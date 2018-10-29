За Трампа: Канье Уэст нашел выход для США

Один из самых популярных американских рэперов Канье Уэст выпустил собственную линейку одежды в поддержку Дональда Трампа и республиканской партии США. Уэст остается одним из немногих деятелей культуры, который открыто поддерживает президента страны. Линейка состоит футболок, джемперов и бейсболок и озаглавлена «Блексит» (Blexit). Можно приобрести одежду с надписью либо «Blexit» либо «We Free» («Мы свободны»).

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Название «Блексит» обыгрывает ставший популярным в последние годы термин «брексит», обозначающий выход Великобритании из Евросоюза.

Этим слоганом Уэст призывает темнокожее население покинуть ряды демократической партии и примкнуть к республиканцам, которых представляет Трамп.

В США по традиции партии обозначаются цветами, и демократы называются синими (blue), а республиканцы — красными. Отсюда и название слогана, который состоит из двух слов — «blue» и «exit».

«Блексит создан для тех, кто освободил себя от ортодоксального политического мышления, — говорится на официальном сайте линейки. — Это восстание тех американцев, которые желают прервать стимулирование страха в обществе. Блексит — это ренессанс. Это наше объявление о независимости».

Само движение было создано в августе этого года, и Уэст присоединился к нему только сейчас. На презентации линейки одежды рэпер отсутствовал.

Канье Уэст уже давно поддерживает президента США, однако впервые открыто и недвусмысленно заявил об этом только в этом году, хотя до этого делал намеки на то, что выступает за Трампа еще до президентских выборов. Это весной Канье впервые надел красную бейсболку со слоганом Трампа: «Сделаем Америку великой снова», чем вызвал бурю негодования среди многочисленных коллег.

Самым же громким событием с участием рэпера стало его посещение Белого дома 11 октября и обед с главой государства. Встречу Уэста и Трампа в Овальном кабинете освещала вся американская пресса.

Диалог прошел весьма неожиданно, так как музыкант произнес длинную эмоциональную речь длиной в десять минут, в течение которой его ни разу не прервали. Как отмечали потом СМИ, такого длинного и беспрерывного монолога не слышали ни от одного из звездных гостей Овального кабинета вне зависимости от того, кто в этот момент был президентом США.

На встрече Уэст сделал несколько громких заявлений, объяснив, почему он поддерживает Трампа, дал президенту несколько советов по реформе пенитенциарной системы, а также объявил об отсутствии у себя биполярного расстройства, в котором сам же признавался еще в мае месяце.

«Люди ожидают, что если ты афроамериканец, то автоматически поддерживаешь демократов, — сказал рэпер. — Я много разговаривал на эту тему и пришел к выводу, что высокий достаток превращает людей и в том числе афроамериканцев в демократов. И меня упрекают и стараются даже напугать из-за того, что я ношу это кепку (красная кепка с надписью: «Сделаем Америку великой снова» — «Газета.Ru»). Но она мне наоборот дает силы, и я учусь быть отважным».

Это событие вызвало большой резонанс в стране, и Уэст в основном подвергся серьезной критике со стороны своих коллег.

Так, коллега Уэста Ти Ай выдал целую тираду в своем инстаграме, обвинив Канье в продаже души. Кроме того, он выразил мнение, что своим выступлением в Овальном кабинете уроженец Атланты, который предложил отменить 13-ю поправку к конституции США, запрещающую рабство, предал своих предков.

«Я действительно старался не делать преждевременных выводов по поводу поведения Канье. Но то, что случилось сегодня, — это какой-то новый уровень дерьма. На мой взгляд, это самый позорный, самый отвратительный и самый смущающий акт отчаяния и продажи души ради получения власти, — написал Ти Ай. — Канье, я помню, что ты звал меня на эту встречу, но я, конечно же, отказался. Вы довели взаимное лизоблюдство до каких-то небывалых высот, и с этой мерзостью я не хочу иметь ничего общего».

Мягко говоря, не впечатлились выступлением Канье, по информации СМИ, и Джей-Зи с Бейонсе — супруги якобы приняли решение на время прекратить общение с четой Уэст-Кардашьян, так как те «немного больны».