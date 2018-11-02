Врачи бьют тревогу: чем опасны кинокомиксы

Кинокомиксы и супергеройские фильмы являются одним из самых востребованных жанров в киноиндустрии. Фантастические персонажи обладают сверхъестественными способностями и силами для защиты общественности от злодеев. Но, несмотря на позитивные моменты, новые исследования предполагают, что супергерои, которых часто так боготворят молодые зрители, могут нанести серьезный вред.

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По мнению американских педиатров, положительные герои в этих фильмах в среднем более жестоки, чем злодеи. Результаты исследования ученых будут представлены на национальной конференции Американской академии педиатрии, которая состоится в понедельник, 5 ноября. На данный момент выводы врачей не были опубликованы ни в одном из научных журналов.

Авторы исследования из медицинского колледжа штата Пенсильвания проанализировали десять фильмов о супергероях, которые вышли с 2015-го по 2016 год. Они разделили героев фильмов на «хороших» и «плохих», а затем с помощью пяти независимых рецензентов подсчитали, сколько драк, убийств, пыток и других агрессивных действий совершали те и другие.

В результате выяснилось, что супергерои-протагонисты в среднем совершают 22,7 насильственных действия в час, а их противники — 17,5. При этом персонажи мужского пола совершают в пять раз больше подобных действий, чем женщины (33,6 против шести с половиной).

Всего положительные герои во всех фильмах подрались 1021 раз, 659 раз использовали смертельное оружие, 199 раз разрушали чью-то собственность, совершили 168 убийств и 144 раза кого-то запугивали или пытали. Отрицательные герои при этом чаще всего использовали смертельное оружие (604 раза), дрались (599 раз), пытали или запугивали (237 раз), уничтожали здания и предметы (191 раз) и убивали (93 раза).

Ученые утверждают, что дети и подростки могут воспринимать супергероев как положительных персонажей, невзирая на их крайне агрессивное поведение.

Чтобы противодействовать негативному влиянию таких фильмов на неокрепшие умы детей, они предлагают смотреть их всей семьей, обсуждая происходящее на экране, чтобы у детей развивалось критическое мышление и формировались правильные ценности.

В апреле следующего года состоится премьера новых «Мстителей», четвертый фильм о команде супергероев должен ознаменовать собой большие изменения в киновселенной Marvel.

После «Войны бесконечности», в которой Танос уничтожил половину населения Земли, зрители впервые оказались в настоящем неведении относительно дальнейших событий. Выживших Мстителей можно пересчитать по пальцам — это Железный человек, Тор, Черная вдова, Халк и Капитан Америка. Из Стражей Галактики остались лишь енот Ракета и Небула, в последний момент решившая объединить силы с супергероями, чтобы противостоять Таносу.

Зная главную особенность «марвеловских» комиксов, можно надеяться, что все погибшие герои будут возрождены, — за 50-летнюю историю издательства всех этих героев уже много раз убивали, но они неизменно возвращались.

Однако не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Некоторые ключевые актеры киновселенной уже открыто объявили о том, что их контракт с Marvel подошел к концу, вследствие чего, они не будут сниматься в дальнейших фильмах. Речь идет о Крисе Эвансе (Капитан Америка) и Крисе Хемсворте (Тор). Примечательно, что они как раз остались в живых после рокового щелчка Таноса. Черная вдова, по всей видимости, получит долгожданный сольный фильм, поэтому Скарлетт Йоханссон останется в своеобразном мегасериале надолго.

Студия анонсировала съемки сиквелов фильмов об «погибших» персонажах Человека-паука и Черной пантеры, в связи с чем, можно сделать вывод о возвращении героев во вселенную. То же самое относится и к Доктору Стрэнджу, во время промо-кампании к ленте «Человек-муравей и Оса» Кевин Файге заявил, что второй части «Доктора Стрэнджа» — быть.

Также существует категория условных неопределившихся, возглавляет которую Роберт Дауни-младший собственной персоной. Тони Старк остался в живых, но сам актер пока не раскрывает своих дальнейших планов, — подпишет ли он новый контракт с Marvel, неизвестно.