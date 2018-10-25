Кровавая нефть: что создают Скорсезе и Ди Каприо

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо воссоединятся для создания фильма «Убийцы цветочной луны». Это будет шестое сотрудничество выдающегося режиссера и знаменитого актера. Картина будет основана на одноименном бестселлере Дэвида Гранна. Продюсеры приобрели права на экранизацию еще в 2016 году, до публикации книги, и уже тогда Скорсезе и Ди Каприо выразили интерес к созданию фильма.

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Если последние два года производство картины лишь обрастало слухами, то сейчас впервые было сделано официальное заявление, и киностудия назначила Ди Каприо и Скорсезе на соответствующие должности. Режиссер также спродюсирует картину, а сценаристом выступит обладатель «Оскара» за «Форреста Гампа» Эрик Рот.

«Когда я прочел книгу Дэвида Ганна, я сразу увидел в своем воображении все ее события — людей, пейзаж, окружение, — приводит слова Скорсезе Variety.

— Я понял, что хочу сделать кино. Я с нетерпением жду, когда начну работать с Эриком Ротом и воссоединюсь с Ди Каприо, чтобы перенести на экраны этот чудовищную страницу американской истории».

Книга «Убийцы цветочной луны: Убийства Осейджи и рождение ФБР» Дэвида Гранна была опубликована в апреле 2017 года. Она быстро приобрела статус бестселлера и была включена журналом Time в топ-10 документальных книг 2017-го.

Автор описывает зверское убийство индейцев племени Осейджи, случившееся в начале 20-х годов XX века в округе Осейджи, штат Оклахома. После обнаружения на их территории крупного месторождения нефти в округе Осейджи начались массовые убийства индейцев, ставших в одночасье богатейшими людьми США. По официальном подсчетам количество жертв достигло 20 человек. Однако Гранн утверждает в своей книге, что было убито по крайней 100 человек, связанных с обнаруженной нефтью.

Автор также приходит к выводу, что зажиточный заводчик скота Уильям Хейл был вдохновителем массовых убийств. Хейл действительно был тогда осужден за убийство, но его признали виновным только в одном, в то время как Гранн уверен, что все трагические события тех дней лежат полностью на его совести.

Для Скорсезе и Ди Каприо «Убийцы цветочной луны» станет уже шестой совместной работой. Впервые Ди Каприо снялся у легендарного режиссера в 2002 году в исторической картине «Банды Нью-Йорка», получившей десять номинаций на «Оскар».

Их следующее сотрудничество состоялось два года спустя в фильме «Авиатор», который получил пять золотых статуэток. Ди Каприо был также номинирован на премию за лучшую мужскую роль, но не получил награду.

В 2006 году Ди Каприо снялся в фильме «Отступники», который был четырежды награжден Американской киноакадемией. Скорсезе впервые в своей продолжительной карьере получил «Оскара» за лучшую режиссуру, а Лео снова не получил заветную статуэтку. В 2010-м Ди Каприо сыграл главную роль в психологическом триллере «Остров проклятых».

Последней не сегодняшний день совместной работой Скорсезе и Ди Каприо является драма «Волк с Уолл-стрит», которая также была с восторгом принята критиками и зрителями, была номинирована на пять премий «Оскар», но не получила ни одной награды. Это была уже пятая номинация Ди Каприо, который впоследствии все-таки получил золотую статуэтку, но только с шестого раза — в 2016 году за картину «Выживший».

73-летний сценарист Эрик Рот, который адаптирует готовящийся к съемкам фильм, считается одним из самых влиятельных людей в Голливуде в своей профессии.

Он получил премию «Оскар» за знаменитого «Форреста Гампа», написал сценарии к фильма «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера и «Али» Майкла Манна. Последней полнометражной работой Рота стал ремейк известного мюзикла «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой.

Рот также известен тем, что спродюсировал популярный сериал «Карточный домик», чей шестой и последний сезон в скором времени станет доступен на стриминговой платформе Netflix.