Все ради клипа: жена депутата остановила МКАД

Сотрудники ДПС остановили одну из девушек, станцевавших на МКАД для клипа поп-исполнительницы Оксаны Яковлевой, известной как Яксана, и составили на нее административный протокол о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

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Как отмечается в заявлении ведомства, после того, как три девушки, среди которых была сама Яковлева, — жена щелковского депутата Алексея Яковлева, — станцевали на магистрали и вызвали существенное затруднение движения автомобилей на продолжительный срок, их действиями заинтересовалась Госавтоинспекция МВД, которая инициировала возбуждение расследования и предприняло меры по установлению личностей виновных. Вскоре дэпээсники остановили иномарку, за рулем которой сидела одна из правонарушительниц, — 29-летняя жительница Подмосковья.

«В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»,

— сказано в публикации на сайте московского ГУ МВД.

Как обнаружили сотрудники правоохранительных органов, девушка вела машину, не имея права управления транспортным средством и будучи не пристегнутой ремнем безопасности.

В данный момент полицейские занимаются административным расследованием, а также продолжают работу по установлению личностей остальных причастных к инциденту.

11 октября движение на Московской кольцевой автомобильной дороге было частично блокировано из-за съемок музыкального видео артистки Оксаны Яковлевой. Исполнительница сама выложила в инстаграм видеоролик, на котором был запечатлен съемочный процесс. На нем виден оператор, снимающих трех девушек, которые танцуют прямо посреди дороги.

Также видео наглядно демонстрирует, как некоторым транспортным средствам приходится объезжать импровизированную съемочную площадку, которую огораживает припаркованный в центре магистрали черный внедорожник. Находившиеся прямо позади него автомобили продвинуться дальше уже не могли, из-за чего образовался внушительных размеров затор.

«Это было что-то… Вчера (8 октября — «Газета.Ru») прошли съемки клипа на мою песню «На двоих». Не передать мои ощущения до, во время и даже после съемки. Моего оператора чуть не сбили, это было страшно. Мандраж во время выступления был настолько велик,что длится до сих пор. Я долго думала, что снять на эту песню, ведь я в нее вложила огромный смысл, и, перепевая припев, где я пою, что «сходим с ума», мне пришла в голову такая сумасшедшая идея», — написала Яковлева.

«Реакция людей? А как вы думаете, какой она была? Как отреагировали бы вы, если бы вдруг увидели такое на МКАД?» — добавила она.

В комментариях под публикацией пользователи выразили преимущественно негативную оценку ситуации. Многие отметили, что певица подвергла опасности водителей. Часть комментаторов предложила отправить девушек на исправительные работы.

По итогам судебного заседания в пятницу, 12 октября, Оксану Яковлеву решено было оштрафовать на 20 тыс. рублей.

Ранее депутат Алексей Яковлев также высказался по поводу действий своей супруги. Он отметил, что пока не разговаривал с Оксаной о случившемся, так как находится в командировке в Донецке, поэтому испытывает трудности с мобильной связью. При этом он добавил, что находит ее поступок не слишком ответственным, — Яковлев считает, что ей не стоило устраивать съемки клипа посреди МКАД, так как это не слишком подходящее для подобного мероприятия место.

«Приеду — буду принимать меры. Поругаю в том числе», — заявил депутат, подчеркнув, что ему такой «пиар» не нужен.

Не остался в стороне от ситуации и Никита Джигурда, известный своими неоднозначными поступками.

«С точки зрения шоу-бизнеса и раскрутки девочки — это уместно, все правильно сделано. Вопрос неудобства пассажиров, увы, очень часто не берется во внимание сильными мира сего. Это аксиома», — сказал певец и актер.

Тем не менее, он выразил мнение, что это был «правильный ход».

«Ну, штраф заплатит, но о девочке никто из широких масс не знал, а сейчас узнали все. Вирусные технологии сработали через скандал. Естественно, интерес будет ограниченное время, дальше все будет зависеть от того, сколько в нее вкладывают денег. С точки зрения шоу-бизнеса это верно, а дело закона — говорить о неудобстве людей.

В лучшем случае оштрафуют ее, но все посмотрят клип, то, ради чего это все делалось, о ней узнают. Цыплят по осени считают. Цель была достигнута, думаю, она радуется, хоть муж ей и высказывает», — цитирует Джигурду «Экспресс-газета».