«Была операция»: Юрий Стоянов попал в больницу

Народный артист России Юрий Стоянов срочно госпитализирован в Москве. По информации СМИ, ему предстоит операция, и сейчас актер находится в одной из клиник столицы в отделении челюстно-лицевой хирургии.

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Супруга артиста Елена Стоянова рассказала о ситуации.

«Юрий Николаевич не госпитализирован. Это точно», — приводит слова Стояновой «Рен ТВ».

Однако в сети уже появился ролик, в котором предположительно запечатлен лежащий в больничной койке актер.

Сам Стоянов подтвердил информацию о том, что оказался в клинике, однако опроверг госпитализацию.

«Зуб нижний удалили, — приводит слова артиста агентство «Москва». — Жена мне позвонила, мы посмеялись уже. Удаление зуба — это операция, конечно, но не такая серьезная. Сейчас самочувствие отличное, все со мной в порядке. Это для меня самая смешная новость за последние полгода. Пойду втихаря покурю».

Согласно информации Пятого канала, у артиста были диагностированы одонтогенные кисты зубов. Одонтогенная киста — это одно из серьезных осложнений хронического периодонтита — воспаления соединительной ткани, находящейся между корнем зуба и десной. Киста представляет собой похожее на опухоль образование, с жидким содержимым. Увеличивающийся дефект костной ткани может вызвать тяжелые местные и общие осложнения.

61-летний актер родился в Одессе в 1957 году. Будучи школьником, учился в студии киноактера при Одесской киностудии. В 1974 году поступил в ГИТИС, который закончил в 1978-м. ЕГо однокурсниками были ставшие впоследствии популярными актерами Татьяна Догилева и Виктор Сухоруков. Окончив ГИТИС, Стоянов стал членом труппы Большого драматического театра имени Товстоногова, где прослужил до 1995 года.

В 1993 году Стоянов вместе с Ильей Олейниковым создал юмористическую передачу «Городок», которая принесла обоим всенародную известность. Программа выходила в эфир вплоть до 2012 года.

Стоянов продолжает играть на сцене и сниматься в кино. Он принимает участие в постановках театра «Балтийский дом» и работает в МХТ имени Чехова в качестве приглашенного артиста.

Фильмография актера насчитывает более 70 ролей, при этом главных персонажей Стоянов почти не играл. Будучи автором «Городка», актер в основном работает в комедийных амплуа. На его счету роли в таких фильмах и сериалах, как «Три мушкетера», «Гитлер капут!», «Человек у окна», «Королевство кривых зеркал», «Карнавальная ночь 2». В 2007 году Стоянов сыграл драматическую роль в фильме Никиты Михалкова «12», что заставило зрителя по-новому взглянуть на актера. На сегодняшний день Стоянов задействован сразу в нескольких проектах, включая получившую в недавнее время известность, благодаря своему удивительному синопсису, картину «Крымский мост Сделано с любовью». Режиссером фильма выступает Тигран Кеосаян, сценарий к нему написала его жена Маргарита Симоньян.

Напомним, что днем ранее был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы с подозрением на острый панкреатит певец Стас Пьеха. По словам самого 38-летнего артиста, он вынужден временно прервать концертную деятельность и обратить внимание на собственное здоровье. Сейчас Пьеха находится под наблюдением врачей и надеется, что быстро выздоровеет и восстановится. В своем инстаграме Стас Пьеха опубликовал фотографию, где он смотрит в камеру и показывает пальцами жест «окей».

«Жить я буду, петь тоже. Глобальных изменений не последует — возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — сообщил музыкант.

В субботу, 13 октября в состоянии средней тяжести был госпитализирован народный артист СССР Армен Джигарханян. Это уже пятая госпитализация артиста за текущий год. Ухудшение состояния здоровья 83-летнего артиста происходит на фоне уголовного процесса по делу его бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской. Джигарханян должен был явиться на очередное заседание по этому делу, но его адвокат утверждает, что теперь это невозможно.