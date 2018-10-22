Запретный плод: помощница Петросяна сделала заявление

29-летняя Татьяна Брухуновская, которая работает помощницей юмориста Евгения Петросяна, разводящегося с супругой и коллегой по цеху Еленой Степаненко, высказалась по поводу многочисленных слухов о своей беременности. В интервью изданию «Стархит» она заявила, что не находится в положении, а также предоставила изданию фотографии из своего личного архива, которые подтверждают ее слова.

«Информация о моей беременности не соответствует действительности», — подчеркнула женщина.

При этом комментировать информацию о двух квартирах, купленных ей в центре Москвы за последние два года, она не стала. До этого в СМИ активно обсуждалось то, что в документах указано имя Брухуновой, хотя не вполне ясно, каким образом она смогла позволить себе подобные приобретения.

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Сведения о невероятно крупной зарплате Брухуновой, которые также подкреплялись ее изображениями в брендовой одежде с дорогими аксессуарами, ранее опроверг адвокат Петросяна — Сергей Жорин. По его словам, «данные о многомиллионный зарплате Татьяны не соответствуют действительности», а «ее ежемесячная зарплата не превышает 100 тысяч».

Жорин неоднократно высказывался и по поводу предполагаемой беременности помощницы своего подопечного.

«Это [беременность Брухуновой] неправда. Дело в том, что фото и видео, которые показывают в сети, были сделаны около двух лет назад. А скрины, которые вырезаны, еще отфотошопленны. Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в этом на 100%», — утверждал юрист.

Речь шла о появившихся в конце августа 2018 года снимках, на которых был запечатлен Петросян и его помощница, — тогда некоторые пользователи усмотрели в очертаниях ее живота подозрительную округлость.

О самой Брухуновой известно не очень много — женщина достаточно редко появляется на публике. По имеющимся данным, сейчас она занимает пост художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна.

«Училась в институте по специальности «арт-директор» и практиковалась у Петросяна. С момента моего первого прихода в театр прошло девять лет, теперь же я занимаю руководящую должность. Контролирую жизнь учреждения, сотрудников. Вот день начальника, знаю, зачастую начинается в тренажерном зале, где в течение часа Евгений Ваганович оздоравливается», — рассказывала сама женщина в одном из интервью.

Бракоразводный процесс между Петросяном и Еленой Степаненко породил огромное количество слухов и домыслов. Поначалу активно тиражировалась информация о том, что разлад произошел как раз по вине предполагаемой любовницы юмориста — Брухуновской. Впрочем, информацию об их связи никто официально не подтверждал.

Жорин делал несколько противоречивых заявлений по этому поводу, а представляющая интересы Степаненко Елена Забралова ограничилась одним емким высказыванием.

«Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей», — отметила она.

Сравнительно недавно в скандальной истории появилось еще одно действующее лицо. Согласно заявлению адвокатши Элины Мазур, ранее защищавшей пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, у Петросяна действительно есть любовница, но это не Брухуновская.

«Ко мне обратилась женщина молодая, которая рассказала, что она является давней пассией Евгения Вагановича Петросяна. Мне были раскрыты определенные стороны в их взаимоотношениях. Могу озвучить только одно, что эта дама искренне предполагает, что Татьяна Брухунова никакого отношения к личной жизни актера не имеет. И что разворачивается гигантская криминальная история вокруг денег», — заявила юристка в разговоре с «Комсомольской правдой».

Мазур сообщила, что обратившаяся к ней женщина работает актрисой, а также утверждает, что давно родила от Петросяна ребенка. При этом адвокат подчеркнула, что пока не склонна верить женщине на слово.