Счастливый финал: Бузова выбрала жениха

Определился победитель шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого мужчины боролись за сердце известной телеведущей. Справедливости ради, интрига относительно триумфатора реалити практически умерла еще неделю назад: в финал проекта, согласно решению самой звезды, вышел один лишь Денис Лебедев, которого многие зрители на протяжении длительного времени резонно считали главным фаворитом.

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Конкуренцию обаятельному предпринимателю в последнем выпуске мог составить разве что бизнесмен Валентина Коробков, покинувший шоу еще задолго до финала после драки с конкурентами. Это, впрочем, его не остановило: мужчина решил самовольно вернуться на «Замуж за Бузову» с целью восстановить утраченное доверие Ольги и отбить ее у Дениса.

Однако смелая затея Валентина успехом не увенчалась: телеведущая, так и не сумевшая простить молодого человека за скандальный уход с реалити, сразу же дала понять Коробкову, что у него нет шансов на ее расположение.

«Если ты хочешь что-то мне сказать сейчас, говори. В последний раз. Ты тогда ушел и не подумал обо мне. Я хочу, чтобы ты вернулся в Москву и был по-настоящему счастлив», — сказала Бузова мужчине.

Таким образом, финал шоу превратился в одно большое свидание Дениса и Ольги, а завершилось все красивой сценой с поцелуем, по итогам которой на руке девушки, облаченной в практически свадебное платье, оказалось шикарное кольцо.

В то же время серьезных отношений между Бузовой и Лебедевым по окончании проекта не сложилось — об этом, по крайней мере, утверждают СМИ. Как рассказала одна из знакомых бизнесмена «Комсомольской правде», Денис до сих пор продолжает общение с Ольгой (на этой намекают их совместные фотографии, сделанные папарацци уже после завершения съемок реалити), однако это просто дружба.

«Денис общался с Ольгой. Но это дружеские отношения, а не любовные. Их ничего серьезного не связывает после съемок — кроме пары случайных встреч. Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен. Сложилось или нет — не знаю,

— поведала осведомитель.

Она также прокомментировала слухи, согласно которым Лебедев на самом деле является обычным альфонсом и свой бизнес получил благодаря обману бывшей спутницы жизни.

«Сейчас обсуждают версию, что Денис не владеет бизнесом, мол, это все на деньги его любовницы Виты. Это бизнес Дениса и его компаньонов. Он у нас в Суздале запустил завод по производству сыра и «молочки», знаю, что участвует в госпрограмме развития малого бизнеса. Бывшая жена у него из обеспеченной семьи, Лебедев всегда работал сам, но и ее деньгами пользовался. С сыном после развода Денис поддерживает отношения», — подчеркнула знакомая Лебедева.

Косвенно намекают на правдивость информации о фиктивности отношений Бузовой и победителя проекта также ее записи в инстаграме о разочаровании и слепой вере в искренность намерений неназванного мужчины.

Отметим, что ранее телеведущая уже разочаровывалась в противоположном поле благодаря событиям на скоротечном шоу. Девушку сильно расстроил поступок долларового миллионера Евгения Назарова, добровольно покинувшего проект за компенсацию в 2 млн рублей, что изначально разрешалось регламентом.

То решение молодой человек объяснил отсутствием шансов на победу: «За все время шоу мы с Олей так ни разу и не пообщались наедине (кроме церемонии выбора), хотя я много раз предлагал. Мама, сестра и подруги Оли также советовали ей ходить именно со мной на свидания по итогам соревнований. Из этого я сделал вывод, что за оставшиеся пару дней ситуация вряд ли изменится».

Сама Бузова при этом была настолько огорчена действиями Назарова, что публично раскритиковала Евгения, назвав поступок миллионера «неприятным».

«К моему великому сожалению, это реальность XXI века: мужчина, который якобы пришел бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги. Я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел и минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально, неприятно. Правда, что людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен, это когда забрал деньги», — написала звезда у себя в инстаграме.