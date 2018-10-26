Командовать парадом будет Нагиев: кто сыграет Бендера

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев исполнит главную роль в новой экранизации знаменитого романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Эту информацию обнародовал комментатор и журналист Илья Казаков на своей странице в твиттере. Он также добавил, что роль Кисы Воробьянинова сыграет актер Дмитрий Назаров. Съемки начнутся в ближайшее время.

Известно, что ранее Нагиев уже думал над предложением сыграть знаменитого авантюриста. Он рассказывал журналистам, что такое предложение поступило, но он пока его не принял. Артист признавался, что находится в растерянности и никак не может принять решение.

«И хочется, и колется!» — говорил тогда Нагиев.

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Новая кинолента станет полнометражным фильмом. В отличие от предыдущих экранизаций романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова новый проект останется без музыкального сопровождения. Авторы фильма хотят показать «афериста» Остапа Бендера «в той стране, которая была вокруг в это время».

Ранее в приквеле «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» о юности Остапа Бендера снимался актер Сергей Безруков.

В конце сентября в России состоялась премьера фильма режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Драма основана на реальных событиях. В центре сюжета — Виталий Калоев, потерявший семью в авиакатастрофе, которая произошла по вине авиадиспетчера. Решив не дожидаться справедливого решения суда, он отправляется искать человека, из-за которого в воздухе столкнулись два самолета.

Игра Дмитрия Нагиева в этом фильме очень достоверная и запоминающаяся. Это уже не прапорщик Задов, физрук, или Петя Васютин из фильма «Самый лучший день». Во время просмотра перестаешь идентифицировать его как известного шоумена, перед глазами понятный и цепляющий человеческий образ.

За первые выходные фильм стал лидером российского проката и стран СНГ. Сборы за первые дни показа «Непрощенного» в кинотеатрах составили 150,1 млн рублей.

Сейчас Нагиев — один из самых дорогих ведущих. Его гонорар за один корпоратив — примерно четыре миллиона рублей.

Помимо этого артист здорово преуспел и в рекламе, а это приносит ему многомиллионные контракты. Нагиев — любимец самой разновозрастной публики, в его инстаграме уже семь миллионов подписчиков. Сам артист любит подчеркивать, что он рос в бедной семье.

«Хлеб стоил семь копеек, и вот мама давала мне десять копеек на хлеб, и я три копейки всегда возвращал. Помню, клал на холодильник, на уголок», — вспоминал артист в комментарии «Пятому каналу».

Всего, что у него есть сейчас — актер добился сам. Нагиев привык к тому, что надо работать — много и на износ, его график расписан на годы вперед, и если вдруг выдаются свободные дни — шоумен тут же сбегает за границу, где есть шанс остаться неузнанным.

«Я три дня немного переведу дух. Вот я просыпаюсь без будильника, надеваю трусишки и трусцой тихонько бегу, медленно, не спеша, любуюсь по сторонам, без кепки. Потому что никто меня не узнает — заграница. Потом что-то съел, сел, смотришь, потом прошел прогулялся, сел, выпил пиво. Вот такие какие-то вещи», — поделился актер.

Официально женат Дмитрий был только один раз — на радиоведущей Алисе Шер. В браке у них родился общий сын Кирилл, которому сейчас 29 лет.

Нагиеву приписывали романы с Анной Самохиной, Ларисой Гузеевой, Жанной Фриске и даже с Ольгой Бузовой.

Нагиев считается самым завидным холостяком на российском телевидении. Но по информации из близкого окружения телеведущего — последние несколько лет сердце артиста занято его директором Еленой Шайкиной. Дмитрий официально не подтверждал эту информацию, но согласился, что с Еленой они очень близки.

«Директор Лена мне айфон дарит. Вот новый выходит — она мне дарит айфон. Ну больная, понимаете. Влезает в долги, в ипотеку», — пошутил артист.