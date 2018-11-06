Фон Триер и Коэны: лучшие трейлеры недели

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»), Ларс фон Триер

Вышел новый и, возможно, последний трейлер новой картины главного провокатора всего человечества великого и ужасного Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Новый ролик стал чуть более информативным и гораздо более красочным, чем предыдущий. Помимо исполнителя главной роли маньяка-убийцы Мэтта Диллона мы теперь можем поближе ознакомиться с героиней Умы Турман. Вдобавок ко всему нарезка выполнена под бессмертный хит Дэвида Боуи «Fame».

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Триеровская картина уже изрядно поскандалила весной в Каннах, вызвав неоднозначную реакцию у публики. И как многие фильмы датского мастера, «Дом, который построил Джек» получил совершенно полярные рецензии — от восхищенных до максимально разгромных. Те, кто наберутся смелости, смогут увидеть новое творение фон Триера в российском прокате, начиная с 6 декабря.

«Баллада Бастера Скраггса» («The Ballad of Buster Scruggs»), Джоэл и Итан Коэны

Вышел финальный трейлер нового фильма, а точнее — шести новых фильмов знаменитых братьев Коэн под общим названием «Баллада Бастера Скраггса». Стриминговый гигант Netflix заполучил в последнее время многих выдающихся кинодеятелей, и братья Коэн также согласились снять для платформы свой очередной фильм, который будет доступен уже 16 ноября. Картина представляет себе антологию из шести новелл о Диком Западе. Коэны собрали под свои знамена впечатляющий актерский состав в лице Лиама Нисона, Джейма Франко, Брендана Глисон и самого Тома Уэйтса во плоти. В начале осени братья получили приз Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий.

Известный австралийский актер Джоэл Эджертон снял свой второй полнометражный фильм «Исчезнувший мальчик», в котором снялись звезда «Манчестера у моря» Лукас Хеджес, Николь Кидман и Рассел Кроу. Картина основана на мемуарах Гаррарда Конли и рассказывает реальную историю сына баптистского пастора, обнаружившего свою гомосексуальность. Его консервативные родители убеждают главного героя пройти исправительную терапию при поддержке церкви.

«Рождественские хроники» («The Christmas Chronicles»), Клэй Кэйтис

И снова Netflix. На этот раз стриминговая платформа предлагает традиционный рождественский фильм на излюбленную тему «как спасти самый главный праздник на свете». Однако вполне стандартную историю о двух детях, которые помогают спасти Рождество, украшает своим присутствием Курт Рассел в роли Санта Клауса. Все смешные эпизоды он делает смешнее, а экшн-сцены более динамичными. В любом случае, праздничное настроение зрителям будет обеспечено.

«Камуфляж и шпионаж» («Spies In Disguise»), Ник Бруно, Трой Квон

Появился трейлер мультипликационной шпионской комедии «Камуфляш и шпионаж», в которой самый лучший в мире секретный агент неожиданно превратился в голубя. Озвучивает его Уилл Смит, который в скором времени станет синим джинном в «Аладдине» Гая Ричи. Компанию Смиту по озвучке составили Том Холланд, Карен Гиллан и Диджей Халед.

«В метре друг от друга» («Five Feet Apart»), Джастин Бальдони

Опубликован первый тизер-трейлер мелодрамы «В метре друг от друга» со звездой «Ривердэйла» Коулом Спроусом и Хейли Лу Ричардсон в главных ролях. Картина рассказывает о влюбленной паре, которая вынуждена находиться на расстоянии пяти футов друг от друга из-за наследственной болезни, которая сильно ослабляет иммунитет. Герои преодолевают на своем пути к счастью массу проблем и ищут способы стать ближе друг к другу.

После феноменального успеха «Джона Уика» в моду возвращаются прямолинейные боевики про постаревших киллеров, которых обстоятельства вынуждают вернуться в профессию. Главный герой «Эшера» — бывший агент Моссада, а ныне киллер в Бруклине, хочет уйти на пенсию и берется за последнее дело, которое должно обеспечить ему безопасный отход от дел. Во все это достаточно предсказуемое действие вдохнул жизнь Рон Перлман в главной роли. Ради него фильм стоит просмотра.