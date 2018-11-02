«Возвращение домой»: Джулия Робертс дебютировала на ТВ

Телевизионное семейство пополнилось еще одной суперзвездой Голливуда. Обладательница премии «Оскар» Джулия Робертс впервые в своей карьере исполнила главную роль в сериале. Речь идет о психологическом триллере «Возвращение домой» от Amazon Studios. Ранее Робертс появлялась на телеэкранах, но в качестве приглашенной звезды и играла в одном-двух эпизодах. На этот раз вся история будет вращаться вокруг ее персонажа. Сериал стал доступен для подписчиков Amazon Prime 2 ноября этого года.

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Телефильм рассказывает о сотруднице некого секретного правительственного учреждения психиатре Хайди Бергман. Она помогает отслужившим военным адаптироваться к гражданской жизни.

Однажды Бергман решает уйти со своей работы, но годы спустя ее начинает преследовать прошлое. Героиня Джулии Робертс постепенно начинает раскрывать целый клубок интриг и загадок.

Сериал уже получил восторженные отзывы от критиков после предпросмотра первых четырех эпизодов. рецензенты сошлись на том, что актриса «блестяще дебютировала на малом экране», и что тайны и секреты персонажей сериала не дадут зрителям оторваться от экранов.

Проект основан на одноименном тематическом подкасте, который является по сути радиоспектаклем. Его авторы Илай Хоровитц и Майка Блумберг написали сценарий к шоу. Amazon сразу заказал два сезона. Когда выйдет второй, пока не сообщается.

Вместе с Робертс в сериале также снялись Стефан Джеймс, известный по фильму «Сила воли и шоу «Огнестрел», завсегдатай сериалов Бобби Каннавале, сыгравший в «Да здравствует Цезарь!» братьев Коэнов Алекс Карповский, а также знаменитая лауреатка «Оскара» Сисси Спейсек.

Шоураннером проекта стал Сэм Эсмейл, известный по популярному проекту «Мистер робот», который открыл миру молодого актера Рами Малека.

Он же выступит и режиссером всех десяти эпизодов первого сезона. Это осенью выйдет один из самых ожидаемых фильмов года «Богемская рапсодия», в котором Малек сыграл фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.

Премьера «Мистера Робота» состоялась на NBC 27 мая 2015 года. Сериал рассказывает о молодом талантливом инженере кибербезопасности, который по ночам становится хакером. Однажды лидер подпольной хакерской группировки пытается завербовать главного героя, чтобы уничтожить компанию, в которой он работает. На сегодняшний день снято три сезона шоу.

«Мистер Робот» получил восторженные отзывы критиков, хотя не может похвастать высокими рейтингами, которые из года в год значительно падают. Если первый сезон посмотрели почти 1,5 млн человек, то второй — 750 тыс. Третий сезон и вовсе смотрели 530 тыс. человек. Несмотря на столь слабые показатели, NBC закал четвертый сезон, который выйдет на экраны в 2019 году.

Джулия Робертс уже появлялась в сериалах, но либо в начале своей карьеры в 80-х годах, либо в качестве приглашенного звездного гостя. В 1988 году она сыграла в одной серии популярного шоу «Полиция Майами: отдел нравов».

Уже будучи звездой Голливуда, Джулия снялась в одном эпизоде легендарного ситкома «Друзья», а также приглашалась в американский телехит «Закон и порядок».

Известность и признание критиков пришли к Робертс в 1990 году, когда она снялась в мелодраме Герберта Росса «Стальные магнолии». Джулия получила премию «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар». Год спустя Робертс снова получила «Глобус» и номинацию на награду Американской киноакадемии за фильм «Красотка», где она была партнером Ричарда Гира.

В дальнейшем она стала очень активно сниматься, как в блокбастерах, так и малобюджетных фильмах. В 2000 году она сыграла главную в фильме Стивена Содерберга «Эрин Брокович», которая принесла ей долгожданного «Оскара». Через три года Джулия получила беспрецедентный для женщины гонорар в фильме «Улыбка Моны Лизы» в размере $25 млн.

Последний фильм с участием Робертс «Чудо» вышел на российские экраны в ноябре прошлого года.

В этом году 6 декабря на экраны выйдет «Вернуть Бена», где Джулия сыграла ведущую роль. Мировая премьера ленты состоялась 8 сентября на международном кинофестивале в Торонто. Фильм получил восторженные отзывы критиков.

Старший брат Джулии Эрик и ее племянница Эмма Робертс также являются известными актерами. В 1986 году Эрик получил номинацию на «Оскара» за роль в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец», а Эмма недавно завершила съемки в восьмом сезоне «Американской истории ужасов».