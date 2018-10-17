«Потеряла голос»: почему Монеточка отменила концерты

Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, отменила несколько концертов из-за болезни. Об этом сообщили организаторы одного из планировавшихся выступлений 20-летней девушки.

«Владивосток, мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но, увы, этого не произошло. Надеемся на ваше понимание. Концерт состоится в 2019 году. Все билеты будут действительны. Информация о весеннем концерте появится позднее»,

— говорится в сообщении организаторов в социальных сетях.

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Согласно информации СМИ, речь идет об отмене концертов Монеточки в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Отметим, что почти ровно месяц назад стало известно о внезапной отмене другого выступления юной артистки, которое должно было пройти в одном из столичных клубов. Что любопытно, произошло это всего спустя пару дней после выхода в эфир передачи «Поле чудес», участницей которого стала Гырдымова: причем на там шоу она поцеловалось с ведущим Леонидом Якубовичем.

По словам Елизаветы, отменить московский концерт ей пришлось по той причине, что организаторы не соблюли ее райдер. Скандальности истории добавлял тот факт, что об отмене выступления певицы было объявлено всего за полчаса до его предполагаемого начала. За выход на сцену Гырдымова якобы должна была получить более 1 млн рублей.

«За сутки они написали мне, что не смогут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить выступление, но за два часа до выступления они написали, что у них резко появилась возможность сделать все, как надо, но было уже поздно»,

— подчеркнула артистка в своем инстаграме.

В то же время у организаторов отмененного выступления была другая версия событий.

«Она полностью все не так сказала. Она получила первую часть гонорара наличными, вторую — по безналу. Потом ее директор спрашивал у меня, когда будет третья часть денег, — передает слова организатора телеканал «360». — В день мероприятия со мной связался уже тур-менеджер и передал позицию директора, что если я не привезу оставшуюся часть гонорара, то концерт отменяется».

Позднее ситуация лишь ухудшилась вследствие перенесенного из-за некорректно выполненного технического райдера саундчека, и вскоре концерт был отменен. По мнению организатора, он не смог выполнить райдер артистки по той причине, что ему изначально заявили неправильные требования.

Уже после того случая стало известно, что одной из песен, пожалуй, главной музыкальной сенсации это года — ее коллаборацией с рэпером Нойз МС «Чайлдфри» — заинтересовались в Следственном комитете России. В официальном ответе юристу Сергею Афанасьеву, который и подал жалобу на композицию, МВД сообщило, что заявление адвоката по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны исполнителей уже рассмотрено и передано в СК.

«С целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения в соответствии с действующим законодательством материал направлен в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве», — говорилось в тексте письма.

По мнению Афанасьева, в треке содержатся строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства.

В свою очередь Нойз МС, комментируя совместное с Монеточкой творение, назвал «Чайлдфри» сатирической песней.

«Песня «Чайлдфри» — о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения», — уверен Иван Алексеев (настоящее имя музыканта).

Примечательно, что «Чайлдфри» также имеет свой клип, который вышел еще 1 июня 2017-го, то есть за год до подачи заявления Афанасьевым. Ролик получился не менее скандальным, чем сама песня: в нем пьяная девушка сбивает маленького мальчика на пешеходном переходе.