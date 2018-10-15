Неправильные взгляды: уволен демократ — автор «Звездных войн»

Автор комиксов по «Звездным войнам» Чак Вендиг сообщил, что был уволен Marvel за «непристойное поведение» в социальных сетях. По мнению создателя трилогии «Последствия» и комиксовой адаптации «Пробуждения силы», на подобный шаг в руководстве компании пошли из-за того, что он открыто критиковал Республиканскую партию США.

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«Сегодня мне позвонили и сказали, что я уволен. Из-за негатива, которые приносят мои «пошлые твиты». Серьезно, именно там мне и заявили. Якобы было слишком много политики, слишком много негатива, слишком много пошлости. И еще по той причине, что я не обычный гражданский, — начал свой подробный отчет о последних событиях в жизни Вендиг. —

Безусловно, это их решение. Я не являюсь из боссом. Забавно, но и теперь они не являются моими руководителями. Если быть честным, я шучу только с той целью, чтобы не расплакаться».

Он также напомнил, что его случай стал уже не первым подобным. В качестве примера автор привел историю бывшего режиссера франшизы «Стражи Галактики» Джеймса Ганна, который был уволен Disney за грубые шутки в твиттере почти десятилетней давности. Кроме того, Вендиг подчеркнул, что в нынешних условиях сложно не злиться на политику в США.

«Это создает опасный прецедент. Ранее мы уже видели подобное — можно вспомнить ситуацию с Ганном и еще несколько схожих примеров, — написал Чак. — И неужели кому-то может показаться странным моя злость на политическую ситуацию? Ладно, давайте посмотрим. Изменение климата, дети в клетках, сексуальные домогательства на самых высоких уровнях власти... Ну, не знаю, друзья...»

Завершая свою тираду, Вендиг признался, что ему очень страшно за США, мир в целом и творческих людей, вынужденных существовать в нем.

«Как итог: это все действительно пугает. И разбивает мне сердце. Мне очень грустно, я невероятно беспокоюсь за страну, где живу, за весь наш мир и за творческих людей в нем. Мужества всем вам. Мне страшно, что это все обернется чем-то еще более плохим, нежели мы сейчас может представить»,

— заключил писатель.

В Marvel подтвердили информацию об уходе Вендига из компании, при этом не став раскрывать подробностей ситуации. Сам автор связывает увольнение с его жесткими постами по поводу назначения Бретта Кавано новым верховным судьей США, несмотря на обвинения от нескольких женщин в сексуальном насилии. Согласно Deadline, он также резко высказывался в адрес социального движения Comicsgate, сторонники которого противостоят введению в комиксы «прогрессивных идей и персонажей». Обоюдная ненависть между автором и членами движения началась еще несколько лет назад, когда свет увидело одно из произведений Вендига по вселенной «Звездных войн», в которой появился персонаж Синджир Рат Велус, оказавшийся открытым геем. Стоит отметить, что

в соцсетях увольнение Вендига связали не с его политическими и социальными взглядами, но с грубой формой их выражения и неадекватной реакцией на критику в свой адрес.

Возвращаясь к теме увольнения Джеймса Ганна, о котором упомянул Вендиг, напомним, что режиссер «Стражей Галактики» был отстранен от работы всего несколько месяцев назад, когда ультраправые активисты и журналисты Джек Пособиек и Майк Чернович напомнили общественности, о чем и как шутил кинематографист почти десять лет назад (если коротко, то про педофилию, изнасилования и СПИД).

Любопытно, что скандал вокруг Ганна разросся буквально в считанные мгновения, и всего спустя пару дней на Disney он уже фактически не работал. Сам режиссер при этом принес публичные извинения всем тем, кого его юмор мог задеть, и признался, что подобными шутками просто хотел создать себе образ «плохого парня».

Мнения относительно резонности увольнения Джеймса разделись, однако каст «Стражей Галактики» единогласно поддержал мужчину, призвав студию вернуть ему пост режиссера третьего фильма франшизы. В этом вопросе, впрочем, компания так и осталась неумолима, и теперь кинематографист работает на прямого конкурента Marvel — DC. Так, Ганн станет автором сценария сиквела «Отряда самоубийц» и, возможно, даже сам его снимет.