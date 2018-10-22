Мстители, берегитесь: Веном вышел на охоту

Кинокомикс «Веном», который запустил отдельную кинематографическую вселенную Sony, витающую вокруг «марвеловской» франшизы и Человека-паука, продолжает свое победоносное шествие по большим экранам России. После трех недель в широком прокате блокбастер ворвался в десятку самых кассовых лент отечественного бокс-офиса и осел сразу на седьмой позиции.

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Сольник о журналисте Эдди Броке, ввязавшегося в токсичные отношения с кровожадной инопланетной кляксой, за прошедшие выходные добился сборов в размере 176,2 млн рублей, вновь возглавив российский прокат. Всего фантастический боевик заработал уже 1,87 млрд рублей — таким образом, «Веном» обошел результат мультфильма «Миньоны», сорвавшего в свое время 1,86 млрд руб.

Примечательно, что у ленты есть шанс потягаться с кассовым титаном в лице эпика «Мстители: Война бесконечности» с их 2,16 млрд руб. сборов. «Марвеловский» блокбастер пока что располагается на пятой позиции в перечне наиболее успешных лент отечественного бокс-офиса, а от «Венома» его отделяет еще один анимационный хит «Тайная жизнь домашних животных» с выручкой в размере 2,13 млрд рублей.

И если стартовые показатели третьих «Мстителей» дают «Веному» и ему подобным прикурить от выжженой земли (1,16 млрд против 952 млн в дебютный уикенд), то дальнейшая динамика предполагает оптимистичные прогнозы: лента Marvel за вторую и третью неделю в прокате взяла 379 и 118 млн рублей соответственно, в то время как Эдди Брок на пару с черным симбиотом в обоих случаях добивались лучших результатов, в сумме отыграв у супергеройского пантеона уже порядка 70 млн рублей.

Со второго места бокс-офиса дебютировал хоррор «Хэллоуин» — прямой сиквел оригинальной ленты 1978 года, игнорирующий все вышедшие за 40 лет продолжения. Обласканный западной прессой (80% «свежести» на Rotten Tomatoes, 68 баллов на Metacritic) ужастик собрал 116,5 млн рублей. Учитывая специфику жанра, это довольно неплохой результат, — для сравнения, прошлогодняя восьмая «Пила», схожим образом вернувшая на большие экраны заслуженную франшизу, стартовала со 131 млн рублей.

Впрочем, если на этом сходства одних похождений сумасшедшего маньяка с другими похождениями безумного маньяка не закончатся, для «Хэллоуина» все может закончиться плачевно. Провал последней «Пилы» едва не стоил серии дальнейшего развития (оно, по слухам, видимо, все-таки будет), однако в случае с Майклом Майерсом и его любимой маской это особой роли не играет, — по крайней мере, создатель франшизы Джон Карпентер, выступивший на этот раз в роли продюсера, изначально всем рассказывал, что больше никаких продолжений точно не будет (но, справедливости ради, он и 40 лет назад говорил то же самое).

Как бы то ни было, на родине обновленный «Хэллоуин» многим пришелся по вкусу, поэтому домашние сборы, скорее всего, покроют все возможные зарубежные неудачи. Подробнее о самом фильме можно почитать в нашей рецензии.

Крайне интригующе выглядит третье место, на котором обосновался мультфильм «Смолфут» — перевернутая с ног наголову легенда о йети, в которой уже снежные люди не верят в существование человека. Анимационная лента пока не вышла в полноценный прокат, ограничившись только предварительными показами в субботу и воскресенье, но даже так умудрилась заработать 61,2 млн рублей. В Америке картина стартовала еще в конце сентября, а по всему миру за месяц собрала $137,1 млн.

Еще одни нестандартные (во многих смыслах) новички проката — отечественная фантастическая комедия «СуперБобровы: Народные мстители», сиквел трешового кинокомикса трехлетней давности. Премьера ленты прошла только в субботу, и за два дня особо одаренное семейство взяло 45,5 млн рублей. Предыдущая часть в сумме завоевала 287,3 млн рублей, а дебютировала (правда, по-человечески выйдя в четверг) с 114,4 млн.

Замкнул пятерку лидеров стартовавший неделей ранее триллер автора культовой «Хижины в лесу» Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». За вторые выходные картина взяла еще 39,5 млн рублей, тогда как ее общие сборы достигли уже 121,2 млн, — при этом стоит учитывать, что идет она всего в 869 кинотеатрах, что уступает даже «СуперБобровым».

Следующая неделя вряд ли существенно изменит расстановку сил, так как никаких крупных релизов не запланировано: все самое интересное теперь стоит ждать уже в ноябре, который откроется байопиком солиста группы Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».