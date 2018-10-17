Премьеры недели: «Хэллоуин», «Примадонна» и «Галвестон»

«Хэллоуин» («Halloween»), Дэвид Гордон Грин

На российские экраны одновременно с мировой премьерой выходит продолжение культового хоррора Джона Карпентера «Хэллоуин» 1978 года. Картина получила ровно такое же названия без цифрового обозначения, но речь идет именно о сиквеле ленты Карпентера, и действие в фильме происходит 40 лет спустя. Главную роль снова сыграла Джейми Ли Кертис, которая до этого появлялась в четырех картинах франшизы. Любопытно, что фильм игнорирует абсолютно все сиквелы и является продолжением оригинального «Хэллоуина». Сам Джон Карпентер выступил исполнительным продюсером, а также написал новую музыку. У руля проекта встали неожиданные фигуры. Сценарий написали Дэвид Гордон Грин и Дэнни Макбрайд, известные по большому количеству комедий, включая «Ананасовый экспресс», а Грин выступил еще и в качестве режиссера.

В прокат выходит французский криминальный триллер «Галвестон» с Беном Фостером и Эль Фэннинг в главных ролях, которые убегают от приспешников влиятельного мафиози, затаившего обиду на персонажа Фостера, перешедшего ему дорогу в не самый лучший момент. Картину сняла француженка Мелани Лоран, которая четыре года назад на Каннском кинофестивале получила высокие отзывы за картину «Я дышу». Широкой публике Лоран известна как исполнительница одной из ролей в хите «Иллюзия обмана».

«Примадонна» («Florence Foster Jenkins»), Стивен Фрирз

До России, наконец, добрался фильм 2016 года «Примадонна» Стивена Фрирза с Мерил Стрип и Хью Грантом в главной роли. Картина получила четыре номинации на «Золотой глобус», но отечественные прокатчики привезли ее только в октябре этого года. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о своеобразной предшественнице знаменитого Томми Вайсо — автора ставшей культовой «Комнаты». Действие «Примадонны» происходит в первой половине 20-го века. Мерил Стрип играет Флоренс Фостер Дженкинс, которая при полном отсутствии таланта к пению добилась того, чтобы ее взял в труппу оперный театр Нью-Йорка. Дженкинс действительно существовала и, что интересно, собирала на своих выступлениях аншлаги, по сути еще тогда воплотив в жизнь принцип «настолько плохо, что даже хорошо». Даже сам Энрико Карузо был ее большим поклонником.

«Дикая жизнь» («Wildlife»), Пол Дано

В прокат выходит режиссерский дебют Пола Дано «Дикая жизнь». Дано подписал на свой проект звездных Джейка Джилленхолла и Кэри Маллиган, которые сыграют супружескую пару на грани развода. Семейная драма расскажет историю глазами подростка, который видит все проблемы в семье и старается пережить все невзгоды. Фильм был номинирован в этом году на при за лучший режиссерский дебют Каннского фестиваля. Картина обладает умопомрачительным рейтингом в 98% на агрегаторе Rotten Tomatoes.

«РУССКОЕ КРАТКОЕ. Выпуск 1», Григорий Константинопольский, Павел Емелин, Егор Чичканов, Дарья Власова, Дмитрий Булин

В отечественных кинотеатрах дебютирует новый альманах под названием «РУССКОЕ КРАТКОЕ», состоящий из пяти короткометражных фильмов. В первом выпуске будут представлены работы Григория Константинопольского, Павла Емелина, Егора Чичканова, Дарьи Власовой и Дмитрия Булина. «Газета.Ru» поговорила с Чичкановым о его фильме «Не в форме», который сам автор описывает как «маленькая черная комедия на тему похудения».

В прокат выходит второй фильм венгра Ласло Немеша «Закат», который изрядно пошумел два года назад с «Сыном Саула», завоевавшим «Оскар» и гран-при Каннского фестиваля. Картина рассказывает о смелой женщине из Будапешта начала 20-го века и о трудностях, которые ей приходится преодолевать.