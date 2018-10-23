Возмездие и последствия: лучшие трейлеры недели

«Время возмездия» («Destroyer»), Карин Кусама

Одна из самых примечательных режиссеров современности Карин Кусама («Тело Дженнифер», «Эон Флакс») возвращается к большому метру и уже, судя по трейлеру к криминальному экшну «Время возмездия», делает это громко. Картина рассказывает о полицейской, которая внедряется в крупную банду, однако подготовленная операция идет не по плану. Через несколько лет она узнает, кто оказывается виноват в провале. Изюминкой фильма, конечно же, является Николь Кидман, которая играет свою героиню, как молодой, так и изрядно состарившейся. Лауреатку «Оскара» порой просто не узнать, да и выступила Кидман в нехарактерном для себя амплуа.

Появился трейлер послевоенной драмы с элементами детектива «Последствия» с Кирой Найтли и Александром Скарсгардом в главных ролях. Британский военный в 1946 году назначен временным мэром Гамбурга и занят восстановлением города после страшной войны. Вместе с женой он селится в роскошный особняк по соседству с немецким архитектором. Режиссером картины выступил ветеран телевизионного цеха Джеймс Кент, на счету которого такие известные проекты, как «11.22.63», «Белая королева», «Грабители» и многие другие.

«The Clovehitch Killer», Дункан Скайлз

Пока еще не получивший официального перевода триллер «The Clovehitch Killer» разжился весьма впечатляющим трейлером. С английского clove hitch переводится, как мертвый узел (вид морского узла), и и название более чем говорящее. В центре сюжета — молодой парень Тайлер, который однажды находит у своего отца жуткие видеозаписи и начинает подозревать в нем серийного убийцу. Трейлер действительно вызывает мурашки своей напряженностью, а обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля Чарли Пламмер выглядит очень органично в главной роли.

«Праздничный календарь» («The Holiday Calendar»), Брэдли Уолш

Netflix раньше всех крупных киностудий подготовил для зрителей традиционную рождественскую комедию. Картина будет доступна уже 2 ноября и расскажет о талантливом фотографе, которая наследует загадочный праздничный календарь, само собой оказавшийся волшебным. Ведь это же Рождество.

«Рожденный стать королем» («The Kid Who Would Be King»), Джо Корниш

Вышел трейлер очередного пересказа легенды о короле Артуре на новый лад. На этот раз история развернется вокруг школьника чудесным образом, доставшего из камня легендарный Экскалибур. У руля картины встал британец Джо Корниш, известный фантастической комедией про английских гопников «Чужие на районе», а также написавший сценарий к «Человеку-муравью».

«Проклятие плачущей» («The Curse of La Llorona»), Майкл Чавес

Полнометражный дебют Майкла Чавеса, который под чутким продюсерским руководством Джеймса Вана, снял хоррор «Проклятие плачущей», основанный на мексиканском фольклоре. Плачущая (или плакальщика) в народной легенде предстает призраком женщины, поалкивающей погибших детей. Джеймс Ван, по всей видимости, очень доверяет Чавесу, так ка следом за этим фильмом примется за «Заклятие 3».

Новый взгляд на классический сюжет одержимого дьяволом ребенка предлагает заправский режиссер хорроров Николас Маккарти в своей новой картине «Одаренный». Про сюжет фильма практически ничего не известно, но трейлер очень хорош благодаря блистательному Колму Фиори.

«Вечеринка монстров» («Monster Party»), Крис фон Хоффман

Опубликован трейлер очередного хоррора «Вечеринка монстров» на модную нынче тему неудавшегося ограбления. Группа подростков, по уши влезшая в долги, решается на дерзкое ограбление гостей хозяина дорогого поместья во время званого обеда. Но гости, да и сам хозяин, оказывается совсем не теми людьми, какими представляли их себе горе-грабители. Фильм украшает главный демон начала нулевых — Джулиан Макмэхон.

«Все или ничего», Дмитрий Суворов

Вышел трейлер еще одного фильма про неудачное ограбление, но на этот раз российского и комедийного под названием «Все или ничего». Всего за одну минуту ролик успевает вызвать пару смешков и улыбок. Да, это Гай Ричи по-российски, но при первом приближении смотрится вполне неплохо.

Неумолимо приближается Хэллоуин, и самым популярным жанром в индустрии на время становится хоррор. Неудивительно, что в сети опубликован трейлер еще одного фильма ужасов «Клаустрофобы». Удивительно, что тему популярных в большинстве стран мира квестов, построенных на принципе «как выбраться из запертой комнаты», Голливуд поднял только сейчас. А так как фильм снят в жанре хоррора, то очевидно, что квест, в который играют главные герои, представляет смертельную опасность.