«Духовно красивые русские люди»: о Сталине снимут сериал

В производство запущена картина с рабочим названием «Сталин и его окружение». Над созданием телевизионного 28-серийного фильма о сталинской эпохе работает режиссер Владимир Котт и сценарист Виктор Мережко, продюсерские функции на себя взял Владимир Досталь.

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По словам Виктора Мережко, ради исторической достоверности фильма он три месяца работал в архивах, изучая увлекательнейший материал. Он отметил, что фильм будет очень масштабным, о чем говорит количество персонажей, которых в ленте порядка двух сотен.

После работы в архивах Мережко 11 месяцев писал текст сценария, продюсер Владимир Досталь выступил его соавтором. В центре сюжета — Сталин и его ближайшее окружение: Ягода, Ежов, Берия, Орджоникидзе, Молотов, Ворошилов. Создатели подчеркнули, что в сериале будет затронута тема семейных отношений генсека.

По задумке авторов, «Сталин и его окружение» будет детективом. Жестким требованием Владимира Досталя и режиссера Владимира Котта было неразглашение никаких деталей — фамилий, фактов и сюжетных линий.

Первый фильм сценариста Виктора Мережко «Здравствуй и прощай», вышедший в 1972 году, был посвящен русской деревне. Сам Виктор родился в хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области и о сельской жизни знает не понаслышке.

«В ту эпоху был запрос на рассказы о рабочих людях и сельских тружениках. Когда я пришел на «Ленфильм», мне предложили написать именно такую историю. И я решил: пусть это будет история любви. Создавал свой первый сценарий с удовольствием», — поделился он в интервью «Известиям».

Мережко отметил, что всегда считал невозможным воспитать человека на фильмах, в которых девушки из условного Урюпинска приезжают завоевывать московских олигархов.

«Я хочу показывать духовно красивого русского человека. Именно поэтому я несколько лет назад принял приглашение губернатора Алтая возглавить Шукшинский кинофестиваль. Шукшин — это мастер, умевший создавать потрясающие образы, ставшие символом эпохи», — заявил Виктор.

Помимо Шукшинского кинофестиваля, Мережко стоял и у истоков премии «Ника». По словам Виктора, эта история началась с поездки в Индию, где он познакомился и подружился с режиссером Юлием Гусманом, позже ставшим директором Дома кино. Вскоре у них появилась идея создать отечественную киноакадемию и кинематографическую премию, которая была названа «Ника» в честь богини победы. Мережко стал президентом Академии, а Юлий — генеральным директором. Он долгое время занимал этот пост.

Сейчас Виктор занят другим масштабным проектом — Международным кинофестивалем «Ялтинский киномост». По его словам, смотр еще молод, но уже в этом году у фестиваля было солидное представительство из стран Европы. Свои фильмы привезли французы, болгары, бельгийцы. Также, на фестивале можно было увидеть индийские и южнокорейские работы.

По сценариям Мережко создано 12 анимационных фильмов. Виктор рассказывал, что будучи ребенком, он очень любил мультфильмы и интересовался, как же их делают. Уже будучи состоявшимся, известным автором он пришел в мультипликационную студию, где ему предложили заняться переработкой русских народных сказок.

«Народные сказки, должен сказать, это настоящий кладезь мудрости. Их можно раз за разом перечитывать, открывать новые штрихи, грани, бесконечно переделывать, создавая что-то новое... И я увлекся мультипликационным языком», — вспоминал Мережко.

Мережко также известен своей театральной деятельностью. Его спектакли «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — Женщина», «Женский стол в охотничьем зале» некогда имели широкую известность.

В интервью Виктор охарактеризовал себя как патриота, прекрасно понимающего, что сейчас происходит вокруг нашей страны, но но все же не стремящегося лезть в политические дебри. Своей главной целью он назвал создание доброго, умного кино.

«Мне бы хотелось, чтобы люди смотрели кинорассказы о красоте человека, о душевном полете, пусть иногда и трагичном. Хороший фильм — это фильм с очень высоко поднятой моральной планкой. Как сказал Василий Шукшин: «Нравственность есть правда»», — заключил Мережко.