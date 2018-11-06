«Я жив, Карл»: Линкольн остается в «Ходячих мертвецах»

Актер Эндрю Линкольн вернется к роли Рика Граймса в нескольких телевизионных фильмах по вселенной «Ходячих мертвецов». Об этом сообщил исполнительный продюсер и сценарист шоу Скотт Гимпл. По его словам, на данный момент в планах у канала AMC выпуск трех полнометражных картин с Риком Граймсом, однако в будущем это число может увеличиться.

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«История Рика продолжится в фильмах, — цитирует Гимпла The Hollywood Reporter. — Сейчас мы разрабатываем три ленты, но это в этом вопросе у нас есть гибкость. Мы собираемся копаться в прошлом, изучая старых персонажей. Но мы также познакомимся с новыми героями и ситуациями».

Продюсер напомнил, что неожиданное расставание Линкольна с «Ходячими мертвецами» по ходу девятого сезона связано в том числе с желанием артиста проводить больше времени в Великобритании и быть рядом с семьей, что делало его дальнейшие съемки в сериале невозможными. Согласно Гимплу, новый формат взаимоотношений актера с франшизой (он якобы разрабатывался еще во время съемок четвертого сезона) станет идеальным компромиссом, который принесет выгоду всем.

«Рик Граймс — удивительный персонаж, и Эндрю сыграл его потрясающе. В какой-то момент у нас появилась идея рассказать историю персонажа в другом формате, который позволил бы Линкольну чаще быть рядом с семьей», — подчеркнул автор шоу. — Мы стараемся по-максимуму раскрыть все неизведанные уголки «Ходячих мертвецов». На наш взгляд, эта франшиза может существовать в абсолютно различных вариациях.

При этом мы хотим делать все это осторожно, стратегически верно. У нас имеется долгосрочный план, в котором есть множество формаций шоу. Мы желаем расширить эту вселенную, и фильмы с Эндрю будут ее, возможно, самой громкой составляющей».

Гимпл также подчеркнул, что в поддержании жизнеспособности настолько масштабной франшизы должно помочь разнообразие ее составляющих.

«Мы не хотим, чтобы люди делали одно и то же: истории обязаны быть отличными друг от друга в своих темах и тонах. И абсолютно критичным моментом для достижения этой цели является разнообразие локаций. Мы хотим рассказывать разные истории о разных уголках этого мира», — заключил продюсер.

«Мы видим в этой задумке долгосрочный проект, — заверяет, в свою очередь, Дэвид Мэдден, руководитель программного вещания AMC. — Фильмы о Рике не стоит рассматривать как бонусы или расширенные эпизоды «Ходячих мертвецов. Это будет полномасштабное кино c хронометражем примерно в два часа, а бюджет данных картин окажется сопоставимым с хорошим художественным фильмом».

По информации СМИ, работа над первым из полнометражных фильмов с Линкольном начнется уже в будущем году. Отмечается, что сюжет картины будет тесно связан с событиями, происходящими в девятом сезоне сериала.

Напомним, что об уходе исполнителя роли Рика Граймса из популярного шоу, интерес к которому в последние годы стал падать, стало известно в конце минувшей весны. В качестве причин подобного решения артиста назывались его желание чаще быть с семьей, а также намерение сосредоточиться на полнометражных картинах.

Уже в сентябре (то есть за несколько дней до старта якобы последнего для Граймса сезона), впрочем, в сети появилась информация о возможном воссоединении Линкольна с франшизой. Тогда речь, правда, велась о том, что Линкольн может вернуться в проект уже не в качестве исполнителя главной роли, но как режиссер. В одном из интервью Эндрю признался, что его очень сильно волнует будущее сериала, которому он отдал почти десять лет своей жизни. Он также рассказал, что намерен побывать на съемочной площадке десятого сезона «Ходячих мертвецов», дабы взглянуть на процесс с другой стороны.

Многосерийный зомби-триллер стартовал на AMC в октябре 2010-го. В настоящее время для просмотра доступны восемь полноценных сезонов «Ходячих», а также четыре серии девятого. Финал запланирован на 2019 год.