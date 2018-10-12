Человек Икс: как Хью Джекман превращался в Росомаху

Хью Майкл Джекман появился на свет 12 октября 1968 года в австралийском Сиднее в семье выходцев из Великобритании. Хью был младшим из пятерых детей, и когда его родители развелись (мальчику на тот момент было всего восемь лет) он вместе с двумя братьями остался с отцом в Австралии, тогда как мать, забрав дочерей, вернулась в Европу. Спустя некоторое время, когда отношения между уже экс-супругами стабилизировались, Джекман стал чаще видеться и со своими сестрами, и с матерью: они то сами приезжали в гости в Сидней, то приглашали юношу к себе в Британию.

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По завершении школы Хью поступил в технологический университет Сиднея на факультет журналистики, который впоследствии успешно окончил. Однако связывать свою жизнь с работой в СМИ Джекман не захотел: еще будучи студентом, он влюбился в театр и твердо решил попробовать себя в актерском ремесле.

В начале 90-х австралиец постигал азы театрального мастерства на специальных актерских курсах и в Западноавстралийской академии исполнительских искусств, и уже вскоре это начало приносить свои плоды: начинающий артист получил яркую роль в телесериале «Коррелли» и стал регулярно выступать в театре.

Фоторепортаж: Юбилей Хью Джекмана __is_photorep_included12018547: 1

Вплоть до наступления нулевых куда активнее развивалась именно театральная карьера Джекмана — если сниматься в фильмах и сериалах его почти не звали, то вот на сцене он делал огромные успехи, и уже к концу века стал одним из самых известных театральных актеров страны, удостоившись ряда почетных наград.

В итоге молва об австралийском таланте дошла и до Голливуда, и Хью поступило предложение, от которого он не смог отказаться — сыграть Росомаху в блокбастере «Люди Икс». Фантастический боевик о супергероях появился на экранах в 2000 году и принес Джекману всемирную популярность, многомиллионные контракты, а также предложения о съемках в других больших проектах. Уже в следующем году австралиец был впервые номинирован на получении «Золотого глобуса» за роль в комедийной мелодраме «Кейт и Лео». Тогда же вышли еще две заметные ленты с участием артиста — боевик «Пароль «Рыба-меч» и комедия «Флирт со зверем».

В 2004-м Джекман вернулся к привычной для себя роли главного героя блокбастера, снявшись в «Ван Хельсинге», по ходу которого боролся с вампирами и тем самым лишь пополнял свою уже и без того внушительную фан-базу.

Впрочем, спустя всего пару лет Хью показал себя во всей красе и в куда более серьезном амплуа — с разницей в месяц в прокат вышли триллер Кристофера Нолана «Престиж» и фантастическая драма Даррена Аронофски «Фонтан», которые во многом изменили отношение зрителей к актеру.

Во второй половине нулевых артист, продолжая достаточно активно сниматься в различных проектов, занялся продюсированием, основав продюсерскую компанию Seed Productions.

Именно его фирма, к слову, продюсировала спин-офф «Людей Икс» о Росомахе, в котором рассказывалось о становлении героя. Роль бессмертного Логана исполнил, естественно, сам Джекман.

Австралиец неоднократно номинировался на получение «Золотого глобуса» и «Оскара», однако удостоился почетной награды лишь единожды. В 2013 году Голливудская ассоциация иностранной прессы вручила ему «Глобус» за роль в «Отверженных». Примерно тогда же Джекман обзавелся собственной именной звездой на Голливудской аллее славы.

Артист уже более 20 лет состоит в браке с актрисой Деборрой Ли Фернесс, которой в декабре исполнится 63 года. У пары есть двое детей, причем оба ребенка — приемные. Кроме того, Фернесс является соосновательницей продюсерской студии Seed Production.

Добавим, что Джекмана несколько раз признавали самым сексуальным мужчиной мира — подобного звания он удостаивался в 2008-м и 2013 годах. Из-за воздействия агрессивного австралийского солнца, у артиста пару лет назад возник рак кожи. Благодаря множеству операций Хью все-таки сумел победить болезнь и теперь рекомендует абсолютно всем не пренебрегать солнцезащитными кремами.