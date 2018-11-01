Видео из больницы: Елена Воробей обратилась к поклонникам

Известная пародистка Елена Воробей, которая недавно была госпитализирована, опубликовала в инстаграме видеообращение к поклонникам. По словам артистки, ей уже лучше и она постепенно восстанавливается.

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«Иду на поправку. Спасибо всем, кто поддерживает. Самое неприятное то, что, как только вызвали скорую помощь, раздался звонок от журналиста из желтой прессы. Он уже знал, что ко мне едет скорая. Похоже, операторы скорой помощи торгуют информацией», — возмутилась Елена.

Воробей рассказала, что она почувствовала себя плохо в поезде, пока ехала из Санкт-Петербурга в Москву.

«Врачи сказали, что в результате переутомления у меня был просто резкий скачок давления, поэтому так все вышло», — добавила артистка.

Ранее представитель Елены Воробей опроверг информацию о ее госпитализации.

Елена Воробей (настоящая фамилия Лебенбаум) родилась в белорусском городе Брест 5 июня 1967 года. После окончания общеобразовательной школы Елена отучилась в местном музыкальном училище, а с 1988 года стала студенткой Ленинградского театрального института в классе Исаака Штокбаума артистов театра, эстрады и кино.

Еще в студенчестве артистка начала выступать в театре «Буфф» в Санкт-Петербурге. Именно там она познакомилась с будущими коллегами Геннадием Ветровым и Юрием Гальцевым. В 1990 году состоялся ее кинодебют в фильме «Бакенбарды».

Приблизительно к тому же времени относится появление псевдонима Елены. Владимир Винокур рассказывал, что придумали его по аналогии с псевдонимом знаменитой Эдит Пиаф. Еще в период студенчества в 1992 году впервые выступила с номером-клоунадой на конкурсе Андрея Миронова, где она стала одним из лауреатов и получила приз зрительских симпатий.

В 1998 году Елена Воробей снялась в ленте «Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь». Позже, в 2000 году, она стала участницей «Старых песен о главном. Постскриптум». А в 2001 сыграла роль Ларисы в серии «Домовой» в «Ментах 3». В 2002 году Елене Воробей присудили Кубок Юмора.

Начиная с 2004 года артистку стали все чаще приглашать на роли в различных художественных лентах. Сначала была роль учительницы Жени в «Афромосквиче», позже состоялись съемки «Опериции «Эники-Беники» и «Эльки». В 2005 году Воробей появилась сразу в четырех фильмах: «Двенадцать стульев», «Осторожно, Задов!», «Это все цветочки» и «Бриллианты для Джульетты». Также она принимала участие в съемках 184 выпусков «Ералаша».

С 2008 года Елена Воробей начала активно участвовать в различных телевизионных передачах. Первым стал второй сезон шоу «Две звезды», где она появилась в конкурсной программе вместе с Борисом Моисеевым. Одновременно с этим она успела исполнить главную роль в фильме «Золотая рыбка». 2009 год отмечен участием уже в трех программах: «Голубой огонек», «Русские сенсации» и «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1», ее партнером там был Кирилл Никитин.

В 2012 году Воробей было присуждено почетное звание «Заслуженного артиста Российской Федерации».

За более чем 20 лет сценической карьеры Елена примерила на себя десятки пародийных образов. Наиболее запоминающимися, яркими оказались пародии на Жанну Агузарову, Ирину Аллегрову, Елену Ваенгу, Надежду Бабкину, Алсу, Лайму Вайкуле, Елку, Людмилу Гурченко, Сати Казанову, Надежду Кадышеву, Елену Малышеву, Валерия Леонтьева, Аллу Пугачеву, Таисию Повалий, Машу Распутину, Эдиту Пьеху, Трофима, Александра Розенбаума и Любовь Успенскую.

Первый супруг пародистки Андрей Кислюк работал вместе с ней театре «Буфф», где они и познакомились. Брак Елены и Андрея продлился десять лет. В марте 2003 года Елена Воробей родила дочь Софию от питерского бизнесмена Игоря. Его фамилию артистка не называет, — на момент рождения девочки у мужчины была семья.

В прессе ходили слухи о женихе-предпринимателе из Австралии, о романе Елены с телепродюсером. Правдой оказалась романическая связь со звукооператором Александром Калищуком, с которым они познакомились, когда молодой человек устроился на работу в ее театр. Сейчас Елена и Александр живут в гражданском браке.