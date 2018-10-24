Гангстерская история: стал известен новый Бэтмен

Кастинг сольного фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли продолжает добавлять популярных персонажей вселенной DC Comics. Стало известно, что молодой актер Данте Перейра-Олсон исполнит роль Брюса Уэйна, — мальчика, который впоследствии станет супергероем Бэтменом. Ранее Данте Перейра-Олсон снимался в триллере Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было», где Хоакин Феникс исполнил главную роль.

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Кроме того, стало известно, что роль Альфреда Пенниуорта, дворецкого Брюса и возможного опекуна сыграет английский актер Дуглас Ходж. Об этом сообщает портал ComicBook.com.

Ранее в СМИ писали, что отца Брюса Уэйна Томаса сыграет актер Бретт Каллен. Актер снимется в фильме вместо Алека Болдуина, который отказался от участия в проекте из-за загруженного рабочего графика.

В фильме также появится актриса Зази Битц, известная по съемкам в картине «Дэдпул 2», а также Фрэнсис Конрой, Шей Уигэм, Билл Кэмп, Марк Мэрон и Гленн Флешлер .

В июле в СМИ также появилась новость о том, что звезда фильма «Таксист» и лауреат двух премий «Оскар» актер Роберт де Ниро присоединится к актерскому составу будущей ленты. Если создателям картины удастся договориться с Де Ниро, он сыграет ведущего ток-шоу, который также внесет свой вклад в возникновение Джокера.

По мнению ComicBook.com, список представленных персонажей позволяет сделать вывод о том, что в фильме будет показана жизнь семейства Уэйнов, а не только публичная сторона фигуры отца будущего супергероя Бэтмена. На данный момент нет информации о том, кто исполнит роль матери Уэйна — Марты.

Точных подробностей сюжета пока нет. Известно, что действие картины разворачивается в 80-х годах, когда оба родителя Брюса Уэйна еще были живы. По сюжету комикса молодой Брюс, став свидетелем убийства своих родителей, поклялся посвятить свою жизнь борьбе за справедливость.

Несмотря на то, что фильм основан на историях персонажей из комиксов вселенной DC, «Джокер» можно считать самостоятельной картиной. Об этом рассказал исполнитель главной роли Хоакин Феникс в интервью изданию Collider.

«Я бы не стал классифицировать это [фильм] под какой-либо жанр <...> Я бы не сказал, что это типичный супергеройский фильм, или студийное кино... Я думаю, что этот фильм уникален, он больше, чем все это...и самое главное, что Тодд [режиссер фильма] настолько увлечен этим, что это непременно захватывает», — поделился Феникс.

Актер также добавил, что идея посвятить фильма культовому антагонисту Бэтмена Джокеру является большой заслугой режиссера Тодда Филлипса: «Я всегда чувствовал, что во вселенной DC были очень интересные персонажи, которые заслуживают того, чтобы их изучили. И потому я думаю, что эта идея кажется Тодду привлекательной».

Роль самого Джокера в будущем фильме исполнит Хоакин Феникс. Он сыграет комика-неудачника, который в тяжелый момент своей жизни решает встать на преступный путь. В разное время этого персонажа играли Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето.

Ранее в СМИ сообщалось, что съемки фильма «Джокер» начнутся в сентября этого года в Нью-Йорке.

В режиссерское кресло сольного проекта о главном злодее DC Джокере сядет Тодд Филлипс, наиболее известный по фильм «Мальчишник в Вегасе», «Впритык» и «Дорожное приключение». Продюсером будущей ленты станет Мартин Скорсезе. Фильм анонсирован как гангстерская история из 1980-х, повествующая о происхождении одного из самых серьезных врагов Бэтмена.

Премьера картины «Джокер» запланирована на 4 октября 2019 года.

Также известно, что актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето вернется к роли Джокера в другом проекте по комиксам DC, — продолжении «Отряда самоубийц». При этом на события сиквела сюжет сольной картины с Фениксом никак не повлияет.

В июле этого года стало известно, что телесериал «Бэтвумен» по мотивам комиксов DC о приключениях Кейт Кейн, известной как Бэтвумен, станет первым супергеройским шоу на телевидении, протагонист которого не скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию.