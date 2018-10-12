Фантастическая поддержка: Депп восхитился Роулинг

Актер Джонни Депп поблагодарил писательницу Джоан Роулинг за публичную поддержку в деле, касающемся якобы совершенного артистом домашнего насилия над его бывшей супругой Эмбер Херд. 55-летний лауреат «Золотого глобуса» также признался, что ему было тяжело видеть, как автора сценария к фильму «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» критикуют за предоставление главной роли в проекте «преступнику».

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«Если говорить честно, мне было неудобно перед Роулинг за то, что ей пришлось выслушать от разных людей из-за меня. Мне было правда плохо из-за этой ситуации. Но факт остается фактом — я был обвинен ложно, меня оклеветали.

Джоан видела реальные доказательства моей невиновности: именно поэтому она решилась поддержать меня публично. Уверяю вас, Роулинг бы не сделала этого, не будь она уверена в том, что я не совершал никакого преступления»,

— рассказал актер в интервью Entertainment Weekly.

Он также поведал о том, как проходило его знакомство с популярной писательницей.

«Мы познакомились через интернет, у нас тогда был очень длинный разговор. Позднее мы встретились в Лондоне. Но я сразу же понял, что участие в проекте Роулинг будет для меня абсолютным удовольствием и очень интересным опытом», — подчеркнул артист.

Бракоразводный процесс между Деппом и Херд, в ходе которого девушка и заявила о домашнем насилии со стороны экс-супруга, завершился в начале 2017 года: звезда «Пиратов Карибского моря» тогда выплатил бывшей жене $5,5 млн.

По словам Эмбер, она приняла решение о разводе после того, как артист во время грандиозной ссоры бросил ей в лицо смартфон. В качестве доказательств к обвинению она предоставила следствию фотографии синяков на глазе и на щеке. Херд также отметила, что конфликт случился по причине опоздания Джонни на празднование ее юбилея: Депп якобы явился в ресторан с многочасовой задержкой, пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сам актер долгое время никак не комментировал тот инцидент, продолжая работу над сиквелом «Фантастических тварей». При этом недовольство поступком мужчины все возрастало и возрастало — и в итоге дошло оно и до создателей блокбастера, которым стали «советовать» убрать артиста из картины.

Роулинг, однако, не просто не проигнорировала предложение, но еще и подчеркнула, что по-прежнему счастлива видеть Деппа исполнителем одной из главных ролей своего нового творения.

Позднее высказался по поводу обвинений Херд уже и сам актер, и его версия событий сильно отличалась от заявленного в показаниях бывшей жены. Если вкратце, то Депп поведал, что в реальности перебрала с алкоголем сама Херд, а не он, и когда супруги вернулись домой, девушка начала его бить, после чего мужчина «просто скрутил ее, чтобы успокоить».

«Преступления Грин-де-Вальда» — это сиквел блокбастера «Фантастические твари и где они обитают», действия которого разворачиваются во вселенной Гарри Поттера за много лет до рождения великого волшебника, победившего Волан-де-Морта. В картине Дэвида Йейтса, российская премьера которой состоится 15 ноября этого года, Депп исполняет роль злодея Геллерта Грин-де-Вальда. Помимо него, в фильме также снимаются лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн и несравненный Джуд Лоу.

После ознакомления с трейлером долгожданной ленты некоторые зрители сочли, что персонаж Деппа во многом похож на президента США Дональда Трампа (справедливости ради, небольшое внешнее сходство между ними все-таки есть). Сам актер, впрочем, так не считает.

«Честно говоря, я не вижу этих параллелей, — подчеркнул артист в одном из последних интервью. — Лично для меня в характере Грин-де-Вальда есть что-то детское. У него есть мечта — сделать так, чтобы мир волшебников и они сами возвышались над всеми другими земными обитателями. В этом есть элемент фашизма, и, конечно, нет никого более опасного, чем мечтатели со своим уникальным видением мира, обладающие могуществом и готовые использовать силу для достижения цели».