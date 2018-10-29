Снежный человек прогнал токсичного пришельца

В российском бокс-офисе в прошедший уикенд произошли большие изменения. Первые две строчки списка самых кассовых фильмов отечественного проката заняли премьеры, чего не было уже более двух недель.

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Остановил безраздельное царствование кинокомикса «Веном» полнометражный мультипликационный фильм «Смолфут», который собрал 175,3 млн рублей. Общая же сумма сборов достигла 240,9 млн, так как предварительные показы «Смолфута» начались еще в прошлые выходные. При отсутствии крупных мультипликационных премьер такие показатели фильма нельзя считать выдающимися, и уже возникают определенные сомнения, что картина достигнет полумиллиардной отметки.

На втором месте в российском прокате стартовала отечественная военно-историческая драма «Несокрушимый» режиссера Константина Максимова. Картина заработала в прошедшие выходные 95,7 млн рублей, чего может не хватить для того, что фильм окупился. При бюджете в 300 млн и грядущих громких премьерах рассчитывать на близкие к этой цифре показатали было бы излишне оптимистично.

Мегаблокбастер «Веном» только на четвертой неделе проката лишился лидирующих позиций, заработав за минувший уикенд «всего» 82 млн рублей. Однако наиболее важным событием для картины стало преодоление важной планки в 2 млрд рублей. Теперь общие сборы инопланетного симбиота в России составляют 2,01 млрд.

«Веном» стал седьмым за всю историю российского проката фильмом, преодолевшим знаменательный рубеж. Мало того, позиции идущих впереди мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» и кинокомикса «Мстители: Война бескончености» могут в скором времени пошатнуться. Чтобы обойти «марвеловского» монстра «Веному» необходимо собрать более 150 млн рублей, и тогда картина поднимется с седьмого на пятое место в списке самых кассовых фильмов на территории России и СНГ. И за две недели Тому Харди и его альтер эго добиться этого вполне по зубам.

Неожиданно сильно стартовал на этой неделе фантастический триллер «Репродукция» с Киану Ривзом в главной роли. Если совсем недавно фильм с участием Ривза «Профессионал» провалился в российском прокате, то «Репродукцию» ожидает более светлое будущее. Всего в 793 кинотеатрах картина заработала 70,3 млн рублей и уверенно заняла четвертую позицию в своеобразном хит-параде.

Сразу три строчки потерял хоррор «Хэллоуин», являющийся прямым продолжением одноименного оригинального фильма Джона Карпентера 40-летней давности. Если у себя на родине лента Дэвида Гордона Грина пользуется ошеломляющим успехом и заработала уже $126,6 млн, то российский зритель не испытывает подобного благоговения от Майкла Майерса. В итоге картина собрала на второй неделе проката 53,8 млн рублей и после десяти дней имеет на своем счету всего 210,5 млн.

Выпала из пятерки сильнейших и отечественная комедия «СуперБобровы: Народные мстители», которая заработала в прошедшие выходные 52,8 млн рублей, несмотря на то, что по количеству копий опередила всех, кроме «Смолфута» и «Несокрушимого». В общей сложности картина с 140-миллионным бюджетом собрала за десять дней проката 118,4 млн рублей. Однако с учетом затрат на рекламу, чтобы окупить затраченные средства, фильму еще нужно постараться выдать две-три недели неплохого заработка. И это под большим вопросом.

На следующей неделе в российский прокат выйдет ожидаемый многими байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия». Судя по заинтересованности зрителя, картины, выступившие на этой неделе весьма неплохо, могут значительно потерять в сборах. Также к «Богемской рапсодии» присоединятся политический триллер «Хантер Киллер» с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером и комедия ужасов «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин».