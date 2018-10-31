Бонни и Клайд по-новому: Хлоя Морец сыграет культовую роль

Американская актриса Хлоя Грейс Морец («Великий уравнитель», «Пипец») и британец Джек О'Коннелл («Несломленный») снимутся в новом фильме под названием «Любовь — это пушка». Режиссированием картины занимается испанец Кике Маильо, продюсеры – Марисса Макмахон, Эшли Шлэйфер, а также Шон и Брайан Ферсты.

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По сообщению Deadline, сюжет картины основан на книге Джеффа Гвинна «Вместе ко дну: Правдивая, нерассказанная история Бонни и Клайда», адаптированной сценаристом Шелдоном Тернером («Люди Икс: Первый класс») и Джонни Ньюманом (сериал «Нарко»). Действие ленты происходит в 1930-х годах, главные герои — парочка отъявленных бандитов, Бонни Элизабет Паркер и Клайд Честнат Барроу. Они разъезжают по центральной Америке и грабят банки, попутно убивая сопротивляющихся. Съемки картины начнутся в начале 2019 года.

Фильм станет первой полнометражной лентой о знаменитых преступниках с 1967 года — тогда вышел фильм Артура Пенна «Бонни и Клайд», в котором главные роли сыграли Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Помимо этого, о криминальной паре существует несколько телефильмов и мини-сериалов.

Хлое Морец не привыкать купаться в крови — в середине октября в сети появился свежий постер фильма ужасов «Суспирия» с ее участием. Российская премьера новой версии классического хоррора Дарио Ардженто ожидается 29 ноября.

Сюжет рассказывает историю молодой американской балерины Сьюзи (Дакота Джонсон), которая приехала учиться в Германию и стала свидетельницей ряда мистических убийств в элитной балетной школе Берлина. Когда героиня начинает распутывать эту историю, выясняет, что школа была выбрана сборищем ведьм для своего шабаша. Вскоре Сьюзи осознает, что станет следующей жертвой зловещих и сверхъестественных сил, если вовремя не снимет ведьмовское проклятие.

В фильме также снялись Тильда Суинтон, Мия Гот, Анджела Уинклер, Сильви Тестю, Рене Саутендийк, Фабриция Сакки, Ингрид Кэйвен, русский хореограф Елена Фокина и Джессика Харпер, сыгравшая главную роль в оригинальной «Суспирии».

Разработка ремейка легендарной картины заняла почти 10 лет, за это время в составе съемочной группы произошел ряд изменений. Режиссерское кресло в итоге занял Лука Гуаданьино, создавший «Зови меня своим именем» и «Большой всплеск» с участием тех же Джонсон и Суинтон, а сценаристом проекта выступил Дэвид Кайганич.

По неподтвержденной информации, британский актер Джек О'Коннелл может заменить Бена Аффлека в новых фильмах студии DC и кинокомпании Warner Bros.

Ранее в сети появлялась информация о том, что на роль Бэтмена в новых фильмах DC претендуют такие актеры, как Джейк Джилленхол, Кит Харрингтон, Оскар Айзек и Ной Сентинео. Официальных комментариев на этот счет пока не было. По информации некоторых СМИ, вопрос о дальнейшем участии Бена Аффлека в проектах DC встал после того, как актер повторно столкнулся с проблемой алкоголизма.

В начале октября Джек О'Коннелл в компании с Лорой Дерн приступил к съемкам в фильме «Испытание огнем» Эда Цвика. Сценарий написал оскароносный Джеффри Флетчер,который был адаптирован из статьи в The New Yorker 2009 года, принесшей Дэвиду Гранну премию Polk Award. Страшная история, вошедшая в основу будущего фильма, произошла в Техасе.

Кэтрин Дин и Маршалл Херсковиц выступят исполнительными продюсерами. О'Коннелл сыграет роль Кэмерона Тодда Уиллингема — бедного необразованного хэви-металлиста, осужденного за тройное убийство его собственных маленьких детей, которые были заблокированы дома во время пожара. После некоторых экспертиз случай рассматривался не как несчастный, а как убийство. Уиллингем провел 12 лет в камере смертников и был казнен в 2004 году.