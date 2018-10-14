США в шоке: «Веном» сожрал конкурентов

Блокбастер «Веном» во второй раз кряду возглавил американский бокс-офис по итогам уикенда — за 12-14 октября экранизация «марвеловского» комикса от Sony собрала $35,7 млн, благодаря чему уверенно обошла всех конкурентов. На данный момент домашняя касса фильма с Томом Харди в главной роли составляет внушительные $142,8 млн, тем самым полностью оправдывая наиболее позитивные прогнозы относительно старта ленты в прокате.

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Нельзя не упомянуть также тот факт, что громит всех картина про главного антагониста Человека-паука и на мировой арене: стартовав под конец первой недели октября, проект Рубена Фляйшера в общей сложности заработал уже $378,1 млн и останавливаться на достигнутом явно не планирует.

На второй строчке бокс-офиса США — как и в предыдущий раз — расположилась дебютная режиссерская работа актера Брэдли Купера «Звезда родилась», в которой сыграли певица Леди Гага и он сам. За свой второй уикенд ремейк одноименного мюзикла 30-х годов получил от родной аудитории $28 млн, причем падение выручки фильма по сравнению с дебютными выходными составило всего 35 процентов. Общие сборы ленты по миру прямо сейчас равняются $135,3 млн.

Наконец, замкнула тройку сильнейших драма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне», которая в свой стартовый уикенд показала результат в $16,5 млн, оправдав первичные прогнозы студии Universal. В то же время многие сторонние эксперты предрекали одному из главных претендентов на «Оскар-2019» чуть лучший дебют, но это, как говорится, уже проблема их ожиданий.

Прямо следом за историей покорения Луны Нилом Армстронгом по итогам 12-14 октября финишировал еще один новичок — «Беспокойный Хэллоуин», сиквел милого семейного фэнтези с Джеком Блэком, собравший в США $16,2 млн. Факт — 72 процента аудитории фильма на данный момент составляют зрители в возрасте до 25 лет. Что, впрочем, не должно особо удивлять, учитывая жанр и стилистику ленты.

Последним членом топ-5 стал мультик «Смолфут», для которого это был уже третий уикенд в прокате. Получив в США за минувшие выходные еще $9,3 млн, проект Warner Bros. на данный момент имеет 110,2 млн общих сборов, где 52,6 млн — это сборы со внешнего рынка

«Ровесник» «Смолфута» — комедия «Вечерняя школа» с Кевином Хартом и Тиффани Хэддиш — в свою очередь заработал за уикенд $8 млн, доведя суммарную кассу до $75,2 млн, включая 59,8 млн от домашней публики.

Лишь седьмой в свои стартовые выходные стала стильная криминальная история от Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль», которой не помогла даже россыпь больших звезд в касте: всего $7,2 млн. Любопытно, что главным спасителем кассы ленты по миру (если не считать США) оказалась Россия, — из $4 млн, заработанных фильмом на внешнем рынке, едва ли не четверть ему принесла именно наша страна.

Восьмое место американского бокс-офиса при этом заняла семейная сказка «Тайна дома с часами», которой пришлось делить аудиторию с уже упомянутым «Беспокойным Хэллоуином»: картины с Блэком и правда получились очень схожими, и личная встреча в прокате едва ли пошла им на пользу в плане сборов. За свой уже четвертый уикенд, впрочем, детище Элая Рота заработало достойные $3,97 млн, доведя общие сборы до отметки в 101,85 млн.

Предпоследней позиции в первой десятке удостоилась драма «Ваша ненависть», достаточно локальная (но примечательная) история об убийстве темнокожего подростка белым полицейским в США. Вторые выходные в прокате обернулись для ленты почти $1,8 млн. Нет никаких сомнений, что в будущем картина заработает на порядок больше — пока что она показывается лишь в ограниченном количестве кинотеатров, но уже скоро состоится и ее полноценный домашний дебют.

Замкнул же топ-10 главный «старик» вершины проката — триллер с Блейк Лайвли и Анной Кендрик «Простая просьба», для которого это были уже пятые выходные. Выручка фильма за 12-14 октября составила без малого $1,4 млн. Что касается суммарных сбора картины по миру, то на данный момент они во многом сенсационно превышают 83 млн.