Любимая классика: создатели «Шерлока» взялись за Дракулу

Создатель популярного сериала «Шерлок» Стивен Моффат возьмется за телевизионную адаптацию еще одного классического персонажа английской викторианской литературы — Графа Дракулу. Британский медиагигант BBC заказал съемки трех полуторачасовых эпизодов «Дракулы». Международными правами на трансляцию нового сериала будет обладать Netflix, который покажет шоу во всех странах мира, кроме Соединенного королевства и Китая.

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Моффат объединит усилия с Марком Гэтиссом, также известным по «Шерлоку». Сериал будет основан на знаменитом романе Брэма Стокера «Дракула». Пока неизвестно, как будут обращаться с первоисточником создатели, которые, как известно, весьма вольно переложили на экран Шеролока Холмса.

Известно, что действие «Дракулы» будет происходить в 1897 году, и на этот раз Моффат и Гэтисс не будут переносить события в наши дни.

Вице-президент Netflix по приобретению прав Ларри Танц выразил большое удовлетворение новым сотрудничеством с BBC.

«Мы с нетерпением ждем, когда Стивен Моффат и Марк Гэтисс приступят к работе, приводит слова Танца Variety. — Мы очень хотим, чтобы уникальное видение и умение рассказать историю быстрее бы добралось до наших подписчиков по всему миру. И мы с большой радостью вновь сотрудничаем с BBC».

Моффат широко известен зрителям не только, как создатель «Шерлока», но и как шоураннер и сценарист еще одного культового британского сериала «Доктор Кто». Он работал над перезапуском шоу с самого начала и в 2005 году написал сценарий к одной из популярных арок первого сезона. В 2008 году после ухода Расселла Т. Дэвиса именно Моффат стал шоураннером сериала, коорый покинул только в 2017 году.

Марк Гэтисс, может быть и менее известен, чем его коллега, однако его вклад в «Шерлока» невозможно переоценить.

Гэтисс не только сыграл Майкрофта Холмса, но и выступил сценаристом семи эпизодов сериала. Впрочем дуэт Моффата и Гэтисса сформировался еще при работе над «Доктором Кто», к девяти сериям которого Марк написал сценарии.

Это не первый раз, когда «Дракулу» Брэма Стокера пытаются адаптировать к телевидению. В 2013 году на NBC вышел одноименный сериал, однако не возымел успеха и не был продлен на второй сезон.

Несмотря на сложные отношения телевидения с «Дракулой», многие из реинкарнаций известного на весь вампира на большом экране, наоборот, имели успех. Это прежде всего касается трех экранизации. Первая вышла в 1931 году с Белой Лугоши в роли легендарного вампира, вторая — в 1958-м с Кристофером Ли. В 1992 году Фрэнсис Форд Коппола снял почти дословную экранизацию с Гари Олдманом, Уайноной Райдер, Энтони Хопкинсом и Киану Ривзом. Картина получила три технических «Оскара» за костюмы, грим и монтаж звука.

Произведение Брэма Стокера, написанное им в 1897 году, почти сразу завоевало умы работников индустрии развлечений.

Еще в 1920 году в Советском Союзе появилась немая экранизация романа. В 1922-м в свет вышел ставший культовым фильм «Носферату: Симфония ужаса», действие которого перенесли в Германию. Были созданы множество спин-оффов на тему Влада Цепеша о дочерях, сыновьях и других родственников графа. Даже икона поп-арта Энди Уорхол в 1974 году снял свою версию истории о главном вампире всего мира.

Невероятно популярным стал еще один персонаж книги — Абрахам Ван Хельсинг, который в романе возглавлял охоту на Дракулу. Про него было также снято бесчисленное количество картин, наиболее известной из которых стал блокбастер «Ван Хельсинг» с Хью Джекманом и Кейт Бекинсэйл, собравший в мировом прокате $300 млн.

Мультипликаторы также часто обращались к персонажу еще в 60-х годах. В наше время большой популярностью пользуется франшиза «Монстры на каникулах», где Дракула является центральным персонажем. Любители японской анимации до сих пор считают одним из лучших аниме-произведений тайтл «Хеллсинг», рассказывающий о специальной организации по борьбе с вампирами, возглавляет которую потомок Абрахама Ван Хельсинга.