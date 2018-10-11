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Роман с поэтессой: Шнур попиарился в ЗАГСе

Сергей Шнуров рассказал о женитьбе и брендреализме в Екатеринбурге

Случайные прохожие сфотографировали лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге с его новой возлюбленной. Официальный развод Сергея и его бывшей супруги Матильды состоялся меньше двух месяцев назад.

Музыкант Сергей Шнуров не перестает разогревать публику накануне своего концерта, который состоится 19 октября. Артист собирается не только отыграть свои многочисленные хиты, но и познакомить фанатов со своей невестой. Планами лидера группировки «Ленинград» поделился его коллега Стас Барецкий в интервью «Комсомольской правде».

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«Да, на шоу он планирует показать свою невесту. То, что он женится, — это правда. Я надеюсь, тоже приду на концерт, несмотря на травмы, полученные в аварии,» — рассказал Барецкий.

Девушка, ставшая невестой импозантного музыканта, публике уже знакома. Сергей уже много раз появлялся на тусовках в компании длинноволосой красавицы. Публике девушка была представлена как поэтесса, весь вечер влюбленные обнимались, не стесняясь своих свежих чувств.

В самом ли деле Шнуров женится по любви, или это очередной пиар-ход перед масштабным шоу — увидим.

Сам музыкант крайне пространно говорит о предполагаемой женитьбе: «В первый раз я собрался жениться, когда мне было пять лет. В принципе я всегда собираюсь жениться. Конкретная избранница у меня есть. Как и в пять лет была конкретная избранница — из параллельной группы в детском саду».

Официальный развод Сергея и его бывшей супруги Матильды (Елены Мозговой) состоялся в августе.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал Шнуров в своем инстаграме.

Не прошло и двух месяцев, как случайные прохожие сфотографировали музыканта во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Там он подавал заявление на регистрацию брака. Лица его возлюбленной не видно, она сидит спиной, но по фигуре и волосам можно предположить, что в ЗАГС он пришел с блондинкой-поэтессой.

Известно, что Сергей Шнуров трижды состоял в официальном браке. С первой своей супругой Марией Исмагиловой Шнур познакомился в студенческие годы в Религиозно-философском институте. В 1993 году у них родилась дочка Серафима. Во втором браке с бывшим директором коллектива «Пеп-си» Светланой Костицыной появился сын Аполлон, которому уже 18 лет. Брак с Матильдой (Еленой) продлился 8 лет. После развода Матильда находится в депрессии.

Также известно о романе Шнура с актрисой Оксаной Акиньшиной. По некоторым данным, жившей с ним с 14 лет. После расставания они не виделись восемь лет и встретились вновь лишь на съемочной площадке фильма «Восемь новых свиданий».

Последний год стал очень богатым на разные инфоповоды со стороны скандального артиста. Развод, баттлы с коллегами по цеху, стихи и песни футболистам, теле-шоу. Сергей щедро делится своей персоной с публикой. На днях он вновь эпатировал фанатов, удалив все снимки из своего инстаграма, а потом, вернувшись с синяком под глазом и развеселым стихотворением.

Подкатил ко мне подписчик,
В возмущении диком,
Кулаками машет, свищет.
Я, мол: «Отвали-ка». Он: «Где фотки, в инсте, [собака]?
Где стихи? Их нету!
Будет, [блин], тебе наука!»
И [ударил] по [лицу].
Так, вот, с помощью насилья,
Я вернулся в лоно,
Пострадавший очень сильно,
Даже вероломно.

В конце сентября группа «Ленинград» опубликовала клип на песню «Цой», подвергшись острой критике со стороны пользователей ютьюба. За один день с момента выхода ролик посмотрели более 638 тысяч раз, положительно клип оценили порядка 19 тысяч человек, а отметку «Мне не нравится» поставили целых 48 тысяч.

Пришелся по вкусу новый ролик коллектива лишь небольшому количеству ценителей. В комментариях к клипу многие пользователи упрекнули артиста в чрезмерном количестве интегрированной рекламы, а также поинтересовались, при чем тут Цой?

В середине августа стало известно, что Сергей Шнуров пополнит ряды наставников в проекте «Голос. Перезагрузка» на «Первом канале». Премьера нового сезона состоится 12 октября 2018 года. Компанию Сергею составят артисты Ани Лорак, Константин Меладзе и Баста.

«Наставники в отличие от меня все люди опытные, а я тут первый раз. Никакой стратегии или плана у меня нет, кнопку нажимаю по наитию. Участнику нужно сделать что-то такое, чего я совсем не жду. Меня надо удивить», — сказал певец.