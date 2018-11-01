Гламурный Геральт: Генри Кавилла гонят из «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл впервые предстал перед фанатами в образе Геральта из Ривии из сериала «Ведьмак» по культовому циклу книг польского писателя Анджея Сапковского. Официальный твиттер Netflix опубликовал небольшой ролик с кинопроб, где Кавилл уже загримирован под Геральта и облачен в соответствующую одежду.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 октября 2018 г.

Образ Кавилла получил преимущественно негативные отзывы от подписчиков, главной претензией которых стала излишняя «гламурность» актера, когда как в оригинальных произведениях Геральт представляется брутальным и мрачным человеком. Кавилл же выглядит гладко выбритым, чистым и вполне себе довольным жизнью мужчиной среднего возраста. Особое внимание фанаты «Ведьмака» обратили на волосы актера, из-за чего его образ напомнил подписчикам несколько известных киноперсонажей.

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Больше всего Кавилла сравнивали с эльфом Леголасом в исполнении Орландо Блума в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и Люциусом Малфоем из саги о Гарри Поттере.

Пользователи также вспомнили киношного Рейдена из «Смертельной битвы», которого исполнил Кристофер Ламберт, а также вампира Аро из «Сумерек» в исполнении Мартина Шина.

Известный блогер БоссЛоджик, занимающийся фанартом к популярным фильмам и сериалам, также не оставил без внимания это событие и предложил свой вариант образа, который, честно говоря, получился более приближенным к оригинальному описанию Геральта в книгах — с кошачьими глазами и знаменитым шрамом.

Не исключено, что поклонники «Ведьмака» излишне торопятся, так как съемки сериала только начинаются, и никто не знает, о чем он будет. Возможно, Netflix показал молодого Геральта до событий в книге. Учитывая, что киноделы очень любят включать историю персонажей, то в коротком ролике с проб это может быть грим как раз для флэшбеков или некого пролога. Пока в Netflix никак не прокомментировали Генри Кавилла в спорном образе, и остается только дождаться выхода сериала, чтобы оценить, что вышло у создателей.

Если о сюжете сериала ничего не известно, то актерский состав никто не держит в тайне. Роль чародейки Йеннифэр досталась известной по сериалу «Жажда странствий» Ане Чалотре, а княжну Цири сыграет Фрея Аллан, ранее снявшаяся в постапокалиптическом экшне «В пустыне смерти». Также был заключен контракт с Анной Шаффер, которая сыграет сообщницу Геральта — Трисс Меригольд.

В сериале также сыграет Ларс Миккельсен — старший брат известного датского актера Мадса. Ларс хорошо известен зрителям по роли президента России Виктора Петрова в «Карточном домике» и Чарльза Огастеса Магнуссена в «Шерлоке».

О назначении Кавилла на роль Геральта было объявлено в начале сентября. Об этом актер сообщил в своем инстаграме, где разместил фото заведенного аккаунта в стриминговом сервисе под именем Геральт из Ривии.

«Мой новый почтовый адрес: Геральт, долина Каэр Морхен. Прошу заметить, что я там бываю редко, — подписал Кавилл фотографию. — Убийство монстров — такая работа. Так что отвечать буду очень редко, если вообще буду».

Шоураннером сериала стала Лорен Хиссрич Шмидт, которая запускала сверхуспешный «марвеловский» проект Netflix «Сорвиголова», получивший волну положительных отзывов, как от критиков, так и от зрителей. Она также стоит во главе сериала «Защитники», который объединяет героев Marvel Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака.

Цикл Анджея Сапковского не раз подвергался различным адаптациям. В 2002 году на родине писателя был снят 13-серийный сериал «Ведьмак» по «Последнему желанию» и «Мечу Предназначения». Также существует перемонтированная и урезанная версия «Ведьмака», которую выпустили в виде телефильма годом ранее.

С 2007 по 2015 год вышло три видеоигры от польской студии CDProject Red, которые снискали огромную популярность и прославили вселенную Сапковского на весь мир. Действие серии разворачивается через пять лет после финала оригинальной саги. Детище CDProject Сапковский невзлюбил и участвовать в разработке проекта отказался с самого начала.