Актер из «Глухаря» покончил с собой

Актер Театра Романа Виктюка Михаил Фатеев свел счеты с жизнью, находясь в следственном изоляторе, передает «Рен ТВ». Артисту было 44 года. Сокамерник актера рассказал, что спал в тот момент, когда все произошло.

Реклама

«Утром в одной из камер СИЗО №3 обнаружено тело Фатеева, предположительная причина смерти — суицид», — приводит «Интерфакс» слова осведомленного источника.

По его словам, камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних в камере, а сосед Фатеева спал.

«Ночью Фатеев зашел в туалет, где и было обнаружено его тело», — добавил источник.

3 октября Фатеев был задержан полицией по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Фоторепортаж: Актер Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО __is_photorep_included12017551: 1

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, а также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы Расследование уголовного дела продолжается», — сообщалось на сайте главного следственного управления Следственного комитета города Москвы.

По данным ведомства, Фатеев познакомился с 14-летним подростком, раздававшим газеты в метро. Актер предложил мальчику помочь с работой и оставил ему свой номер телефона. Мужчина вступил с предполагаемой жертвой в переписку по мобильному телефону и через какое-то время начал отправлять подростку порнографические фотографии. Затем он стал предлагать ему встретиться лично и продолжить более тесное общение.

Потерпевший не стал соглашаться, а сообщил о случившемся своим родителям, которые написали заявление в полицию. 3 октября Фатеев был задержан по обвинению в педофилии и отправлен в СИЗО.

В тот же день перед судебным заседанием, которое должно было определить меру пресечения, журналисты попытались взять у Фатеева комментарий, однако он отказался общаться с прессой.

«Я не буду ничего комментировать, так как нахожусь в неадекватном состоянии. Любое неосторожно сказанное слово может быть не так истолковано», — заявил артист агентству «Москва».

Художественный руководитель театра, в котором работал Фатеев, Роман Виктюк отказался верить в случившееся, объясняя это тем, что уже долгое время был знаком с актером.

«Я Мишу знаю 20 лет, — приводит слова Виктюка МК. — Никогда не замечал интереса к несовершеннолетним. Это все небылицы и происки недоброжелателей».

По информации СМИ, Фатеев позднее на допросе заявил, что в 16 лет обнаружил у себя нетрадиционную сексуальную ориентацию, однако продолжил утверждать, что с подростком у него была только переписка, и развратных фотографий он мальчику не присылал.

Михаил Фатеев родился 4 июля 1974 года в Бухаре Узбекской ССР. После школы он уехал в Нижний Новгород где поступил в местное театральное училище. Получив высшее образование, актер был зачислен в труппу Нижегородского Академического театра драмы имени Горького. В 2002 году поступил на службу в Театр Романа Виктюка. Переехав в Москву, Фатеев начал сниматься на телевидении. Его первой первой работой на экране стала эпизодическая роль аптекаря в третьем сезоне популярного сериала «Марш Турецкого». Через год он появился в другом известном сериале «На углу у Патриарших».

Фатеев стал активно сниматься в эпизодических ролях в таких проектах, как «Аэропорт», «Карусель», «Запасной инстинкт», «Глухарь», «Богатая Маша», «Учитель в законе». В 2012 году снялся в художественном фильме «Метро» Антона Мегердичева, получившего в начале этого года известность благодаря самому кассовому российскому фильму «Движение вверх». Последней работой актера на телевидении стал сериал «Один против всех» с Михаилом Пореченковым в главной роли.

В Театре Виктюка актер играл в шести спектаклях, в том числе и в театральной постановке «Мастера и Маргариты» Булгакова, в которой исполнил роли Мастера и Пилата.

Фатеев прожил восемь лет в браке с костюмершей театра, однако три года назад развелся и с тех пор живет один. Детей у него не было.