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Новый «Голос»: активный Баста и осторожный Меладзе

На российском телевидении стартовал новый сезон шоу «Голос»

ТО «ГАЗГОЛЬДЕР»
На российском телевидении стартовал новый сезон музыкального шоу «Голос». Самым активным наставником первой серии проекта стал рэпер Баста, чья команда пополнилась сразу тремя исполнителями.

Не прошло и полной недели с того момента, как завершился дебютный сезон шоу «Голос. 60+», в финале которого абсолютную победу одержала Пелагея (ее протеже Лидия Музалева завоевала главный приз, сама же артистка была признана лучшей наставницей проекта), а на российском телевидении стартовал новый — уже седьмой по счету — эпизод основного «Голоса», получивший название «Перезагрузка».

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Новый сезон — новые наставники. Почетное право решать судьбу участников передачи на сей раз выпало разношерстной четверке в лице рэпера Басты, певицы Ани Лорак, композитора Константина Меладзе и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Регламент шоу остался практически без изменений — каждый их «сенсеев» в преддверии нокаут-раундов обязан выбрать в команду по 12 исполнителей и впоследствии помочь одному из них добиться победы.

Высоченную планку всему сезону задала уже самая первая из его участниц — 21-летняя Дарья Шигина, исполнившая композицию Эмели Санде «Heaven».

Всего спустя пару секунд после начала выступления девушки абсолютно все наставники сидели к ней лицом, восхищаясь вокалом и артистичностью певицы. И если с проходом в следующий раунд проблем у нее не возникло, то вот дальнейший выбор ей было сделать откровенно трудно. Извинившись несколько раз за длительное ожидание и спросив совета у близких, Дарья все же указала на Басту, который активнее других призывал девушку пойти именно к нему в команду.

Следующим на сцене появился Таймураз Хадарцев, представивший публике композицию «Три года ты мне снилась» из фильма «Большая жизнь». К сладкоголосому молодому человеку повернулись Лорак и Баста, однако на этот раз Василия Вакуленко не выбрали: исполнитель решил пойти к единственной наставнице проекта, которая, справедливости ради, нажала на кнопку куда раньше своего конкурента.

Первой неудачницей «Перезагрузки» стала Агнесса Королева, которую, вероятно, подвел выбор песни: Лорак призналась, что по ходу выступления конкурсантки, исполнявшей «Roar» Кэтти Перри, постоянно проводила параллели с оригиналом и чего-то ей в кавере не хватило. Наставники также сошлись во мнении, что девушка сильно волновалась, из-за чего ее голос звучал немного скованно. И правда — уже в рамках внеконкурсной программы Агнесса спела на порядок лучше.

Куда успешнее старт шоу сложился для Сергея Мушты — певец представил на строгий суд жюри песню собственного сочинения «Катя», и получилось это у него действительно круто. Результатом сего волшебства стали три нажатые кнопки (не повернулся лишь Меладзе), и участник из Санкт-Петербурга сделал выбор в пользу своего земляка, вступив в команду Шнурова.

Интересное исполнение композиции «Feel It Still» группы Portugal за авторством Аннагозел Гокинаевой (особенно удивила наставников во многом уникальная хрипотца девушки) заставило развернуться Шнурова и Басту. Оба артиста очень хотели конкурсантку себе в команду, однако певица, предварительно отдав должное Василию, выбрала Сергея.

А вот Сергей Дружков, по его же словам, лишь недавно переживший инсульт, в нокаут-студию попасть не сумел. Наставников не особо впечатлила его «I Wish», известная благодаря Стиви Уандеру: как объяснила Лорак, чуть-чуть не хватило красок.

Не удалось пройти дальше и Александре Степановой. Члены жюри уже по окончании номера едва ли не раскритиковали девушку за выбор песни: по их мнению, композиция «Ты дарила мне розы» группы «Ночные снайперы» абсолютно не подошла исполнительнице и не позволила хотя бы одной из кнопок оказаться нажатой.

Первым участником команды Меладзе, оказавшегося максимально избирательным в плане выбора своих протеже, стала 17-летняя София Тарасова, поразившая чудесным исполнением «I'm Your Baby Tonight» Уитни Хьюстон. К девушке повернулись все наставники, и она, особо долго не думаю, указала на Константина.

Выступавшая следом Карина Арбельяни продемонстрировала чувственное исполнение романса «Нет, милый мой», который в свое время входил в репертуар Людмилы Гурченко. К девушке повернулись Шнуров и Баста, что сильно смутило певицу: ей было заметно тяжело принять решение, но в итоге выбор пал на рэпера.

Баста, надо сказать, вообще был самым активным наставником первого выпуска «Перезагрузки»: исполнитель поворачивался едва ли не к каждому из конкурсантов. Именно так и произошло в случае с Сергеем Ламасом, спевшим «Thinking Out Loud» Эда Ширана. Выбора у молодого человека не было — помимо Василия, в ходе его выступления никто на кнопку не нажал.

Следом зрители могли насладиться крайне бодрым номером Оскара Тахавиева, который и спел («Mas, que nada!» Жоржи Бен Жора), и сыграл на нескольких музыкальных инструментах. Что, впрочем, не заставило ни одного из членов жюри развернуться, и певец выбыл из борьбы.

Завершилась же первая серия шоу на мажорной ноте — Светлана Жаворонкова, исполнившая песню Ольги Кормухиной «Усталое такси», впечатлила одного лишь Меладзе и автоматически отправилась в его команду.

Таким образом, уже по итогам стартового эпизода «Перезагрузки» в команде Басты значатся аж три исполнителя, тогда как у Меладзе пока что на одного протеже меньше — как и у Шнурова. Что касается Лорак, то в ее команде на данный момент всего один конкурсант.