Роман с поэтессой: Шнур попиарился в ЗАГСе

Музыкант Сергей Шнуров не перестает разогревать публику накануне своего концерта, который состоится 19 октября. Артист собирается не только отыграть свои многочисленные хиты, но и познакомить фанатов со своей невестой. Планами лидера группировки «Ленинград» поделился его коллега Стас Барецкий в интервью «Комсомольской правде».

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«Да, на шоу он планирует показать свою невесту. То, что он женится, — это правда. Я надеюсь, тоже приду на концерт, несмотря на травмы, полученные в аварии,» — рассказал Барецкий.

Девушка, ставшая невестой импозантного музыканта, публике уже знакома. Сергей уже много раз появлялся на тусовках в компании длинноволосой красавицы. Публике девушка была представлена как поэтесса, весь вечер влюбленные обнимались, не стесняясь своих свежих чувств.

В самом ли деле Шнуров женится по любви, или это очередной пиар-ход перед масштабным шоу — увидим.

Сам музыкант крайне пространно говорит о предполагаемой женитьбе: «В первый раз я собрался жениться, когда мне было пять лет. В принципе я всегда собираюсь жениться. Конкретная избранница у меня есть. Как и в пять лет была конкретная избранница — из параллельной группы в детском саду».

Официальный развод Сергея и его бывшей супруги Матильды (Елены Мозговой) состоялся в августе.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», — написал Шнуров в своем инстаграме.

Не прошло и двух месяцев, как случайные прохожие сфотографировали музыканта во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Там он подавал заявление на регистрацию брака. Лица его возлюбленной не видно, она сидит спиной, но по фигуре и волосам можно предположить, что в ЗАГС он пришел с блондинкой-поэтессой.

Известно, что Сергей Шнуров трижды состоял в официальном браке. С первой своей супругой Марией Исмагиловой Шнур познакомился в студенческие годы в Религиозно-философском институте. В 1993 году у них родилась дочка Серафима. Во втором браке с бывшим директором коллектива «Пеп-си» Светланой Костицыной появился сын Аполлон, которому уже 18 лет. Брак с Матильдой (Еленой) продлился 8 лет. После развода Матильда находится в депрессии.

Также известно о романе Шнура с актрисой Оксаной Акиньшиной. По некоторым данным, жившей с ним с 14 лет. После расставания они не виделись восемь лет и встретились вновь лишь на съемочной площадке фильма «Восемь новых свиданий».

Последний год стал очень богатым на разные инфоповоды со стороны скандального артиста. Развод, баттлы с коллегами по цеху, стихи и песни футболистам, теле-шоу. Сергей щедро делится своей персоной с публикой. На днях он вновь эпатировал фанатов, удалив все снимки из своего инстаграма, а потом, вернувшись с синяком под глазом и развеселым стихотворением.

Подкатил ко мне подписчик,

В возмущении диком,

Кулаками машет, свищет.

Я, мол: «Отвали-ка». Он: «Где фотки, в инсте, [собака]?

Где стихи? Их нету!

Будет, [блин], тебе наука!»

И [ударил] по [лицу].

Так, вот, с помощью насилья,

Я вернулся в лоно,

Пострадавший очень сильно,

Даже вероломно.

В конце сентября группа «Ленинград» опубликовала клип на песню «Цой», подвергшись острой критике со стороны пользователей ютьюба. За один день с момента выхода ролик посмотрели более 638 тысяч раз, положительно клип оценили порядка 19 тысяч человек, а отметку «Мне не нравится» поставили целых 48 тысяч.

Пришелся по вкусу новый ролик коллектива лишь небольшому количеству ценителей. В комментариях к клипу многие пользователи упрекнули артиста в чрезмерном количестве интегрированной рекламы, а также поинтересовались, при чем тут Цой?

В середине августа стало известно, что Сергей Шнуров пополнит ряды наставников в проекте «Голос. Перезагрузка» на «Первом канале». Премьера нового сезона состоится 12 октября 2018 года. Компанию Сергею составят артисты Ани Лорак, Константин Меладзе и Баста.

«Наставники в отличие от меня все люди опытные, а я тут первый раз. Никакой стратегии или плана у меня нет, кнопку нажимаю по наитию. Участнику нужно сделать что-то такое, чего я совсем не жду. Меня надо удивить», — сказал певец.