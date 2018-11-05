Фредди жив: «Богемская рапсодия» покоряет Россию

В российском кинопрокате появился новый лидер. Ожидаемый успех пришел кинобиографии Фредди Меркьюри «Богемской рапсодии». Картина заработала в стартовый уикенд 245,7 млн долларов. С учетом предпоказов общая касса фильма составила 274,5 млн. «Богемская рапсодия» охватывает практически всю жизнь легендарного фронтмена группы Queen, чья популярность нисколько не уменьшилась спустя 27 лет после смерти Меркьюри. Фильм очень сильно стартовал не только в отечественном прокате, но и в международном. За первые выходные «Богемская рапсодия» собрала $141,7 млн, успешно окупив вложенные в ее создание $52 млн, а также оставив позади все производственные проблемы, которые сопровождавшие съемки.

На втором месте продолжает уверенно держаться мультфильм «Смолфут», который почти не потерял в сборах по сравнению с предыдущей премьерной неделе. В свои вторые выходные полнометражный анимационный фильм заработал впечатляющие 153 млн рублей, что всего на 22 млн меньше, чем семь дней назад. Суммарные сборы картины на отечественном кинорынке составили 479,8 млн рублей, и уже на следующей неделе мультик успешно преодолеет планку в полмиллиарда.

На третьем месте в российском бокс-офисе стартовала комедия ужасов «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин», собрав 107,5 млн рублей. Продолжение фильма 2015 года выступило с учетом инфляции примерно на том же уровне, что и оригинал, который в стартовый уикенд заработал 86,1 млн рублей. Отсутствие в сиквеле Джека Блэка совершенно не смутило российского зрителя. Собрать фильму неплохую кассу помогла и его доступность максимально широкой аудитории, так как «Ужастики 2» получили возрастной рейтинг 6+, в то время как фильм с Джеком Блэком был доступен только для зрителей 12 лет.

Сразу на две строчки опустилась отечественная военная драма «Несокрушимый» про подвиг экипажа танка «КВ-1». Картина рассказывает о том, как экипаж вступил в неравный бой с фашистами и смог уничтожить 22 вражеских танка. В отличие от прошлого лидера проката «Смолфута» у «Несокрушимого» не получилось удержать аудиторию, и падение сборов ленты составило около 50%. Во вторые выходные фильм заработал 67,3 млн рублей, доведя суммарные сборы на российском кинорынке до 195,2 млн. Создателям картины пора бить тревогу, так как ее бюджет, по официальным данным составляет 300 млн, и уже понятно, что с учетом затраченных на рекламу средств, фильм не сможет окупиться.

Удержался в пятерке лучших и главный хит осени — «Веном» Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли. На пятой неделе проката кинокомикс вытянул из кошельков зрителей 50,6 млн рублей, который на прошлой неделе перевалил за отметку в 2 млрд рублей. «Мстители: Война бесконечности» и «Тайная жизнь домашних животных» начали испытывать на себе уже реальную угрозу своим позициям в списке самых кассовых картин в истории отечественного проката.

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Общая касса «Венома», который располагается на сегодняшний день на седьмом месте составляет уже 2,1 млрд рублей. У занимающего шестую строчку мультфильма Universal всего на 37 млн больше, а у «Мстителей» — на 61. Скорее всего «Тайная жизнь домашних животных» уступит «Веному» место в шестерке уже через неделю, а судьба «Мстителей» видимо решится через две. В любом случае «Веном» будет еще месяц демонстрироваться в некоторых российских кинотеатрах, и, судя по динамике, должен выиграть упорную борьбу за пятое место у «марвеловского» хита.

На следующей неделе первое место «Богемской рапсодии» должно остаться в неприкосновенности. Две достаточно громкие премьеры вряд ли смогут потягаться с Фредди Меркьюри в популярности у российского зрителя. Первая из — «Девушка, которая застряла в паутине» — скорее всего сильно выступит в США, но в России приключения Лисбет Саландер не обрели такого культового статуса, как за океаном. Для справки «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера собрала в 2011 году в стартовый уикенд 119,3 млн рублей. Вторая любопытная премьера — «Оверлорд» — представляет собой зомби-хоррор времен Второй Мировой войны и спродюсирована Джеем Джеем Абрамсом. Однако изобилующий кровавыми сценами фильм получил рейтинг 18+ и вряд ли сможет побороться за сверхвысокие показатели.