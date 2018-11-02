Как в России отметят День народного единства

Началось все уже в пятницу.

Второго ноября во многих российских школах состоялись интерактивные открытые уроки, посвященные истории праздника. Основной тематикой стали вопросы межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

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Специальное мероприятие для школьников «День народного единства в исторической памяти» прошло в ставропольском музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история». Кроме того, в этот же день в Ярославле состоялся открытый урок, посвященный Дню народного единства, в котором принял участие уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупинин.

В Петербурге же прошло просветительское мероприятие для школьников и педагогов «Фестиваль народных традиций», в рамках которого участникам рассказали о традициях, обычаях и ремеслах народов страны, педагоги учреждений дополнительного образования проводили мастер-классы, также выступали фольклорные коллективы из разных регионов России.

Уже в субботу, третьего ноября, к праздничным мероприятиям в 41 регионе РФ присоединится Национальная лига студенческих клубов (НЛСК).

Так, в субботу координаторы НЛСК проведут в своих регионах и городах квесты, которые красной нитью, через время продемонстрируют преемственность поколений и силу людей, работающих, живущих и проживающих явления, случаи и события сообща. Это уникальный опыт - участие в исторической ретроспективе в рамках Дня народного единства, который наиболее ярко и предметно продемонстрирует исторические факты города и преподнесет историю субъекта, а также способствует развитию партнерских отношений студенчества.

В воскресенье будет проведен интернет - флешмоб, где координаторы НЛСК, члены или руководители студенческих клубов выскажут свое видение праздника через призму собственного опыта, когда они из сложной жизненной ситуации вышли только командой. Расскажут о жизненном моменте или событии, где именно объединение и сила взаимодействия с окружающими людьми стала переломным моментом в ситуации или даже повлияла на дальнейший жизненный путь.

Во всех регионах России в ночь с 4 на 5 ноября пройдет ставшая уже ежегодной акция «Ночь искусств», которая объединит все культурные институты и все направления искусства.

На различных площадках пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов (но из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока), мастер-классы и иммерсивные форматы активностей. Предполагается задействовать не только музеи, театры и кинозалы, но и открытые площадки, парки, транспорт, общественные пространства, библиотеки и многие другие.

Основная цель акции – предоставить жителям страны возможность побывать в музеях, театрах, библиотеках, кинозалах, общественных пространствах, познакомиться не только с культурным наследием и традициями народов страны, но и с различными современными форматами театрального, изобразительного, выставочного искусства.

В этом году в рамках «Ночи искусств» запланировано проведение около 3500 мероприятий по всей стране, что на 1000 больше, чем в прошлом.

Также в День народного единства Центральном Манеже в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства» стартует беспрецедентная по своему масштабу экспозиция ― «Сокровища музеев России», где будут представлены сотни самых значимых экспонатов из 50 музеев России.

«Никогда еще в истории России в едином собрании не были показаны художественные произведения из разных уголков нашей необъятной Родины: от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии и, конечно, из Центральной России и Поволжья, — отмечают ее организаторы. — При подготовке к открытию проведена огромная работа. Одна только общая протяженность маршрутов по сбору произведений из региональных музеев составила 145 040 км. Множество картин специально для выставки в Манеже были отреставрированы.

Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства страны. Экспозиция будет открыта до 25 ноября.

Одним из ярких моментов праздника станет акция «Россия — это мы», к которой присоединится «Молодежка ОНФ».

В Москве, как ожидается, более 450 волонтеров встанут в круг и поднимут флаги всех 85 субъектов Российской Федерации. Это действие символизирует крепкую дружбу и единство всех людей в России. После этого активисты предложат всем желающим присоединиться к праздничному флешмобу: каждому, кто сделает фото с флагами и поставит хэштег #Россияэтомы, волонтёры расскажут интересные факты о празднике и о регионах нашей страны, а также вручат памятный сувенир.

«Праздник напоминает людям не только о важнейших исторических событиях, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения, — прокомментировал флешмоб «Молодежки ОНФ» Руководитель Департамента молодежных проектов Кастюкевич Игорь Юрьевич. Он напоминает о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Только созидая одной сплочённой командой, мы можем достигать больших результатов».

Кроме того, в Химках в День народного единства выступят известные оперные певцы и детская школа-студия «Юные Александровцы» при академическом ансамбле песни и пляски им. А.В. Александрова. В Ижевске ребята из 85 детских садов Удмуртии создадут полотна размером 1,5 х 2м с аппликацией про каждый субъект Российской Федерации и передадут их в детские дома 85 субъектов нашей страны. В Краснодаре в День народного единства пройдет церемония открытия мультимедийного исторического парка «Россия – моя история».

Жители донской столицы в День народного единства исполнят массовую вокально-хореографическую композицию «Калинка».

В Севастополе более 20 тысяч горожан примет участие в праздничном шествии по центральному городскому кольцу. В Петрозаводске во второй раз пройдет ягодное народное гуляние «Марьяне», а гостей праздника ожидает конкурс на лучшую ягодную выпечку и большой 200-литровый котел ягодного киселя.

А в нижегородском селе Дивеево откроется Центр славянской культуры, который включает в себя киноконцертный зал на 351 место, музыкальную школу, которую смогут ежедневно посещать около 150 человек; при этом новый трехэтажный комплекс обещает стать центром просветительской и патриотической работы.

Четвертого ноября в Хабаровске пройдет фольклорно-этнографический фестиваль, в Новосибирске — фестиваль обычаев и традиций народов России, в Екатеринбурге — Фестиваль спортивных и боевых искусств народов России, в Петербурге на Лиговском проспекте — фестиваль народных художественных промыслов России, в Нижнем Новгороде — фестиваль национальных литератур народов России, в Пятигорске — фестиваль кухонь народов России, в Ростове-на-Дону — фестиваль песен и танцев народов России, на Площади революции в Москве пройдут праздничные концерты и будут открыты творческие студии для детей, ну а на переходе от Манежа к Площади революции будет работать рыбная ярмарка.

Особенность акций и событий, которые запланированы на четвертого ноября, — это то, что они про объединение.

День народного единства — праздник, который дает почувствовать страну, ее многонациональность. Такое ощущение создают все мероприятия – и прошедший в пятницу этнографический диктант, и ночь искусств, и праздники национальных кухонь, и граффити.

Главное теперь — надо выбрать мероприятие по душе и не остаться от этого праздника в стороне.