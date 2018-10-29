Россия прощается с Караченцовым. ОНЛАЙН

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На прощание с Караченцовым также прибыл актер Дмитрий Певцов, фактический сменщик Николая Петровича в спектакле «Юнона и Авось».
Буквально вся сцена уже завалена цветами: организаторам прощания приходится едва ли не каждую минуту подниматься на сцену и уносить букеты с другую часть зала.
На траурную церемонию прибыл актер Михаил Полицеймако.
Как отмечает с места событий корреспондент «Газеты.Ru», прямо сейчас Малая Дмитровка с двух сторон огорожена барьерами, стоит полицейское оцепление. «На сторону Ленкома пускают только тех, кто идет на церемонию», — сообщает он.
Напомним, что Николай Петрович выступал в театре имени Ленинского комсомола (позднее «Ленком») с конца 60-х, тогда же он начал сниматься в кино. В общей сложности Караченцов сыграл в более чем 100 картинах, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене» и «Приключения Электроника».
На церемонии прощания с Караченцовым среди прочих присутствуют министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, актер Борис Чунаев и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
На сцене «Ленкома» сейчас очень много траурных венков и букетов — каждый из желающих подходит к гробу с телом артиста, стоящему на сцене, оставляет цветы, замирает на пару секунд и, понурив голову, уходит. Из динамиков при этом звучат наиболее проникновенные песни Николая Петровича.
По окончании траурной церемонии в Ленкоме гроб с телом великого актера отвезут на Троекуровское кладбище, где Караченцова и похоронят. Ранее вдова артиста Людмила Поргина, объясняя выбор кладбища для похорон супруга, подчеркнула, что приняла решение о Троекуровском, так как «там лежат его друзья».
«Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — передает ее слова РИА «Новости».
По информации СМИ, отпевание народного артиста РСФСР сегодня совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение пройдет в Брюсовом переулке Москвы в храме Воскресения Словущего.
Только начинают съезжаться люди к «Ленкому», пока что не столь многолюдно у театра.
Уже сегодня вечером — в 19:00 по московскому времени — на сцене «Ленкома» состоится спектакль «Юнону и Авось», в котором Караченцов блистал долгие годы.
В связи с проведением церемонии прощания службы правопорядка перекрыли улицу Малая Дмитровка. Кроме того, движение будет ограничено на отрезке от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка.
Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября после продолжительной борьбы с онкологией в одной из подмосковных клиник. 73-летний артист скончался накануне своего дня рождения.
Отметим, что церемония прощания с известным отечественным артистом продлится до 13:00 по московскому времени. Гражданская панихида начнется в 11.30 мск. Пройдет она в родном театре актера — «Ленкоме».
Здравствуйте! Сегодня в Москве пройдет церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию траурного мероприятия.