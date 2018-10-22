«Громила и малышка»: «Гора» из «Игры престолов» женился

29-летний актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернссон, сыгравший громилу Григора «Гору» Клигана в сериале «Игра престолов», опубликовал в инстаграме фотографии со своей свадьбы. На снимках «Гора» продемонстрировал поклонникам, каким милым он может стать рядом с любимой и очень миниатюрной женщиной. 28-летняя супруга Хафтора Келси Хенсон в два раза меньше его, но почти такая же сильная.

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Романтическая история исландского пауэрлифтера Хафтора Бьернссона и канадской студентки Келси Хенсон, начавшаяся в сентябре 2017-го, полна романтики и удивительных совпадений. Подписчики актера до сих пор не могут успокоиться на тему сантиметров, которые разделяют влюбленных. Известно, что Бьернссон блокирует пользователей социальных сетей, которые смеются над разницей в росте с его девушкой. В этом «Самый сильный человек планеты» признался газете Mirror.

«В реальности никто не смеется надо мной, но в фейсбуке и твиттере много «храбрых» людей. Я самый сильный человек в мире. А чего они достигли?» — поинтересовался Бьернссон.

Дело в том, что рост актера и спортсмена — 205 сантиметров, так что Келси со своими 158 сантиметрами не достает даже до плеча супруга. Разница впечатляет. К счастью, мнение посторонних не имело никакого веса для знаменитого ирландца, потому 21 октября спортсмен поделился в инстаграме новостью о своей свадьбе.

«Теперь я с большим наслаждением могу назвать Келси Морган Хенсон своей женой! Я буду нести эту прекрасную женщину через огонь и воду до конца наших дней, — написал Хафтор. — Я так взволнован перед лицом всех приключений, которые нам предстоит пережить бок о бок».

Как известно, миниатюрная Хенсон полностью разделяет интересы возлюбленного, — тренируется не меньше мужа и способна поднимать штангу весом 115 килограмм. Сам Хафтор весит 180 килограмов, и не исключено, что когда-нибудь Келси сможет поднять и его.

«Смотрю в одном направлении с этим большим парнем до самого конца моей жизни. Люблю тебя сейчас и буду любить всегда. Обещаю всегда быть рядом, как бы нам не было тяжело. Люблю тебя, малыш», — написала Келси у себя в инстаграме.

Свадебное путешествие влюбленные решили совместить с поездкой на спортивные соревнования по силовой атлетике «Самый сильный человек планеты», который проходит в Дубае.

Свои внушительные формы Бьернссон приобрел, соблюдая безумную диету, которой следует во время подготовки к соревнованиям.

День Бьернссона начинается в 6:50 с тренировки, спортивного питания и горсти миндаля. В 07:30 он впервые завтракает, съедая 8 яиц, 200 грамм овсяных хлопьев, немного черники с клубникой и один авокадо.

Спустя два часа он завтракает повторно — он поглощает 400 грамм говядины, 400 грамм картофеля, немного шпината и другой зелени. Спортсмен плотно ест примерно каждые два часа.

По подсчетам BuzzFeed, суточный рацион Хафтора содержит около 10 тысяч калорий. Спортсмен поясняет, что ест так много только в период подготовки к соревнованиям, и искренне не советует своим подписчикам это повторять.

Кроме того, Бьернссон пьет фруктовые соки для увеличения числа калорий, употребляет специальные продукты для спортсменов и просыпается посреди ночи, чтобы выпить протеин или съесть несколько сырых яиц.

Хафтор Бьернссон пять раз признавался самым сильным исландцем и два раза — самым сильным человеком в Европе. Его личный рекорд в становой тяге — 450 килограммов.

В октябре 2017 года спортсмен побывал в Москве и посетил V Международный фестиваль спорта и здорового образа жизни SN Pro 2017. Бьернссон рассказал, что занимался вместе с чемпионом и рекордсменом по жиму лежа Кириллом Сарычевым, а также отметил, что в России много замечательных спортсменов, — например, Михаил Кокляев. Во время визита в столицу России Хафтор успел посмотреть Кремль и Красную площадь.

Фильмография спортсмена, помимо «Игры престолов», также включает в себя роли в полнометражных фильмах «Зона 261», «Кикбоксер: Воздаяние» и «Дьявольские дела».