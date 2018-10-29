Россия прощается с Караченцовым. ОНЛАЙН

По окончании траурной церемонии в Ленкоме гроб с телом великого актера отвезут на Троекуровское кладбище, где Караченцова и похоронят. Ранее вдова артиста Людмила Поргина, объясняя выбор кладбища для похорон супруга, подчеркнула, что приняла решение о Троекуровском, так как «там лежат его друзья».

«Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — передает ее слова РИА «Новости».