«Как две капли воды»: Газманова снова обвинили в плагиате

Бизнесмен и автор песен из Омска Александр Шаханин обвинил народного артиста России Олега Газманова в плагиате. Согласно утверждению Шаханина, его песня «Бессмертный полк» взята за основу одноименной композиции Газманова. Омич не исключает варианта, при котором будет подавать в суд.

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«Я подал свое и его произведение на экспертизу в судебное бюро в Московской области, — слова Шаханина kp.ru. — Сейчас у меня на руках уже есть заключение, что это плагиат, и с этими документами я собираюсь обращаться в суд».

Омич также рассказал, когда впервые услышал вариант Газманова. Это случилось в мае этого года на телевизионной передаче «Спасибо за верность».

«5 мая меня Василий Семенович Лановой пригласил меня, как автора гимна «Бессмертного полка», на съемки программы «Спасибо за верность», — рассказал бизнесмен.

— И там Газманов впервые исполнил свою песню, которая была почти как две капли воды похожа на мою. Естественно, меня это задело».

Шаханин отметил, что написал свою композицию раньше Газманова. Сначала, по утверждению автора, он написал стихи, которые «опубликовал в 2014 году на сайте Союза писателей России». В 2016 году Шаханин адаптировал текст под музыку и тогда же зарегистрировал на композицию авторские права. Год спустя омич снял клип на свою песню. Клип Газманова вышел в апреле этого года на официальной странице исполнителя в ютьюбе.

«В целом вся идея, которая была заложена в моем произведении, взята целиком — это плагиат чистой воды, — утверждает Шахалин. — А вот текстовое содержание у Газманова совсем бедное. Я в своей песне сказал о Великой Отечественной войне все, что было можно. Зачем он туда вставил свои слова?! Неслучайно же именно моя песня стала гимном «Бессмертного полка». Мне в этом году 300 благодарственных писем пришло из разных регионов России и даже из-за границы. В Московской области мой клип даже рекомендован к просмотру школьниками».

Шахалин также заявил, что Газманова уже уличали «в заимствовании кусков из произведений Юрия Шевчука, Як Йоаллы и ди-джея Авичи». В то же время бизнесмен отметил, что не знает, были ли доказаны эти подозрения, но подчеркнул, что Шевчук не стал доводить дело до суда.

Что касается обращения в судебную инстанцию, то Шахалин не ставит перед собой цель получить от Газманова денежную компенсацию, хотя, если сам Газманов это признает и выплатит компенсацию», он не будет против.

Основной задачей бизнесмена является указание его авторства наряду с Газмановым.

«Просто хочу справедливости, — заявил Шахалин. — Например, чтобы он добавил меня в соавторы, или возможны другие варианты дружеского сотрудничества. Например, чтобы он спел мою песню».

Омский автор и исполнитель подчеркнул, что не затаил обиду на народного артиста России. Он выдвинул предположение, что это могло быть «добросовестное заблуждение, так как оригинальную песню очень часто исполняли, и Газманов мог ее слышать, после чего она могла отложиться в голове».

Сам Олег Газманов пока не давал комментариев относительно подозрений в плагиате, но за него вступился его сын Родион.

«Я послушал обе композиции, они действительно похожи по стилистике, — цитирует Газманова-младшего «Ридус». — Но этот стиль придуман очень давно. Есть, к примеру, песня «На безымянной высоте», которая тоже в чем-то схожа с «Бессмертным полком». Песню Александра я услышал сравнительно недавно, этот товарищ мне написывал в интернете: «А вот сравните, а вот посмотрите».

По мнению Родиона, произошел случай «не очень состоявшегося автора, который хочет популярности, спровоцировав скандал».

Ранее в этом году пользователи соцсетей обвинили Газманова в плагиате на композицию популярного шведского диджея Авичи «Wake me up». По мнению людей, песня российского исполнителя «Никогда ни о чем не проси» очень похожа на хит Авичи.