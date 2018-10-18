«Видел Гитлера в аду»: Луи Си Кей вернулся бедным

Американский стендап-комик Луи Си Кей в ходе выступления в одном из клубов Манхэттена впервые пошутил о секс-скандале со своим непосредственным участием. Согласно словам 51-летнего артиста, в результате обвинений в харассменте он в одночасье лишился $35 млн.

«Я был в аду и вот, наконец, вернулся оттуда», — сказал комик зрителям, добавив, что «даже видел там Адольфа Гитлера».

Он также отметил, что последний год получился для него «странным», и поделился переживаниями о финансовых потерях. По рассказам Луи Си Кея, в самый разгар скандала его часто освистывали на улицах.

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Как позднее рассказал один из зрителей, наблюдавший за выступлением стендап-звезды вживую, комик выглядел более уверенным, чем во время своих первых шоу после возвращения. Кроме того, он подчеркнул, что и аудитория на этот раз была куда отзывчивее и искренне смеялась над шутками Луи Си Кея.

Скандал вокруг одного из знаменитейших комиков планеты, являющегося обладателем премий «Эмми» и «Грэмми», начался в конце прошлого года, когда сразу пять женщин (среди них были юмористки Дана Мин Гудман, Джулия Волов и Ребекка Корри, а также актриса Эбби Шакнер) обвинили артиста в сексуальных домогательствах. Оказалось, что Лу Си Кей мастурбировал перед ними. Произошли эти случаи в период с конца 1990-х по 2006 год.

«Он действительно это сделал. Он продолжал снимать с себя одежду, а когда остался полностью обнаженным — начал мастурбировать», — рассказывали Гудман и Волов.

В свою очередь Шакнер обвинила комедианта в том, что тот удовлетворял себя во время телефонного разговора с ней в 2003 году, а Корри поведала о безуспешной просьбе мужчины помастурбировать в ее присутствии в 2006-м. Еще одна женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила о харассменте со стороны комика в конце 90-х.

Немногим позднее в совершении сексуальных домогательств признался и сам артист. По его словам, он знал, что нравится женщинам, и активно этим пользовался. При этом он подчеркнул, что «никогда не оголялся перед людьми без их предварительного согласия», а также извинился перед коллегами.

«Эти истории правдивы. В то время я говорил себе, что это нормально, потому что я никогда не показывал женщине свой член, не спросив ее об этом. Но я понял впоследствии, и довольно поздно, что когда у тебя есть власть над другим человеком, спрашивать разрешение перед демонстрацией члена — это не вопрос. Это затруднительное положение для них», — передает его слова Entertainment Weekly.

В результате секс-скандала Луи Си Кей лишился контракта с FX Networks, должностей в нескольких телепроектах, а премьера его комедии «Я люблю тебя, папочка» (комик являлся ее режиссером и сценаристом) была отменена прокатчиком. Помимо этого, студия Universal Pictures разорвала с ним соглашение, связанное с сиквелом мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», в котором артист должен озвучить одного из героев.

Примечательно, что разговоры о сексуальных домогательствах селебрити начались еще за несколько лет до резонансного разбирательства. Так, в 2012 году в одном популярном интернет-таблоиде появилась статья, в которой утверждалось, что «один любимый многими комедиант» заставляет своих коллег смотреть за тем, как он мастурбирует. Позднее автор признался, что речь в том материале шла именно о Луи Си Кее. СМИ также приводили слова некоторых других пострадавших от домогательств мужчины, которые не были связаны со стендап-индустрией.

После признания в харассменте комик не выступал более полугода и вернулся на сцену лишь под конец августа. Камбэк комедианта оказался для многих сюрпризом: на афишах мероприятия его имя не было указано, и на сцене культового нью-йоркского клуба Comedy Cellar он появился без объявления. По сообщениям очевидцев, артиста встретили продолжительной овацией.

При этом в прессе многие негативно оценили решение комика вернуться на сцену через сравнительно небольшой срок после скандала, а также осудили шутки про изнасилования, которые прозвучали неоднозначно в контексте сложившейся ситуации. Как позже рассказывал владелец заведения Ноам Дворман, в тот вечер Луи Си Кей выступал «с обычной программой, шутя над расизмом, официантками и парадами».