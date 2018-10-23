Волшебство и Муссолини: каким будет «Пиноккио» дель Торо

Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, наконец, осуществит свою мечту и снимет музыкальный кукольный мультфильм «Пиноккио» для Netflix. Стриминговый сервис распространил новость в официальном твиттере компании, посвященном оригинальной продукции медиагиганта.

«Сколько себя помню, я всегда хотел снять этот фильм», — цитирует Netflix режиссера.

Breaking Guillermo del Toro news: The Academy Award-winning filmmaker will write, produce, and direct a stop motion musical version of Pinocchio for Netflix. Del Toro explained, "I've wanted to make this movie for as long as I can remember." Jiminy Cricket! pic.twitter.com/25cVRITSrT — Netflix Film (@NetflixFilm) 22 октября 2018 г.

Подписчики восприняли эту новость с энтузиазмом, однако самым довольным человеком все равно остается сам дель Торо, который, по его утверждению, уже больше десяти лет пытается взяться за проект.

Первые слухи о «Пиноккио» появились в прессе еще в 2008 году, когда дель Торо объявил, что взялся за разработку кукольного мультфильма по всемирно известной сказке Карло Коллоди совместно со студией Джима Хенсона — создателя «Маппет-шоу».

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Уже были даже назначены актеры на озвучку главных героев. Дэниел Рэдклифф должен был подарить свой голос Пиноккио, а роль Джепетто досталась Тому Уэйтсу.

Однако в феврале 2013 года художник и сорежиссер картины Грис Гримли расстроил поклонников таланта дель Торо, объявив, что работа над мультфильмом приостановлена. Он объяснил это тем, что продюсеры проекта были очень расстроены плохими сборами недавно вышедшего мультфильма Тима Бертона «Франкенвини», и голливудские студии попросту испугались давать средства на производство еще одного кукольного мультфильма.

Тема «Пиноккио» затихла на несколько лет, пока сам дель Торо вновь не заговорил о нем в сентябре 2017 года на Венецианском международном кинофестивале, когда представлял картину «Форма воды».

«Я ищу финансирование для «Пиноккио» уже 10 лет, — сказал дель Торо на пресс-конференции в Венеции. — У нас готовы куклы, продуман дизайн. Если у вас есть $35 млн и вы хотите осчастливить одного мексиканца, то я здесь».

Во многом нежелание финансировать «Пиноккио» объясняется не только формой, но и жанром мультфильма. Дель Торо еще несколько лет назад не скрывал, что хочет экранизировать сказку Коллоди близко к духу повествования и тем самым создать гораздо более мрачный и реалистичный фильм, нежели хорошо всем знакомый «диснеевский» мультфильм, убравший из оригинала практически все мрачные стороны и оставивший исключительно развлекательные эпизоды. Дель Торо хотел перенести действие из 19-го в века в первую половину 20-го — между Первой и Второй мировыми войнами. Однако основную сюжетную канву сказки собирался оставить нетронутой.

«Когда я заявил о «Пиноккио», мне звонили многие, — признался режиссер. — Я объяснял, что действие развивается во время прихода к власти Муссолини, что это антифашистский «Пиноккио», и все вешали трубки».

В итоге мексиканцу пришлось прождать еще целый год, чтобы, наконец, получить финансирование своего проекта. Выделить режиссера средства согласился Netflix, что не удивительно. Компания практически не имеет дела с кинотеатрами, не оперирует таким понятием, как кассовые сборы, и Netflix совершенно не пугает, если мультфильм дель Торо получит не слишком много просмотром.

Тем не менее, сказать, что сервис не рассчитывает на успех с проектом, тоже было бы лукавством, так как предложение финансировать фильм поступило уже после того, как в марте этого года его «Форма воды» получила четыре премии «Оскар» — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую музыку и лучшую работу художника-постановщика.

На сегодняшний день Netflix финансирует сразу три кукольных мультфильма. С сервисом сотрудничают автор «Реальных упырей» и кинокомикса «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити, который работает над фильмом «Бабблз», и номинант на премию «Оскар» за «Коралину в стране кошмаров» Генри Селик, создающий для Netflix мультфильм «Уэнделл и Уайт».

Это уже второй случай сотрудничества дель Торо с Netflix. В декабре 2016 года на платформе состоялась премьера мультсериала «Охотники на троллей», основанного на одноименной книге режиссера. Он же стал и шоураннером проекта. Мультфильм продолжался три сезона, последний из которых стал доступен подписчикам в мае этого года.