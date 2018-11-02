Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги

Известная поп-певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала о смерти своей близкой подруги дизайнера одежды и психолога Милы Тумановой от рака. Об этом певица и телеведущая сообщила на своей странице в инстаграме.

Обычно жизнерадостный аккаунт Орловой оказался омрачен записью от 31 октября.

Певица опубликовала фотографию с подругой, которую коротко подписала: «Мила», а также оставила эмодзи разбитого сердца. Постоянные читатели быстро догадались, что Туманова скончалась от ракового заболевания, которым страдала более года.

Дизайнер не скрывала свой страшный диагноз и делилась в инстаграме новостями о своем состоянии с подписчиками. Последние несколько месяцев она проживала в Израиле, где ей сделали операцию и лучевую терапию. Она продолжала наблюдаться у врачей и в сентябре согласилась на химиотерапию. Однако это решение оказалось запоздалым, так как, со слов самой Тумановой, ее начали, когда уже две трети печени были поражены метастазами.

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Психолог также прибегала к нетрадиционным методам лечения, однако физического облегчения они ей не принесли. Тем не менее, Туманова отмечала, что смирилась со своим диагнозом, и заявила о желании создать книгу, как психологически справляться раковым больным со смертельным недугом.

В середине октября Туманова написала сообщение о том, что ее состояние несколько улучшилось, а также поделилась фотографией, на которой проходит курс лечения у некого китайского целителя.

«Главный результат — это, конечно, улучшение функций печени: анализы показывают медленное, но верное движение вниз, в частности, билирубина, так что я уже меньше похожа на дочь индейского племени и все больше на бледнолицых «красоток», — написала Мила.

— Второй важный результат — это уход побочки от химии, когда невозможно было даже воду нормально глотать, не говоря про еду, плюс сильный кашель, который ушел буквально за сутки работы.

Поднялись показатели крови, которые были практически на нулях, то есть иммунитет отсутствовал как и риски были на каждом шагу помереть от чего угодно. В целом, самочувствие лучше, от края и риска для жизни мы в очередной раз отошли, за что вам, кто поучаствовал и участвует в этом процессе, огромная благодарность».

Однако побороть болезнь на четвертой стадии Тумановой не удалось. 1 ноября муж Милы опубликовал новость о ее кончине в ее аккаунте. Она умерла 30 октября.

«Позавчера Мила ушла, — написал супруг. — Ушла в окружении близких, в завершенности и благости, без боли, с улыбкой на лице».

Орлова пережила уже вторую смерть близкой подруги от рака. Всего три года назад, 15 июня 2015 года, от опухоли мозга ушла из жизни близкая подруга и коллега Орловой по группе «Блестящие» Жанна Фриске.

Известность пришла к Жанне Фриске в 1996 году, когда она присоединилась к уже популярной группе «Блестящие». В составе коллектива певица проработала до 2003 года и записала пять студийных альбомов. В 2003-м Фриске покинула группу и занялась сольным творчеством. В 2005 году вышла ее единственная сольная пластинка — «Жанна». Орлова же покинула группу в 2000 году по причине беременности, а вернулась на сцену уже с сольными выступлениями.

На головные боли Фриске начала жаловаться в 2013 году после рождения сына Платона. Осенью певица перестала размещать свои фотографии в социальных сетях, а в январе появилась первая информация о тяжелой болезни артистки. Семья и близкие Фриске подтвердили сообщения в СМИ и назвали страшный диагноз — неоперабельная опухоль мозга.

Фриске проходила лечение в нескольких клиниках различных стран, включая Россию, США и Китай, однако справиться врачам с заболеванием не удалось. Последние три месяца жизни певица находилась в коме. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе.

Орлова является крестной матерью сына Фриске — Платона Шепелева.