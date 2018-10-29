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Россия прощается с Караченцовым. ОНЛАЙН

Онлайн-трансляция церемонии прощания с Николаем Караченцовым

В Москве прощаются с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию траурной церемонии.
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10:15

На прощание с Караченцовым также прибыл актер Дмитрий Певцов, фактический сменщик Николая Петровича в спектакле «Юнона и Авось».

10:10

Буквально вся сцена уже завалена цветами: организаторам прощания приходится едва ли не каждую минуту подниматься на сцену и уносить букеты с другую часть зала.

10:05

На траурную церемонию прибыл актер Михаил Полицеймако.

09:55

Как отмечает с места событий корреспондент «Газеты.Ru», прямо сейчас Малая Дмитровка с двух сторон огорожена барьерами, стоит полицейское оцепление. «На сторону Ленкома пускают только тех, кто идет на церемонию», — сообщает он.

09:50

Напомним, что Николай Петрович выступал в театре имени Ленинского комсомола (позднее «Ленком») с конца 60-х, тогда же он начал сниматься в кино. В общей сложности Караченцов сыграл в более чем 100 картинах, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене» и «Приключения Электроника».

09:45

На церемонии прощания с Караченцовым среди прочих присутствуют министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, актер Борис Чунаев и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

09:40

На сцене «Ленкома» сейчас очень много траурных венков и букетов — каждый из желающих подходит к гробу с телом артиста, стоящему на сцене, оставляет цветы, замирает на пару секунд и, понурив голову, уходит. Из динамиков при этом звучат наиболее проникновенные песни Николая Петровича.

09:35

По окончании траурной церемонии в Ленкоме гроб с телом великого актера отвезут на Троекуровское кладбище, где Караченцова и похоронят. Ранее вдова артиста Людмила Поргина, объясняя выбор кладбища для похорон супруга, подчеркнула, что приняла решение о Троекуровском, так как «там лежат его друзья».

«Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — передает ее слова РИА «Новости».

09:30

По информации СМИ, отпевание народного артиста РСФСР сегодня совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение пройдет в Брюсовом переулке Москвы в храме Воскресения Словущего.

09:25

Только начинают съезжаться люди к «Ленкому», пока что не столь многолюдно у театра.

09:20

Уже сегодня вечером — в 19:00 по московскому времени — на сцене «Ленкома» состоится спектакль «Юнону и Авось», в котором Караченцов блистал долгие годы.

09:15

В связи с проведением церемонии прощания службы правопорядка перекрыли улицу Малая Дмитровка. Кроме того, движение будет ограничено на отрезке от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка.

09:10

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября после продолжительной борьбы с онкологией в одной из подмосковных клиник. 73-летний артист скончался накануне своего дня рождения.

09:05

Отметим, что церемония прощания с известным отечественным артистом продлится до 13:00 по московскому времени. Гражданская панихида начнется в 11.30 мск. Пройдет она в родном театре актера — «Ленкоме».

09:00

Здравствуйте! Сегодня в Москве пройдет церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию траурного мероприятия.