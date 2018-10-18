В возрасте 31 года умер солист популярной в 90-е годы группы «Нэнси» Сергей Бондаренко. О его смерти сообщил основатель коллектив и отец музыканта Анатолий Бондаренко. Он опубликовал печальную новость на своей странице в фейсбуке.

«Сегодня в 4:06 умер Сережа», — написал Бондаренко.

Анатолий не стал называть причины кончины своего сына. В пресс-службе группы лишь сообщили, что это не был несчастный случай, передает StarHit. Родители Бондаренко предпочитают не общаться с прессой.

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Украинская группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области. В том же году коллектив выстрелил с песней «Дым сигарет с ментолом», ставшей невероятно популярной на всей территории СНГ.

Ностальгически настроенная публика до сих пору переслушивает композицию. У клипа «Дым сигарет с ментолом» на официальной странице «Нэнси» в ютьюбе набралось 18 млн просмотром. Коллектив опубликовал ролик в 2011 году.

Фоторепортаж: Умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко __is_photorep_included12026251: 1

«Нэнси» была основана Анатолием Бондаренко, который являлся одновременно автором и солистом группы. В 17 лет Бондаренко, с детства увлекавшийся музыкой и сочинявший тексты и песни, создал группу «Хобби», которая в скором времени стала достаточна популярна в Донецкой области. Однако в 1992 году Анатолий распустил коллектив и начал набирать музыкантов в новый проект.

Одним из важнейших участников созданной группы стал клавишник и певец Андрей Костенко, который выступает с коллективом до сих пор. Групп было решено назвать «Нэнси», и в том же году музыканты приступили к записи дебютного альбома «Дым сигарет с ментолом». Работа над пластинкой была завершена в конце 1992-го, и был подписан контракт с московским лейблом по продвижению диска на территории всего постсоветского пространства.

Главным хитом группы стала заглавная песня с альбома — «Дым сигарет с ментолом». Любопытно, что в первый год своего существования «Нэнси» не смогла завоевать внимание слушателя, и успех пришел к коллективу только в 1994-м. Но это был успех оглушительный — в том году «Дым сигарет с ментолом» был в ротации практически каждой радиостанции. Только в 1996 году было принято решение снять клип на композицию, который быстро завоевал себе место на музыкальных каналах.

«Нэнси» очень часто появлялась на центральных каналах России и Украины со своим хитом и долгое время оставалась на вершинах различных хит-парадов.

В 1996-м ведущий популярной музыкальной передачи «Музобоз» Иван Демидов и вовсе назвал «Нэнси» лучшей группой в России и всем СНГ.

Несмотря на бешеную популярность, песня неоднократно подвергалась критике среди музыкальных обозревателей за слова и схожесть мелодии с украинской народной песней «Платье твое из ситца». Впрочем, Анатолий Бондаренко не скрывал, что позаимствовал при ее написании народные мотивы. В одном из телеэфиров он рассказал, что вариации этой мелодии существовали еще до революции, однако он является полноправным автором этого конкретного варианта с аранжировкой и текстом.

Любовь российского слушателя к песне была даже какой-то иррациональной, потому что уже в 1997 году, когда группа перестала появляться на телевидении, радиостанции продолжали ставить «Дым сигарет с ментолом» по заявкам слушателей. У коллектива были и другие популярные песни — «Туман-туман», «Чистый лист», «Отель», однако такого колоссального успеха они не добивались.

Сергей Бондаренко стал полноправным солистом «Нэнси» в 2007 году, присоединившись к своему отцу и Андрею Костенко. Группа активно гастролировала не только по территории Украины, но и России.

В сентябре этого года «Нэнси» провела мини-тур по Германии, после чего дала несколько концертов в Курске и Белгороде. На декабрь был запланировал большой тур по крупнейшем украинским городам, в том числе — в Киеве, Харькове и Днепре.

О дальнейших планах группы «Нэнси» после смерти одного из солистов пока не сообщается.