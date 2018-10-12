Новый «Голос»: активный Баста и осторожный Меладзе

Не прошло и полной недели с того момента, как завершился дебютный сезон шоу «Голос. 60+», в финале которого абсолютную победу одержала Пелагея (ее протеже Лидия Музалева завоевала главный приз, сама же артистка была признана лучшей наставницей проекта), а на российском телевидении стартовал новый — уже седьмой по счету — эпизод основного «Голоса», получивший название «Перезагрузка».

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Новый сезон — новые наставники. Почетное право решать судьбу участников передачи на сей раз выпало разношерстной четверке в лице рэпера Басты, певицы Ани Лорак, композитора Константина Меладзе и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Регламент шоу остался практически без изменений — каждый их «сенсеев» в преддверии нокаут-раундов обязан выбрать в команду по 12 исполнителей и впоследствии помочь одному из них добиться победы.

Высоченную планку всему сезону задала уже самая первая из его участниц — 21-летняя Дарья Шигина, исполнившая композицию Эмели Санде «Heaven».

Всего спустя пару секунд после начала выступления девушки абсолютно все наставники сидели к ней лицом, восхищаясь вокалом и артистичностью певицы. И если с проходом в следующий раунд проблем у нее не возникло, то вот дальнейший выбор ей было сделать откровенно трудно. Извинившись несколько раз за длительное ожидание и спросив совета у близких, Дарья все же указала на Басту, который активнее других призывал девушку пойти именно к нему в команду.

Следующим на сцене появился Таймураз Хадарцев, представивший публике композицию «Три года ты мне снилась» из фильма «Большая жизнь». К сладкоголосому молодому человеку повернулись Лорак и Баста, однако на этот раз Василия Вакуленко не выбрали: исполнитель решил пойти к единственной наставнице проекта, которая, справедливости ради, нажала на кнопку куда раньше своего конкурента.

Первой неудачницей «Перезагрузки» стала Агнесса Королева, которую, вероятно, подвел выбор песни: Лорак призналась, что по ходу выступления конкурсантки, исполнявшей «Roar» Кэтти Перри, постоянно проводила параллели с оригиналом и чего-то ей в кавере не хватило. Наставники также сошлись во мнении, что девушка сильно волновалась, из-за чего ее голос звучал немного скованно. И правда — уже в рамках внеконкурсной программы Агнесса спела на порядок лучше.

Куда успешнее старт шоу сложился для Сергея Мушты — певец представил на строгий суд жюри песню собственного сочинения «Катя», и получилось это у него действительно круто. Результатом сего волшебства стали три нажатые кнопки (не повернулся лишь Меладзе), и участник из Санкт-Петербурга сделал выбор в пользу своего земляка, вступив в команду Шнурова.

Интересное исполнение композиции «Feel It Still» группы Portugal за авторством Аннагозел Гокинаевой (особенно удивила наставников во многом уникальная хрипотца девушки) заставило развернуться Шнурова и Басту. Оба артиста очень хотели конкурсантку себе в команду, однако певица, предварительно отдав должное Василию, выбрала Сергея.

А вот Сергей Дружков, по его же словам, лишь недавно переживший инсульт, в нокаут-студию попасть не сумел. Наставников не особо впечатлила его «I Wish», известная благодаря Стиви Уандеру: как объяснила Лорак, чуть-чуть не хватило красок.

Не удалось пройти дальше и Александре Степановой. Члены жюри уже по окончании номера едва ли не раскритиковали девушку за выбор песни: по их мнению, композиция «Ты дарила мне розы» группы «Ночные снайперы» абсолютно не подошла исполнительнице и не позволила хотя бы одной из кнопок оказаться нажатой.

Первым участником команды Меладзе, оказавшегося максимально избирательным в плане выбора своих протеже, стала 17-летняя София Тарасова, поразившая чудесным исполнением «I'm Your Baby Tonight» Уитни Хьюстон. К девушке повернулись все наставники, и она, особо долго не думаю, указала на Константина.

Выступавшая следом Карина Арбельяни продемонстрировала чувственное исполнение романса «Нет, милый мой», который в свое время входил в репертуар Людмилы Гурченко. К девушке повернулись Шнуров и Баста, что сильно смутило певицу: ей было заметно тяжело принять решение, но в итоге выбор пал на рэпера.

Баста, надо сказать, вообще был самым активным наставником первого выпуска «Перезагрузки»: исполнитель поворачивался едва ли не к каждому из конкурсантов. Именно так и произошло в случае с Сергеем Ламасом, спевшим «Thinking Out Loud» Эда Ширана. Выбора у молодого человека не было — помимо Василия, в ходе его выступления никто на кнопку не нажал.

Следом зрители могли насладиться крайне бодрым номером Оскара Тахавиева, который и спел («Mas, que nada!» Жоржи Бен Жора), и сыграл на нескольких музыкальных инструментах. Что, впрочем, не заставило ни одного из членов жюри развернуться, и певец выбыл из борьбы.

Завершилась же первая серия шоу на мажорной ноте — Светлана Жаворонкова, исполнившая песню Ольги Кормухиной «Усталое такси», впечатлила одного лишь Меладзе и автоматически отправилась в его команду.

Таким образом, уже по итогам стартового эпизода «Перезагрузки» в команде Басты значатся аж три исполнителя, тогда как у Меладзе пока что на одного протеже меньше — как и у Шнурова. Что касается Лорак, то в ее команде на данный момент всего один конкурсант.