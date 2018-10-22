«Я инвалид»: Сельма Блэр неизлечимо больна

Американской актрисе Сельме Блэр в середине августа врачи поставили диагноз — рассеянный склероз, об этом она рассказала в своем инстаграме. Актриса поблагодарила своих коллег по новому сериалу «Другая жизнь», который выйдет на Netflix, за помощь в это непростое для нее время. В частности, она выразила глубокую благодарность дизайнеру по костюмам Алисе Суонсон.

«Она аккуратно помогла мне надеть штаны, верхнюю одежду, застегнула пальто и подставила плечо. У меня рассеянный склероз. У меня обострение. Спасибо Господу и пониманию со стороны Netflix, у меня все еще есть работа. Прекрасная работа», — поделилась актриса.

Реклама

Сельма рассказала, что в последнее время постоянно хочет спать, добавив, что разные симптомы болезни наблюдались у нее уже несколько лет, однако она считала, что это все нервы. Она допускает, что, скорее всего, страдает рассеянным склерозом 15 лет, но ранее не могла и подумать об этом.

«Я инвалид. Иногда я падаю или роняю вещи. У меня есть проблемы с памятью, а левая половина тела работает словно сломанный GPS. Но мы справимся. И я смеюсь, не зная, что буду делать дальше, но точно знаю, что сделаю все возможное», — написала Сельма.

Рассеянный склероз — тяжелое хроническое заболевание с неблагоприятным прогнозом. На данный момент болезнь неизлечима и непредсказуема, причины ее возникновения неизвестны. Терапия направлена на то, чтобы снимать тяжесть обострений патологии, купировать ее неврологические симптомы и укреплять иммунитет.

При лечении болезни большое значение имеет то, как она проявляется, — агрессивно или более плавно. Агрессивное течение рассеянного склероза требует применения сильных препаратов, которые вызывают множество побочных эффектов. Рассеянный склероз неизбежно приводит пациента к инвалидности. Заболевание поражает людей разного возраста. Чаще всего им болеют женщины, однако мужчины страдают наиболее опасной, быстро прогрессирующей формой.

Принадлежность к определенной расе также имеет значение. Лица европеоидной расы чаще подвергаются этому недугу, чем жители стран Азии: Китая, Японии, Кореи.

В центре истории новой десятисерийной научно-фантастической драмы Netflix «Другая жизнь» — астронавтка Нико Брекинридж, которая возглавляет исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Эта миссия грозит стать билетом в один конец для команды из-за нависшей над командой смертельной опасности.

Сельма Блэр сыграет в сериале роль Харпер Грасс — проницательной журналистки, обладающей огромным влиянием на социальные медиа. Она движима жгучим желанием раскрыть общественности одну из самых больших загадок в истории человечества.

Создатель и шоураннер проекта — Аарон Мартин, выступающий исполнительным продюсером вместе с Норин Халперн.

Карьера Сельмы Блэр началась с ряда ролей второго плана, исполненных в 1990-х годах. В 1999 году она снялась в заметной роли в фильме «Жестокие игры» и телесериале «Zoe, Duncan, Jack and Jane». Позже она появилась в голливудских фильмах «Блондинка в законе» (2001), «Милашка» (2002), «Хеллбой: Герой из пекла» (2004) и «Хеллбой 2: Золотая армия» (2008). Также исполнила главную роль в ситкоме «Кэт и Ким». С 2012 года снималась в одной из главных ролей в телесериале «Управление гневом», но потом ушла из-за разногласий с Чарли Шином. С 2016 года Сельма играет одну из ролей в сериале «Американская история преступлений».

В 2004-м актриса вышла замуж за музыканта Ахмета Заппу, их брак распался всего через два года. В 2010-м Сельма влюбилась в дизайнера Джейсона Блика. У пары родился сын, однако сохранить семью им не удалось.