До зимы далеко: приквелу «Игры престолов» дали имя

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин поделился подробностями о предстоящем приквеле международного суперхита «Игра престолов». Автор саги «Песнь льда и пламени», на котором основан популярный сериал, рассказал, что приквел шоу будет называться «Долгая ночь». Об этом писатель сообщил в своем блоге.

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Издание Variety также рассказало о том, что одну из ролей в приквеле сыграет известная актриса Наоми Уоттс. Ее персонажа будут звать Гретхен Карлсон. Никаких подробностей о героине создатели нового сериала не сообщают, однако описывают ее, как «харизматичную светскую даму, скрывающую темный секрет».

О сюжете «Долгой ночи» известно лишь только то, что действие будет разворачиваться за тысячи лет до «Игры престолов».

Над новой историей будут работать Джейн Голдман и сам Мартин. Голдман выступит в роли сценариста и продюсера сериала, а Мартин станет исполнительным продюсером и будет курировать все сторонние проекты, которые также запланированы в HBO. При просмотре «Долгой ночи» зрители станут свидетелями перехода мира из «золотого века героев» в «темные времена».

Представитель HBO Кейси Блойс поделился информацией о проекте.

«Точно можно сказать только одно: ужасающие секреты истории Вестероса, происхождение белых ходоков, тайны Востока и легендарные Старки — на самом деле не та история, которую мы думаем, что знаем», — приводит слова Блойса Deadline.

Что касается остальных проектов во вселенной «Игры престолов», то Мартин отмечал, что они все скорее будут представлять собой приквелы к основной истории, а не спин-оффы. Сюжеты всех шоу в бурно развивающейся вселенной хранятся в строжайшей тайне. Даже сам писатель не может поделиться даже малейшими подробностями.

«В активной стадии разработке находятся еще пара проектов, — написал в своем блоге Мартин. — Я не могу вам рассказать, о чем они будут. Хотел бы, но нельзя».

Наоми Уоттс — известная английская актриса. Она была дважды номинирована на «Оскара» за роли в фильмах «21 грамм» и «Невозможное». Прорыв в карьере Уоттс произошел в 2001 году, когда она снялась в картине «Малхолланд Драйв» у Дэвида Линча. С тех пор она сыграла в таких известных лентах, как «Кинг-Конг», «Порок на экспорт», «Игра без правил» и «Бердмэн». В прошлом году Уоттс снялась в в третьем сезоне «Твин Пикса», который снял сам Дэвид Линч.

Что касается другого приквела «Игры престолов», то о нем также есть несколько деталей, которые, правда, пока не подтверждены создателями. Согласно слухам, HBO разрабатывает проект под названием «Империя пепла». Он расскажет о взлете и падении империи Валирия, цветущие земли которой были погублены так называемым Роком Валирии — масштабным вулканическим извержением. Валирия будет напоминать Римскую империю, а действие в основном развернется в портовом городе Соториос, вдохновленном Карфагеном и Константинополем. Одной из главных героинь, по неподтвержденным пока официально данным, должна стать темнокожая блондинка, летающая на драконе.

HBO активно расширяет вселенную «Игру престолов» в надежде на то, что приквелы будет ждать та же успешная судьба, что и оригинальный сериал. Усилия канала во многом связаны с тем, что традиционные медиа в последнее время начали настоящую войну против гигантов стриминговой индустрии Netflix и Amazon.

Ранее в этом году американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T приобрел компанию Warner Bros, в которую входил и канал HBO. После завершения сделки представители AT&T объявили о том, что намерены сосредоточить свои усилия на создании стримингового сервиса Warner и развитии уже существующей платформы HBO.

Несмотря на то, что сам канал признавал, что после завершения «Игры престолов» в этом году сделает ставку на сериал «Мир Дикого запада», HBO запустил сразу пять приквелов к флагманскому сериалу. Таким образом, AT&T рассчитывает составить серьезную конкуренцию, как Netflix, так и Amazon, который недавно объявил о создании сериала по миру «Властелина колец».