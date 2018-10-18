«Despacito»: теперь и в «Книге рекордов Гиннеса»

Пуэрториканский певец Луис Фонси теперь может похвастаться семью титулами в «Книге рекордов Гиннеса», которые он получил за песню и клип на композицию «Despacito», записанную при участии рэпера Дэдди Янки. Композиция стала рекордсменом в следующих номинациях: «Самая слушаемая песня в мире», «Первое видео, набравшее на YouTube более 5 млрд просмотров», «Самое просматриваемое видео в интернете», «Песня, продержавшаяся в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель», «17 недель подряд первое место в Hot 100 Billboard», «Самое понравившееся видео пользователям сети», «Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров».

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Официальное вручение сертификатов состоялось 17 октября 2018 года в Майями. Фонси остался чрезвычайно горд этим достижением, он опубликовал фотографию с церемонии в своем инстаграме. Луис поблагодарил всех, кто работал над «Despacito», — панамскую исполнительницу Эрику Эндер, рэпера Дэдди Янки и Джастина Бибера. Исполнитель отметил, что они, так же как и он, целиком и полностью причастны к данному успеху.

Полученные сертификаты Луис Фонси планирует повесить над кроватью и ежедневно ими любоваться. «Моя мама будет мной гордиться», — сказал довольный артист.

В апреле 2017 канадский поп-исполнитель Джастин Бибер выпустил ремикс на «Despacito», чем еще больше подогрел интерес к композиции. Музыкант впервые в своей карьере спел на испанском. Этот ремикс вышел в топ хит-парадов половины стран мира.

Таких результатов удавалось добиться лишь нескольким знаменитостям, среди которых композитор Лин-Мануэль Миранда, певец Оззи Озборн, а также певицы Рианна и Тейлор Свифт.

17 ноября 2017 года трек «Despacito» стал триумфатором «Латинской Грэмми». Одна статуэтка с премии досталась Биберу, а Фонси унес домой аж четыре: его песня удостоилась премий в категориях «Лучшее городское исполнение», «Запись года», «Песня года» и «Видео года».

Позже стало известно, почему Дэдди Янки не присутствовал на церемонии награждении. Между исполнителями возникли некоторые разногласия. В интервью Янки высказал мнение, что у каждой мелодии есть свое время, а время «Despacito» уже прошло.

Повторить этот успех на 60-й музыкальной церемонии «Грэмми-2018» не удалось. Среди победителей «Despacito» не было — при том, что она была номинирована на «Грэмми» в трех категориях: «Лучшее выступление поп-дуэта или группы», «Лучшая песня» и «Запись года». Многие музыкальные критики и зрители церемонии выразили свое недовольство итогами церемонии.

В апреле этого года YouTube подвергся хакерской атаке, во время которой с канала Vevo клип на песню «Despacito» был удален.

Помимо этого пострадали ролики, опубликованные в аккаунте Vevo. В названии некоторых из них после вмешательства появились призывы освободить Палестину, а также неизменное «hacked by prosox & kuro'ish». Вероятнее всего, prosox & kuro'ish — это имена хакеров-авторов атаки. Они заменили названия клипов Шакиры, Криса Брауна, Ноти Боя, Адель, Селены Гомез и некоторых других исполнителей. YouTube и Vevo никак не комментировали атаку, а взломщики написали, что сделали это веселья ради. Что примечательно, многие люди их за это очень благодарили.

Совсем недавно подтвердились слухи о личной жизни артиста, внесшего свой вклад в триумф композиции «Despacito». Стало известно о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин. В начале сентября Джастина и Хейли заметили в здании суда в Нью-Йорке, где выдаются лицензии на брак. Такой документ действителен 60 суток, но оказавшиеся рядом свидетели заявляли, что влюбленные не стали ждать и сразу же поженились. И хотя Хейли писала в твиттере, что до сих пор не замужем, ее дядя Алек Болдуин подтвердил, что брак зарегистрирован.