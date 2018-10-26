«Женщина надежды»: сколько получает самая богатая на ТВ

Деловой журнал Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых и в целом финансово успешных актрис телевидения за прошедший год. Уже в седьмой раз список издания возглавила 46-летняя американо-колумбийская актриса, модель и телеведущая София Вергара, исполнившая одну из главных ролей в «Американской семейке». За год она заработала $42,5 млн.

На втором месте — Кейли Куоко, исполнительница некогда главной женской роли в сериале «Теория большого взрыва», заработавшая $24,5 млн, что сопоставимо с гонорарами ее коллег-мужчин по сериалу.

Чуть меньше заработала 48-летняя Эллен Помпео, Мередит Грей из сериала «Анатомия страсти», в котором она снимается с 2005 года. Ее годовой доход составил $23,5 млн, обеспечив актрисе третье место в списке Forbes. На четвертом месте — Маришка Харгитей из криминального шоу «Закон и порядок. Специальный корпус». Ее годовой доход — $13 млн.

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Пятое место — Джули Боуэн из все той же «Американской семейки», актерский состав которой стабильно процветает. Джули заработала 12,5 миллионов. Дебютантками в списке стали: коллега Куоко и новоиспеченная супруга доктора Шелдона Купера Маим Бялик с 12 миллионами за год и Мелисса Рауш — супруга Говарда оттуда же. Рауш заработала также 12 миллионов.

Далее в списке Керри Вашингтон из «Скандала» (11 миллионов), Клэр Дэйнс из «Родины» (9 миллионов) и Поли Перретт из сериала «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS) с 8,5 миллионами. Из списка лидеров выбыли актрисы Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.

В общей сложности, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го ведущие телевизионные актрисы заработали 168,5 миллиона долларов, что существенно больше, чем в прошлом году. В прошлом году эта сумма составляла 156,5 миллиона за прошлый аналогичный период. Между тем суммарный доход телевизионных актеров-мужчин, наоборот, за год упал — с 185 до 181 миллиона.

Все суммы указаны до вычета налогов и гонораров агентам и иным представителям актрис.

Гордость Латинской Америки — София Вегара родилась 10 июля 1972 года в небольшом колумбийском городке Барранкилья. Актриса была шестым ребенком в семье фермера Хулио-Энрике и домохозяйки Маргариты. Мясное производство на ферме обеспечивало хорошую прибыль, поэтому мама Софии могла всецело посвящать себя воспитанию детей.

Карьера Софии началась случайно. 17-летнюю красавицу на пляже заметил фотограф, он предложил ей прийти на пробы и попробовать свои силы в модельной индустрии. София согласилась не сразу, будучи ревностной католичкой с раннего детства, она сперва отправилась за благословением к своим наставникам. Получив разрешение у церковнослужителей, Вергара приступила к съемкам. Первую славу пришла к ней после известного многим рекламного ролика «Пепси».

В 18 лет Вегара вышла замуж за друга детства Джо Гонсалеса, спустя два года у них родился сын Маноло. В это время София пыталась выучиться на стоматолога в местном колледже, но всего спустя два месяца после начала занятий ее отец ушел из семьи, и чтобы ее мама, братья и сестры по-прежнему ни в чем не нуждались, ей пришлось перебраться в столицу Колумбии Боготу.

Там на девушку посыпались предложения работы. За несколько лет она поучаствовала во многих показах и фотосессиях, и даже успела побыть ведущей телешоу о путешествиях, популярность которого вышла за пределы Латинской Америки. В 1998 году случилось страшное событие — брата актрисы убили во время попытки хищения, после чего подавленная София решила снова переехать, теперь в Америку. Вместе с семьей они обосновались в Майами, там у Софии появилась постоянная работа: испаноязычное телешоу «На что ты не отважишься» предложило девушке должность соведущей, а также участие в «Красавцах».

В 2000 году у Софии был обнаружен рак, но, к счастью, после курса химиотерапии и хирургической операции болезнь отступила. В 2002 году колумбийская звезда получила почетное звание «Женщина надежды», став первой жительницей Колумбии, удостоившейся этой награды.

2010 год был для Софии чрезвычайно успешным – издания The Hollywood Reporter и Billboard признали ее самой влиятельной латиноамериканкой в Голливуде, в то время как журнал People назвал ее одной из пятидесяти самых красивых людей мира.

После развода с Джо Гонсалесом в 1992 году София в одиночку воспитывала сына Маноло. В 2012 году актриса помолвилась с бизнесменом из Америки Ником Лоебом, но их семейная жизнь продлилась совсем недолго: уже через два года пара расторгла брак. Весной 2014 года начался роман Софии и актера Джо Манганьело. Через полгода возлюбленные обручились, а в конце 2015 сыграли свадьбу в Палм-Бич.