«Нам государство не должно»: Шнуров высмеял чиновницу

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение главе Департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно детям и молодежи. В своем новом творении музыкант поблагодарил «вещую Ольгу» за прямоту, выразив мнение, что «без нас государству было бы лучше».

«То пот течет — или блестит слеза ли? // Миг откровения не будет долгим. // Ну, наконец-то все, как есть, сказали, // За прямоту спасибо вещей Ольге. // Нам государство не должно — и точка. // Мы — биомасса, человеческая слизь. // Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, // Мы ни к чему вообще-то родились. // Но в этом виноваты наши предки. // Так неожиданно. А как? Сюрприз же. // Мой комментарий точный, а не едкий, — // Без нас бы государству было [лучше]»,

— написал Шнуров в своем инстаграме.

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Резонансное заявление Глацких, олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике и заслуженный мастер спорта России, сделала в ходе встречи с детьми и подростками в Кировграде, на которой велась речь о площадках для развития талантливой молодежи.

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили.

Государство их не просило вас рожать, — сказал Глацких детям. — Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь».

На заявление чиновницы вскоре отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший высказывание Глацких «некорректным». Он также выразил сожаление по поводу слов подчиненной.

«C тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться, — подчеркнул Куйвашев. — Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы».

Сама Глацких при этом поспешила уточнить, что ее неправильно поняли. По словам олимпийской чемпионки, ее фраза была вырезана из контекста.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют, — передает слова чиновницы «360». — Фраза вырвана из контекста, и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе».

Уже сегодня, 6 ноября, стало известно, что чиновница была отстранена от должности на время проведения служебной проверки.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», — приводит сообщение департамента ТАСС.

Вместе с тем в СМИ появилась информация о доходе экс-спортсменки за минувший год. Согласно данным НСН, в 2017-м Ольга заработала свыше 1,5 млн рублей. Глацких также владеет двумя автомобилями (внедорожниками Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140). Кроме того, в собственности чиновницы находятся два земельных участка общей площадью около 1500 кв. метров, квартира площадью 116 кв. метров и гараж.

Ранее Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение о скандальном изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, в котором назвал подозреваемых «зверьми», а также выразил мнение, что раскрытие дела не изменит общую ситуацию в правоохранительных органах.