Остались вчетвером: Spice Girls воссоединились без Бекхэм

Группа Spice Girls опубликовала видео, стилизованное под выпуск новостей, в котором заявила о готовящемся концертном туре. Участницы группы также вдоволь посмеялись над своими же персонажами, которых изображают в коллективе. Ролик появился в недавно созданном официальном инстаграме группы. Всего за сутки своего существования аккаунт Spice Girls уже набрал более 170 тыс. подписчиков. Очевидно, что уже в ближайшее время с легкостью будет преодолен миллионный барьер.

Воссоединение состоялось без Виктории Бекхэм, которая изображала в оригинальном квинтете Пош-Спайс.

Бекхэм посвятила себя собственному бизнесу в индустрии моды и не раз говорила о том, что не горит желанием возвращаться на сцену. Тем не менее, Виктория, даже не участвуя в коллективе, будет зарабатывать на концертном туре деньги, так как является обладателем прав на музыку и имидж группы наравне со своими бывшими коллегами.

Реклама

Бекхэм опубликовала у себя в инстаграме новое фото Spice Girls и написала, что не может присоединиться из-за наличия у себя обязательств. Она также поздравила бывших коллег с воссоединением.

«Для девчонок настал особый день, они выступят впервые с 2012 года. Я к ним не присоединюсь, но период в Spice Girls — важная часть моей жизни, и я желаю им много веселья и любви», — написала Бекхэм.

Вслед за видео группа опубликовала фото с датами турне, которое будет состоять из шести выступлений на крупных стадионах. Первое выступление состоится 1 июня 2019 года в Манчестере на стадионе футбольного клуба «Манчестер Сити». Квартет также даст концерты в Эдинбурге, Ковентри, Сандерленде и Бристоле. Финал турне пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли»15 июня будущего года.

Новость о воссоединении Spice Girls была тепло встречена многими музыкантами. Британская суперзвезда Адель даже опубликовала у себя в инстаграме свою детскую фотографию на фоне комнаты, завешенной плакатами с Spice Girls.

«Ха! Примерно так я себя сейчас чувствую. Я готова!», — подписала Адель фото.

Еще в июле этого года одна из участниц группы Мелани Браун заявила в интервью британскому телевидению, что группа в скором времени воссоединится в оригинальном составе. Однако тогда она утверждала, что все пять участниц коллектива пришли к соглашению.

«Мы точно воссоединимся, — сказала Мел Би. — Мы сестры, в конце концов, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь и мы возвращаемся».

Она подтвердила, что договориться с Викторией Бекхэм было тяжело, но, по словам певицы, девушкам это удалось. Тем не менее, как видно из официального объявления, прийти к компромиссу с Бекхэм в конечном итоге не получилось.

Другие участницы группы Эмма Бантон, Джерри Хорнер и Мелани Чисхолм (Мел Си) в последние годы не раз намекали на воссоединение и даже говорили о планах записать новый материал.

В июле 1996 года вышел первый сингл группы «Wannabe», который моментально взлетел на вершины чартов. Скрупулезные любители статистики подсчитали, что на первой неделе песню поставили в ротацию на радио 502 раза. 3 ноября 2006 года увидел свет дебютный альбом группы — «Spice», который разошелся тиражом более 500 тыс. экземпляров. Группа добилась невероятной популярности в первые два года своего существования, и в Британии ее называли самым узнаваемым коллективом со времен The Beatles.

Однако группа просуществовала в классическом составе недолго, и в мае 1998-го одна из участниц Джерри Холлиуэл покинула коллектив, заявив, что будет развивать сольную карьеру. Последним хитом Spice Girls стала песня «Viva Forever» для лонгплея «Forever», которую девушки записали уже вчетвером.

К 2001 году все участницы занялись своими сольными проектами, и времени на Spice Girls попросту не хватало. Любопытно, что коллектив никогда не давал официального заявления о распаде. Практически все девушки записали сольные синглы. Окончательно порвала с музыкой только Виктория Адамс, которая вышла замуж за суперзвезду футбола Дэвида Бекхэма.

В последний раз группа выступила перед публикой в полном составе на закрытии летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Коллектив спел на олимпийском стадионе два своих хита — «Wannabe» и «Spice Up Your Life». Появление перед многомиллионной аудиторией породило волну слухов о воссоединении Spice Girls, однако участницы тогда поспешили опровергнуть домыслы.