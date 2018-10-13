«Состояние тяжелое»: Джигарханян госпитализирован

Народный артист СССР Армен Джигарханян вновь госпитализирован в одну из столичных больниц в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС его адвокат Евгений Парфенов.

«Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — отметил юрист. Точный диагноз артиста он, однако, не сказал, сославшись на врачебную тайну.

В связи с тяжелой болезнью артиста Парфенов назвал невозможным участие Джигарханяна в судебном заседании по уголовному делу в отношении его бывшей супруги Виталины Цимбалюк-Романовской, которое состоится 22 октября. «Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича», — подчеркнул защитник. Он также попросил журналистов «не штурмовать» Джигарханяна и дать артисту «спокойно полечиться».

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83-летний Джигарханян является руководителем Московского драматического театра. Российские зрители знают его по фильмам «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Он является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также орденом Почета Армении.

В последнее время состояние здоровья артиста серьезно ухудшилось: это уже пятая его госпитализация с начала года.

В мае СМИ сообщили, что Джигарханян якобы попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Но вскоре окружение актера опровергло тревожные слухи.

Юрист Элина Мазур объяснила, что от госпитализации артист отказался, а недомогание было вызвано вирусной инфекцией.

«У Армена Борисовича была подтверждена острая вирусная инфекция с осложнением в виде опоясывающего герпеса, но самочувствие вчера было удовлетворительное, госпитализироваться он отказался», — цитирует Мазур РЕН ТВ.

Друг Джигарханяна Артур Согомонян также подчеркнул, что «ничего экстренного нет». «Он проходит лечение, но ничего экстренного нет. Нормальное состояние», — отметил он.

Впрочем, поводы для волнения все же были. 1 августа народный артист СССР впервые после долгого отсутствия показался на публике. Он посетил плановое мероприятие Московского драматического театра для обсуждения с труппой планов на новый сезон. Увидев художественного руководителя, собравшиеся в зале стали аплодировать ему стоя.

При этом состояние артиста едва ли можно было назвать удовлетворительным: он с трудом шел по лестнице, опираясь на помощника.

Проблемы со здоровьем Джигарханяна обостряются на фоне его драматичного развода с Цымбалюк-Романовской в конце января.

В частности, спустя примерно три месяца после развода, 26 апреля, артиста на «скорой помощи» доставили в больницу с инфарктом в коматозном состоянии. В медучреждении актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актер пришел в себя уже на следующий день, сообщил ТАСС источник в медицинских сферах столицы. Медик отметил, что Джигарханян пребывал в стабильном состоянии.

Стоит отметить, что отношения между артистом и его бывшей супругой Цымбалюк-Романовской начали обостряться еще за несколько месяцев до официального развода. Сам Джигарханян 31 октября прошлого года заявил изданию «Тайны звезд», что жена выставляла его больным, чтобы захватить его Театр.

«Она пыталась выставить меня немощным человеком, чтобы убрать из моего же театра! Чтобы протащить сюда свою «банду» — папочку, мамочку, подружек — и платить им красивую зарплату», — подчеркнул театральный режиссер.

По словам актера, его тогда еще официальная супруга, которая занимала пост директора театра, хотела ставить в учреждении «кондовые постановки на уровне детского сада». «А мне на моей сцене самодеятельность, играющая на гитарке какую-то хреновину, порнографию, не нужна! Прокуратуре надо устроить финансовую проверку деятельности моей жены в театре», — отметил он.

Незадолго до этих заявлений сама Цимбалюк-Романовская уехала с родителями из России «в обстановке строжайшей секретности».

Как заявила РИА «Новости» ее представитель Ирина Мазур, девушка собиралась вернуться в Россию, «когда ситуация успокоится».

«Виталина вместе с мамой улетела в воскресенье из России, потому что считает, что она сделала все, что от нее требовали. Она уволилась по собственному желанию с поста директора Театра Джигарханяна и согласна на развод с ним», — сообщила Мазур, уточнив, что супруга Джигарханяна находится в Тбилиси.

Против Цымбалюк-Романовской было возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Как считают следователи, она распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.