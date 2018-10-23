«Приходи или проиграешь»: почему перенесли «Чудо-женщину 1984»

Киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Чудо-женщина 1984» с 1 ноября 2019 года на 5 июня 2020-го. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Таким образом, вторая часть картины выйдет в тот же летний временной промежуток, что и первая, мировая премьера которой состоялась в начале июня 2017 года.

«Мы добились огромного успеха, выпустив первую «Чудо-женщину» летом, поэтому, когда мы поняли, что можем воспользоваться этим преимуществом, мы перенесли дату релиза», — заявил представитель кинокомпании Джефф Гольдштейн.

Актриса Галь Гадот также предупредила поклонников фильма о переносе премьеры на своей странице в инстаграме: «Очень рада сообщить, что благодаря меняющейся перспективе, мы сможем вернуть «Чудо-женщину» обратно в ее законный дом. 5 июня, 2020 года. Приходи или проиграешь!!!».

Первая часть «Чудо-женщины» американской постановщицы Пэтти Дженкинс вышел в 2017 году. Картина получила положительные отзывы критиков и собрала более $821,8 млн во всем мире.

В ноябре 2017 года Галь Гадот заявила, что не станет играть в сиквеле, если студия Warner Bros., владеющая правами на франшизу, не разорвет контракт с продюсерской компанией режиссера Бретта Рэтнера RatPac-Dune Entertainment. В ноябре прошлого года шесть женщин, в том числе актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж, обвинили американского режиссера в сексуальных домогательствах.

Также известно, что в съемках «Чудо-женщины 1984» примут участие американская актриса и комедиантка Кристен Уиг, которая исполнит роль злодейки Гепарды, а также актер Педро Паскаль.

Студия Warner Bros. объявила, что киноадаптация знаменитого сериала «Человек на шесть миллиардов долларов» с Марком Уолбергом в главной роли была снята с релиза в связи с выходом второй «Чудо-женщины». Дату премьеры уже переносили на более поздний срок, с мая 2019 года на 5 июня 2020-го. Тогда майскую дату выхода было решено отдать «Годзилле 2» режиссера Майкла Доэрти.

Как сообщает издание Variety, компания Sony Pictures воспользовалась освободившимся слотом и перенесла релиз своего фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балински в главных ролях. Изначально картина должна была выйти 27 сентября 2019 года, однако премьера была перенесена на более выгодный слот — 1 ноября 2019 года.

По данным The Verge, «Чудо-женщина 1984» станет первым фильмом, работа над которым проходит с соблюдением правил Гильдии продюсеров Америки. Правила были разработаны для борьбы с сексуальными домогательствами в сфере киноиндустрии.

В октябре 2017 года Гильдия продюсеров Америки исключила из своего состава американского продюсера Харви Вайнштейна после расследования The New York Times о многочисленных случаях харассмента со стороны кинематографиста. Тогда в организации отметили, что сексуальные домогательства являются «системной и повсеместной проблемой, требующей немедленных действий в масштабах всей отрасли».

Ранее компания DC Comics перенесла дату выхода фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли с 2020 на 2021 год. Другие картины супергеройской вселенной — «Киборг», «Корпус зеленых фонарей», «Хищные птицы» и «Отряд самоубийц 2», в сценаристах которого был заявлен уволенный с поста режиссера «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, до сих пор не имеют предварительной даты премьеры. На следующий год запланирован выход фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

«Чудо-женщина» — супергеройский фильм, снятый на основе комиксов DC Comics. Действие сиквела разворачивается в 80-е годы, где героине будет противостоять злодейка Гепарда в исполнении Кристен Уиг.

По словам Пэтти Дженкинс, продолжение «Чудо-женщины» станет «полностью самостоятельным фильмом».

«Это абсолютно новое приключение, которое нам повезло сделать», — рассказала рассказала режиссер в интервью изданию ЕТ.