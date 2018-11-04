Фредди вернулся: Америка призналась в любви

В прошедшие выходные сразу три премьеры заняли первые три места американского бокс-офиса. После скупой на новинки прошлой недели, когда в пятерку самых кассовых фильмов вошел только «Хантер киллер», сразу несколько картин привлекли внимание зрителей.

Реклама

Лучше всех стартовал байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия», который собрал внушительные $50 млн с 4 тыс. кинотеатров, немного превзойдя прогнозы аналитиков. Бюджет картины составил $52 млн, так что уже через неделю лента должна отбить свои затраты только на домашнем рынке, не говоря уже о международном прокате. К слову, в остальном мире фильм выступил еще успешнее, собрав $91,7 млн.

Общая касса «Богемской рапсодии» составила $141,7 млн, уже принеся внушительную прибыль создателям. Сыгравший легендарного певца Рами Малек получил положительные отзывы, как от критиков, так и от зрителей.

На второй позиции стартовала еще одна новинка американского проката «Щелкунчик и четыре королевства» от студии Disney. Правда для гиганта индустрии сборы премьерного уикенда оказались более чем скромными — всего $20 млн. Для достаточно дорогостоящего проекта такая касса выглядит неудачной. С учетом мирового проката фильм заработал $58,5 млн, что также нельзя назвать больших успехом для студии. Это уже второй подряд относительно скромный результат от Disney после невнятного домашнего проката «Кристофера Робина», который с горем пополам смог во всем мире собрать необходимые $193 млн, чтобы не стать убыточным.

В России «Щелкунчик» выйдет только 8 декабря. Прокатчики рассчитывают на приличные сборы в отечественном прокате, так как картина несет в себе российские мотивы и делает отсылки к балету Чайковского, поставленному по либретто Мариуса Петипа.

На третьем месте стартовала в домашнем прокате комедия «Дураков нет» с весьма востребованной ныне в Голливуде Тиффани Хэддиш и легендой жанра Вупи Голдберг. Фильм заработал $14 млн, причем уступила картине «Щелкунчику» только из-за меньшего количества копий. Если же считать сборы с одного кинотеатра, то по этому показателю «Дураков нет» оказался чуть впереди.

Продолжает мощное выступление на домашнем кинорынке мюзикл Брэдли Купера «Звезда родилась» с леди Гагой в главной роли. Фильм потерял в сборах всего 20,9% и заработал на пятой неделе проката еще $11,1 млн, доведя общую домашнюю кассу до $165,6 млн. Картина, уступив сначала таким фаворитам проката, как «Веном» и «Хэллоуин», в перспективе отыгралась и находится выше в списке самых кассовых фильмов США.

Весьма резкое падение испытал на себе царивший две недели подряд «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина. Хоррор собрал на 64,9% меньше, чем в прошлые выходные, — $11 млн, уступив Леди Гаге и Брэдли Куперу чуть менее $100 тыс. В любом случае сиквел легендарной картины Джона Карпентера уже неоднократно перевыполнил план, заработав в мировом прокате $229,6 млн, имея скромный 10-миллионный бюджет. Довольны остались все — от главного современного хоррор-продюсера Джейсона Блюма до самого Карпентера.

Коммерчески успешный «Веном» на пятой неделе проката сохранил свою притягательную силу и заработал в прошедшие выходные $7,8 млн, доведя домашнюю кассу до $198,6 млн. 200-миллионная отметка будет взята уже в следующий уикенд. С учетом всех стран, кинокомикс выступил более чем успешно, собрав внушительные $541,5 млн, заметно превзойдя свой 100-миллионный бюджет. Так что, можно быть вполне уверенным, что сиквел скоро запустят в производство.

Удивительно, но полнометражный анимационный фильм «Смолфут» поднялся на одну строчку в американском бокс-офисе, хотя и потерял 20,1% сборов по сравнению с прошлой неделей. Мультфильм заработал $3,8 млн и добрался до отметки в $77,5 млн. В мировом прокате детище Warner Bros заработало очень неплохие $192,6 млн.

На следующей неделе в американский прокат выйдет потенциально хитовый мультфильм от Universal «Гринч», хоррор от Джея Джея Абрамса «Оверлорд» и новые приключения Лисбет Саландер под названием «Девушка, которая застряла в паутине». Главную героиню на этот раз сыграла Клэр Фой.