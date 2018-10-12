Следствие начинается: когда выйдет «Настоящий детектив»

Стала известна дата премьеры третьего сезона сериала-антологии «Настоящий детектив». Первый эпизод выйдет на экраны 13 января 2019 года. Об этом сообщил официальный твиттер канала HBO.

Третий сезон по сюжету будет больше похож на первый, в котором главные роли сыграли Мэттью Макконехи и Вуди Харрельсон.

История развернется вокруг детектива Уэйна Хейза в исполнении лауреата «Оскара» Махершалы Али и его напарника Роланда Уэста (Стивен Дорфф), которые постараются распутать загадочное преступление, произошедшим на территории крупного известнякового плато Озарк, расположенного на территориях сразу четырех штатов — Миссури, Оклахомы, Арканзаса и Канзаса.

Как и в первом сезоне, события затронут сразу несколько десятилетий.

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Помимо даты премьеры HBO также опубликовал несколько кадров из нового сезона. На одном из них изображен полицейский автомобиль с номерами штата Арканзас. Дополнительных подробностей о сюжете сериала создатели не сообщили. Третий сезон будет также состоять из восьми эпизодов, как и предыдущие два.

Премьера первого сезона «Настоящего детектива» состоялась 12 января 2014 года, его действие разворачивалось на болотах Луизианы. Сериал мгновенно получил признание у критиков и зрителей. Многие были восхищены игрой Макконехи, который до этого крайне редко играл сложные драматические роли.

Сериал был номинирован на сразу на пять наград «Эмми», но получил только одну — за лучший сценарий, который написал Ник Пиццолатто. Первый сезон также получил четыре номинации на «Золотой глобус», но не смог взять ни одной премии.

Премьера второго сезона состоялась полтора года спустя — 21 июня 2015 года. Ник Пиццолатто остался автором сериала, однако режиссер первой арки Кэри Фукунага ушел из проекта. Место действия было перенесено в Калифорнию, и история не имела никакого отношения к предыдущему сезону. Создатели снова пригласили на ведущие роли голлвиудских звезд — Колина Фаррелла, Рейчел Макадамс, Винса Вона и Тейлора Китча. Второй сезон получил в целом положительные отзывы критиков и зрителей, но не такие яркие, как предыдущий. Несмотря на более сдержанные отзывы, суммарная аудитория второго сезона была немного выше, чем у первого.

Было и еще одно важное отличие, которое заключалось в том, что второй сезон сняли шесть разных режиссеров. Первые две серии поставил автор нескольких «Форсажей» Джастин Лин, а далее в режиссерское кресло приглашались разные люди.

Что касается третьего сезона, то первые две серии снимет специализирующийся на триллерах Джереми Солнье. В 2013 году он снял картину «Руины прошлого», которая получила приз критиков ФИПРЕССИ на международном Каннском фестивале.

Исполнитель главной роли в третьем сезоне Махершала Али получил широкую известность, снявшись в сериале «Карточный домик». Всемирное признание пришло к актеру в начале 2017 года, когда он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Лунный свет». В начале следующего года выйдут сразу два фильма с участием актера. Это роуд-муви Питера Фаррелли «Зеленая книга», где его экранным партнером выступит Вигго Мортенсен, и блокбастер Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел», спродюсированный Джеймсом Кэмероном.

Стивен Дорфф, сыгравший напарника персонажа Али, в последнее время редко появляется на первых полосах СМИ. Он продолжает активно сниматься в кино, однако в громких проектах долгое время не был задействован. Дорфф получил известность еще в 1998 году, сыграв главного злодея в кинокомиксе «Блейд» с Уэсли Снайпсом. Из относительно недавних известных фильмов, где сыграл Дорфф, можно назвать лишь гангстерскую картину Майкла Манна «Джонни Д.» про Джона Диллинджера.

Что касается основной женской роли, то она досталась британской актрисе Кармен Эджого, известной по фильмам «Фантастические твари и где они обитают» и «Чужой: Завет».