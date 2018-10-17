Джон Сноу что-то знает: чем кончится «Игра престолов»

Голливудский актер Кит «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» Харингтон признался, что скрывает концовку сериала «Игра престолов» даже от жены Роуз Лесли.

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«Это весьма захватывающе — знать то, что никто не знает. Я никому не говорил об этом. Я не думаю, что моя жена уже догадалась», — поделился Харингтон.

А вот сценарист «Игры престолов» Дэвид Бениофф в отличие от коллеги не стал скрывать от своей супруги Аманды Пит детали финального сезона.

Жена Кита — британская актриса Роуз Лесли, также снимавшаяся в «Игре престолов» со второго по четвертый сезоны. Роуз сыграла роль возлюбленной Джона Сноу одичалой Игритт. Как стало известно позже, Харингтон и Лесли стали парой за пределами съемочной площадки. В июне 2018 года актеров обвенчали в одной из шотландских церквей, а после этого молодожены отпраздновали свадьбу в родовом замке клана Лесли в Абердиншире.

После завершения съемок Харингтон подтвердил, что не планирует появляться в какой-либо серии предстоящих спин-оффов «Игры престолов».

«У меня нет желания возвращаться и делать что-то еще в этом шоу... В течение месяца после завершения съемок я мог неожиданно разрыдаться. Сложно себе представить лучшую работу», — поделился Кит.

«Я хотел бы отойти в сторону и насладиться безвестностью, постричь волосы, стать менее узнаваемым, а потом вернуться и сделать что-то совершенно новое, — заявил Харрингтон в интервью Entertainment Weekly. — От бороды будет сложнее избавиться — мне она очень нравится. Я люблю длинные волосы и бороду, но это будет что-то вроде ритуала. Я не смогу вжиться в следующую роль с тем же обликом. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу».

Восьмой и финальный сезон «Игры престолов» покажут зрителям летом 2019 года, она будет состоять из шести полуторачасовых серий.

Ранее участники съемок описывали восьмой сезон как самый кровавый из всех, а актриса Софи Тернер отметила, что конец «Игры престолов» может разочаровать многих фанатов.

В конце сентября актер стал гостем на премии «Эмми». Кит Харингтон выступил перед публикой, поведав о том, что ему дали съемки в сериале «Игра престолов».

«Я познакомился с моей женой на съемках этого сериала. Это самое удивительное. Картина сильно повлияла на мою будущую семью и жизнь», — признался Кит. Он заявил, что любовь — это главное, что дало участие в знаменитом фэнтези по мотивам романов Джорджа Р. Р. Мартина.

Съемки последних серий «Игры престолов» уже давно завершились, и теперь актеры сериала время от времени подкидывают фанатам пищу для размышлений на тему финального сезона. Так, в интервью Vulture Питер Динклэйдж намекнул на возможную судьбу своего персонажа Тириона Ланнистера.

«Не могу подобрать правильное слово, чтобы описать свои эмоции. Но думаю, его история получила правильное завершение. Вне зависимости от того, чем все закончится, смерть станет для него отличным финалом», — заявил Динклэйдж.

«Это был прекрасный и трогательный момент, хотя и в чем-то разочаровывающий. В тот день на площадке было так много людей, которых я люблю. Даже если они не снимались, они просто пришли навестить нас. Я в свою очередь тоже пытался попрощаться со всеми коллегами, когда они завершали работу. Это было действительно тяжело», — поделился Питер своими впечатлениями от последнего съемочного дня.

Недавно Кит Харингтон обрушился с критикой на Marvel. В своем интервью Variety на кинофестивале в Торонто Кит заявил, что студия демонстрирует себя крайне гомофобной, поскольку в ее фильмах не найти актеров-геев, получивших роли супергероев.

По мнению Харингтона, это огромная проблема, ведь таким образом Marvel демонстрирует, что маскулинность и гомосексуальность — несовместимые вещи.

«Когда уже актеров-геев начнут приглашать на роли супергероев? Когда это произойдет?» — поинтересовался Кит.