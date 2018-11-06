Курсы валют$ 66.07 (+0.049) 75.39 (+0.06)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
Фон Триер и Коэны: лучшие трейлеры недели

«Дом, который построил Джек» и «Баллада Бастера Скраггса»: 7 трейлеров недели

Кадр из фильма «Дом, который построил Джек» (2018) imdb.com
Кадр из фильма «Дом, который построил Джек» (2018)
Новая порция ужаса от Ларса фон Триера, антология вестернов от братьев Коэн, нетрадиционный Санта Клаус от Курта Расселла и религиозные страсти от Джоэла Эджертона — «Газета.Ru» представляет подборку самых интересных трейлеров прошедшей недели.

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»), Ларс фон Триер

Вышел новый и, возможно, последний трейлер новой картины главного провокатора всего человечества великого и ужасного Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Новый ролик стал чуть более информативным и гораздо более красочным, чем предыдущий. Помимо исполнителя главной роли маньяка-убийцы Мэтта Диллона мы теперь можем поближе ознакомиться с героиней Умы Турман. Вдобавок ко всему нарезка выполнена под бессмертный хит Дэвида Боуи «Fame».

Реклама

Триеровская картина уже изрядно поскандалила весной в Каннах, вызвав неоднозначную реакцию у публики. И как многие фильмы датского мастера, «Дом, который построил Джек» получил совершенно полярные рецензии — от восхищенных до максимально разгромных. Те, кто наберутся смелости, смогут увидеть новое творение фон Триера в российском прокате, начиная с 6 декабря.

«Баллада Бастера Скраггса» («The Ballad of Buster Scruggs»), Джоэл и Итан Коэны

Вышел финальный трейлер нового фильма, а точнее — шести новых фильмов знаменитых братьев Коэн под общим названием «Баллада Бастера Скраггса». Стриминговый гигант Netflix заполучил в последнее время многих выдающихся кинодеятелей, и братья Коэн также согласились снять для платформы свой очередной фильм, который будет доступен уже 16 ноября. Картина представляет себе антологию из шести новелл о Диком Западе. Коэны собрали под свои знамена впечатляющий актерский состав в лице Лиама Нисона, Джейма Франко, Брендана Глисон и самого Тома Уэйтса во плоти. В начале осени братья получили приз Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий.

«Исчезнувший мальчик» («Boy Erased»), Джоэл Эджертон

Известный австралийский актер Джоэл Эджертон снял свой второй полнометражный фильм «Исчезнувший мальчик», в котором снялись звезда «Манчестера у моря» Лукас Хеджес, Николь Кидман и Рассел Кроу. Картина основана на мемуарах Гаррарда Конли и рассказывает реальную историю сына баптистского пастора, обнаружившего свою гомосексуальность. Его консервативные родители убеждают главного героя пройти исправительную терапию при поддержке церкви.

«Рождественские хроники» («The Christmas Chronicles»), Клэй Кэйтис

И снова Netflix. На этот раз стриминговая платформа предлагает традиционный рождественский фильм на излюбленную тему «как спасти самый главный праздник на свете». Однако вполне стандартную историю о двух детях, которые помогают спасти Рождество, украшает своим присутствием Курт Рассел в роли Санта Клауса. Все смешные эпизоды он делает смешнее, а экшн-сцены более динамичными. В любом случае, праздничное настроение зрителям будет обеспечено.

«Камуфляж и шпионаж» («Spies In Disguise»), Ник Бруно, Трой Квон

Появился трейлер мультипликационной шпионской комедии «Камуфляш и шпионаж», в которой самый лучший в мире секретный агент неожиданно превратился в голубя. Озвучивает его Уилл Смит, который в скором времени станет синим джинном в «Аладдине» Гая Ричи. Компанию Смиту по озвучке составили Том Холланд, Карен Гиллан и Диджей Халед.

«В метре друг от друга» («Five Feet Apart»), Джастин Бальдони

Опубликован первый тизер-трейлер мелодрамы «В метре друг от друга» со звездой «Ривердэйла» Коулом Спроусом и Хейли Лу Ричардсон в главных ролях. Картина рассказывает о влюбленной паре, которая вынуждена находиться на расстоянии пяти футов друг от друга из-за наследственной болезни, которая сильно ослабляет иммунитет. Герои преодолевают на своем пути к счастью массу проблем и ищут способы стать ближе друг к другу.

«Эшер» («Asher»), Майкл Кейтон-Джонс

После феноменального успеха «Джона Уика» в моду возвращаются прямолинейные боевики про постаревших киллеров, которых обстоятельства вынуждают вернуться в профессию. Главный герой «Эшера» — бывший агент Моссада, а ныне киллер в Бруклине, хочет уйти на пенсию и берется за последнее дело, которое должно обеспечить ему безопасный отход от дел. Во все это достаточно предсказуемое действие вдохнул жизнь Рон Перлман в главной роли. Ради него фильм стоит просмотра.