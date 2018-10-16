«Это фальшивка»: автор «Людей Икс» отверг статью о харассменте

Известный американский режиссер Брайан Сингер на своей странице в инстаграме предупредил своих подписчиков и поклонников о том, что в скором времени в журнале Esquire выйдет материал, который будет посвящен ложным обвинениям и сфальсифицированным судебным искам по делам о сексуальном насилии.

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Не дожидаясь выхода статьи, Сингер заявил о своей невиновности и призвал не верить тому, что будет в ней написано.

«Я знаю, что Esquire может в скором времени опубликовать обо мне негативную статью, — написал Сингер.

— Они связались с моими друзьями, коллегами и даже с людьми, которых я не знаю. В наше время, когда карьерам людей наносится большой урон только из-за обвинений, Esquire постарается пренебречь правдой, выдвинув предположения, которые являются выдуманными и безответственными».

Сингер также заявил, что статья постарается представить в ином свете старые обвинения, которые уже были признаны фальшивыми. По утверждению режиссера, авторы статьи используют цитаты неких источников, «утверждающих, что они в курсе его интимной жизни».

«Удивительным образом, выход статьи якобы совпадет с премьерой «Богемской рапсодии» — фильма, которым я очень горжусь», — подытожил свое заявление Сингер.

Он также отметил, что готов будет дать дальнейшие комментарии, если понадобится.

Касательно фальшивых и отклоненных обвинений, Сингер не идет против истины. Режиссера действительно уже трижды ранее обвиняли в изнасиловании, однако заявления даже не доходили до судебного разбирательства.

Первое обвинение против Сингера было выдвинуто еще в 2014 году неким Майклом Иганом, который утверждал, что в конце 90-х режиссер совершил над ним акт насилия. Любопытно, что Игану пришлось представлять себя самого, так как адвокат истца вышел из дела из-за ухудшения отношений со своим клиентом. В конечном итоге обвинитель сам отозвал заявление, и дело был закрыто. В 2015 году появилось анонимное заявление от гражданина Великобритании, но суд даже не стал его рассматривать.

Осенью 2017 года некий Сезар Санчес-Гусман выступил с обвинением Сингера в факте изнасилования в 2003-м, когда истцу было 17 лет. Представители режиссера категорически отвергли вину клиента и заявили о несостоятельности дела. Они также обратили внимание на то, что адвокатом Санчеса-Гусмана является Джефф Херман, который представлял Игана в 2014-м и сам же затем отказался от ведения дела. Более того, выяснилось, что сам Херман, который специализируется на подобных делах и представляет двух актрис в деле Харви Вайнштейна, сам был обвинен в изнасиловании в 1998 году.

Тем не менее, не дожидаясь прояснения ситуации, Школа кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии убрала до завершения судебного разбирательства имя режиссера из списка выпускников и запретила его использования на курсе углубленного изучения кинематографии и медиа.

Картина «Богемская рапсодия», о которой написал в своем заявлении Сингер, выйдет на экраны США 24 октября этого года. Российская премьера фильма запланирована на 1 ноября. Любопытно, что Сингер не закончил ленту, так как был уволен студией за две недели до завершения основных съемок. 1 декабря 2017 года режиссер не появился на съемочной площадке, объяснив это проблемами со здоровьем в его семье. Однако уже 4 декабря 20th Century Fox объявила о расторжении контракта.

На место Брайана был нанят Декстер Флетчер, который доснял оставшийся материал. Однако, так как более двух третей картины были сняты Сингером, именно его имя будет использовано в титрах в качестве единственного режиссера.

Брайан Сингер стал знаменитым в 1995 году после выхода на экраны фильма «Подозрительные лица», который получил две премии «Оскар» за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Кевин Спейси). Он также является создателем кинофраншизы про Людей Икс, в рамках которой снял четыре фильма. Сингер оставил большой след на телевидении, спродюсировав один из главных хитов второй половины «нулевых» — сериал «Доктор Хаус».